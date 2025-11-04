Giriş
    Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı: TPM 2.0 artık zorunlu

    Call of Duty: Black Ops 7'nin PC sistem gereksinimleri duyuruldu. Oyun, Battlefield 6 gibi TPM 2.0 ve Secure Boot teknolojilerini zorunlu kılacak. İşte detaylar...

    Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 7, 11 Kasım 2025'te PC ve konsollarda çıkış yapacak. Activision, oyunun sistem gereksinimlerini paylaştı ve PC tarafında yeni güvenlik gereksinimlerini duyurdu. Serinin son oyunu, rakibi Battlefield 6'da olduğu gibi TPM 2.0 ve Secure Boot teknolojilerini zorunlu kılacak.

    Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri açıklandı

    Şirketin açıklamasına göre TPM 2.0 ve Secure Boot, RICOCHET Anti-Cheat altyapısına entegre edilerek hile tespitinde donanım düzeyinde doğrulama yapacak. Bu sayede oyun dosyalarının veya sistem bileşenlerinin değiştirilmesi engellenecek. Her iki özelliğin, daha önceki Call of Duty oyunlarında bulunmadığını söyleyelim. 

    Sistem gereksinimlerine baktığımızda ise, kullanıcıların minimum Intel 8.nesil veya 2.nesil Ryzen işlemcilere ihtiyacı olacak. Ekran kartı bölümünde ise GTX 970/1060, RX 470 veya Intel Arc A580 ekran kartları öneriliyor. Ayrıca en az 8GB RAM ve 60GB SSD depolama alanı öneriliyor.

    Önerilen sistem gereksinimleri (1440p, yüksek ayarlar):

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7 6700K / AMD Ryzen 5 1600X
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580
    • VRAM: En az 8 GB
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 60 GB (SSD gerekli)
    • Ek gereksinimler: TPM 2.0 ve Secure Boot etkin olmalı

