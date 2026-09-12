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    Yeni Starcraft tanıtıldı: Bu kez açık dünya bir nişancı oyunu olacak

    Starcraft efsanesi yıllar sonra yeni bir oyunla geri dönüyor. Yeni oyunu BlizzCon 2026'da resmi olarak tanıtan Blizzard, ilk fragmanı ve çıkış tarihini de paylaştı.      

    Yeni Starcraft oyunu resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Özellikle strateji oyunlarından hoşlananlar için oldukça özel bir yere sahip olan StarCraft serisi, yıllar sonra öncekilerden çok farklı bir oyunla geri dönüyor. Bir süredir gündemde olan yeni StarCraft oyunu, BlizzCon 2026'nın bu akşam gerçekleşen açılış töreni sırasında tanıtıldı. Yeni Starcraft, bir strateji oyunu değil, açık dünyada geçen bir shooter (nişancı) oyunu olacak.

    Yeni Starcraft, 2030'da Çıkacak

    Oyundan yaklaşık 3 dakikalık sinematik bir fragman yayınlayan Blizzard, bununla birlikte oyun için planladıkları takvimi de paylaştı. 2029'da Diablo V'i oyunseverlere sunacak olan stüdyo, Starcraft'ın planlanan çıkış tarihini ise 2030 olarak duyurdu.

    StarCraft III yerine doğrudan "StarCraft" adıyla satışa sunulacak olan oyun, "açık dünyada geçen, hikâye odaklı bir bilim-kurgu nişancı oyunu" olarak tanımlanıyor. Oyunun hikâyesi, StarCraft II'nin onlarca yıl sonrasında geçecek. 2030'da çıkacak oyun daha hazırlık sürecinin başlarında olduğu için şimdilik oynanış tarafıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmadı. Blizzard sadece bunun bir nişancı (shooter) oyunu olacağını söylemekle yetindi.

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