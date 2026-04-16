Küresel enerji krizi derinleşiyor: Pakistan her gün 2 saat elektriği kesecek

Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar, sadece Orta Doğu'da değil, tüm dünyada büyük bir krize sebep olmuş durumda. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol ve gübre gibi kritik materyallerin sevkiyatını haftalardır sekteye uğratmış durumda. Önümüzdeki dönemde daha da büyük sorunlara sebebiyet verebilecek bu abluka, şu anda ise en çok enerji tarafında etkilerini hissettiriyor. Pakistan'dan gelen son haberler, günler ilerledikçe bu krizin daha da belirgin hâle gelmeye başlayacağını gösteriyor.

Pakistan hükümeti, artan enerji maliyetleriyle ve önümüzdeki günlerde daha da derinleşebilecek olan enerji kriziyle baş edebilmek için her gün akşam saatlerinde yaklaşık iki saatlik planlı elektrik kesintisine gitmeye hazırlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle saat 17.00 ile 01.00 arasında elektrik talebinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bu artışın önemli nedenlerinden biri, hidroelektrik üretiminin bu saatlerde yeterli seviyede olmaması. Ortaya çıkan arz açığının ise genellikle daha pahalı olan fosil yakıtlarla kapatılması gerekiyor.

İran’daki savaşın ardından enerji tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, fosil yakıt fiyatlarını daha da yukarı çekmiş durumda. Bu da Pakistan gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde elektrik üretim maliyetlerinin hızla artmasına yol açıyor. Hükümetin planladığı bu kesintiler, tam da talebin zirve yaptığı saatlerde yükü azaltarak daha pahalı üretim yöntemlerine olan ihtiyacı sınırlamayı amaçlıyor. Böylece elektrik fiyatlarının hane halkı için daha yönetilebilir seviyelerde tutulması hedefleniyor.

Pakistan İnsanların Bu Yeni Düzene Adapte Olmasını İstiyor

Öte yandan bu uygulama, klasik “yük atma” (load shedding) politikalarının daha kontrollü ve planlı bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Hükümet, dağıtım şirketlerine kesinti saatlerinin önceden duyurulması ve plansız kesintilerden kesinlikle kaçınılması yönünde talimat vermiş durumda. Bu sayede hem sanayi hem de bireysel kullanıcıların günlük planlarını bu kesintilere göre ayarlayabilmesi amaçlanıyor.

İran savaşı yüzünden yaşanan bu sorunlar, enerji portföyünü çeşitlendirip dışa bağımlılığı azaltmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Pakistan gibi ülkelerin bu tarz krizlerden olabildiğince az etkilenmek için enerji üretim portföyünü çeşitlendirmesi, yenilenebilir kaynaklara daha fazla yatırım yapması ve iletim-dağıtım kayıplarını azaltması gerekiyor. Aksi hâlde benzer krizlerin her küresel dalgalanmada yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz görünüyor.

