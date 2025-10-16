Honor MagicPad 3 Pro tanıtıldı: En güçlü Android tablet

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, yeni amiral gemisi tableti MagicPad 3 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Şirket, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alan cihazın, bugüne kadarki en güçlü Android tablet olduğunu söylüyor.

Honor MagicPad 3 Pro özellikleri

MagicPad 3 Pro, 13.3 inç boyuta ve 3.2K çözünürlüğe sahip LCD ekranla geliyor. %91 ekran/gövde oranı ve 1100 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olan ekran, HDR10, IMAX Enhanced ve HDR Vivid sertifikalarıyla gelişmiş görüntüleme deneyimi sunuyor. Honor, ekran deneyimini geliştirmek için yapay zeka destekli göz koruma özellikleri de eklemiş. Bunlar arasında AI odak azaltma ve AI kuru göz koruması bulunuyor. Oyun tarafında da iddialı olan MagicPad 3 Pro, sektörün ilk 165 Hz yenileme hızına (30Hz’e kadar düşebiliyor) ve 270 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip tableti.

Tam Boyutta Gör Honor, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle dünyanın en hızlı Android tabletini sunduğunu iddia ediyor. Yeni yonga seti, performans, güç verimliliği, oyun ve yapay zeka işlemlerinde önemli iyileştirmeler getiriyor. Cihazda 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Cihazda ayrıca, 65.485 mm² ısı dağıtım alanına sahip paslanmaz çelik buhar odası soğutma sistemi yer alıyor.

Kamera tarafında, arka kısımda 13 MP f/2.0 ana sensör ve 2 MP f/2.4 makro kamera, ön tarafta ise 9 MP f/2.2 selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü 12.450 mAh kapasiteli dev bir bataryadan alan MagicPad 3 Pro, 80W kablolu hızlı şarj (kutudan 66W çıkıyor) ve 23W ters şarj desteği sunuyor. Dev bataryasına rağmen tablet, sadece 5,79 mm kalınlığa ve 595 gr ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 6 arayüzüyle çıkan tablet, çeşitli yapay zeka destekli araçlarla geliyor. Ayrıca markanın Yoyo asistanı da yer alıyor.

Tabletin diğer dikkat çeken özellikleri arasında çift bant WiFi 7, Bluetooth 6, USB-C 3.2 Gen 1 portu, 8 hoparlörlü 3D uzamsal ses sistemi ve 3 mikrofon yer alıyor. Üstelik cihaz, akıllı dokunmatik klavye ve stylus kalem ile birlikte geliyor.

Honor MagicPad 3 Pro fiyatı

Honor MagicPad 3 Pro, altın, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihaz şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda ve ilk satışları 23 Ekim'de başlayacak. Fiyatlar ise şöyle:

12 GB + 256 GB: 3.799 Yuan (532 dolar)

12 GB + 512 GB: 4.399 Yuan (616 dolar)

16 GB + 512 GB: 4.699 Yuan (658 dolar)

