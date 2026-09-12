Yeni Starcraft tanıtıldı: Bu kez açık dünya bir nişancı oyunu olacak

Yeni Starcraft, 2030'da Çıkacak
Oyundan yaklaşık 3 dakikalık sinematik bir fragman yayınlayan Blizzard, bununla birlikte oyun için planladıkları takvimi de paylaştı. 2029'da Diablo V'i oyunseverlere sunacak olan stüdyo, Starcraft'ın planlanan çıkış tarihini ise 2030 olarak duyurdu.
StarCraft III yerine doğrudan "StarCraft" adıyla satışa sunulacak olan oyun, "açık dünyada geçen, hikâye odaklı bir bilim-kurgu nişancı oyunu" olarak tanımlanıyor. Oyunun hikâyesi, StarCraft II'nin onlarca yıl sonrasında geçecek. 2030'da çıkacak oyun daha hazırlık sürecinin başlarında olduğu için şimdilik oynanış tarafıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmadı. Blizzard sadece bunun bir nişancı (shooter) oyunu olacağını söylemekle yetindi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: