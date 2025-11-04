Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı: TPM 2.0 artık zorunlu

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı
Şirketin açıklamasına göre TPM 2.0 ve Secure Boot, RICOCHET Anti-Cheat altyapısına entegre edilerek hile tespitinde donanım düzeyinde doğrulama yapacak. Bu sayede oyun dosyalarının veya sistem bileşenlerinin değiştirilmesi engellenecek. Her iki özelliğin, daha önceki Call of Duty oyunlarında bulunmadığını söyleyelim.
Sistem gereksinimlerine baktığımızda ise, kullanıcıların minimum Intel 8.nesil veya 2.nesil Ryzen işlemcilere ihtiyacı olacak. Ekran kartı bölümünde ise GTX 970/1060, RX 470 veya Intel Arc A580 ekran kartları öneriliyor. Ayrıca en az 8GB RAM ve 60GB SSD depolama alanı öneriliyor.
Önerilen sistem gereksinimleri (1440p, yüksek ayarlar):
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 6700K / AMD Ryzen 5 1600X
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580
- VRAM: En az 8 GB
- RAM: 8 GB
- Depolama: 60 GB (SSD gerekli)
- Ek gereksinimler: TPM 2.0 ve Secure Boot etkin olmalı
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz