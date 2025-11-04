Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı: TPM 2.0 artık zorunlu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 7, 11 Kasım 2025'te PC ve konsollarda çıkış yapacak. Activision, oyunun sistem gereksinimlerini paylaştı ve PC tarafında yeni güvenlik gereksinimlerini duyurdu. Serinin son oyunu, rakibi Battlefield 6'da olduğu gibi TPM 2.0 ve Secure Boot teknolojilerini zorunlu kılacak.

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı

Şirketin açıklamasına göre TPM 2.0 ve Secure Boot, RICOCHET Anti-Cheat altyapısına entegre edilerek hile tespitinde donanım düzeyinde doğrulama yapacak. Bu sayede oyun dosyalarının veya sistem bileşenlerinin değiştirilmesi engellenecek. Her iki özelliğin, daha önceki Call of Duty oyunlarında bulunmadığını söyleyelim.

Oynaması ücretsiz Battlefield 6 REDSEC çıktı: Neler sunuyor? 6 gün önce eklendi

Sistem gereksinimlerine baktığımızda ise, kullanıcıların minimum Intel 8.nesil veya 2.nesil Ryzen işlemcilere ihtiyacı olacak. Ekran kartı bölümünde ise GTX 970/1060, RX 470 veya Intel Arc A580 ekran kartları öneriliyor. Ayrıca en az 8GB RAM ve 60GB SSD depolama alanı öneriliyor.

Önerilen sistem gereksinimleri (1440p, yüksek ayarlar):

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 6700K / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580

VRAM: En az 8 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 60 GB (SSD gerekli)

Ek gereksinimler: TPM 2.0 ve Secure Boot etkin olmalı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: