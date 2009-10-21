Enerji verimli Core i5 ve Core i7 işlemcileri için ilk hız aşırtma sonuçları

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Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerini Eylül ayında kullanıma sunan Intel, enerji verimli yeni modeller Lynnfield ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı Core i5 750S ve Core i7 860S modelleri mevcut Lynnfield çözümlerine kıyasla daha düşük ısıl güç tasarımı ile geliyor ve güç tüketiminin önemli olduğu performans sistemlerini hedef alıyorlar.

Intel'in yeni işlemcilerinden Core i5 750S 2.4GHz'de (19.0 x 133 MHz) görev yapıyor ve tek çekirdek frekansı Turbo Boost teknolojisi ile dinamik olarak 3.2GHz'e çıkartılabiliyor. Üst model olan Core i7 860S ise 2.53GHz'de görev yapıyor ve yine Turbo Boost teknolojisi ile uygulama ihtiyacı ve anlık kaynak durumuna göre tek çekirdek frekansı dinamik olarak 3.46GHz'e yükseltilebiliyor.

82 Watt'lık ısıl güç tasarımlarıyla mevcut Lynnfield modellerine (95 Watt) kıyasla daha az güç çeken işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması bekelnirken, mühendislik örnekleriyle yapılan hız aşırtma çalışmaları gün ışığına çıkmaya başladı. Hız aşırtmacı Coolaler yaptığı çalışmada standart soğutucu ve bir miktar gerilim arttırımı ile işlemci saat hızlarını kaydadeğer oranda arttırdı.

Coolaler mühendislik örneği işlemcilerle yapılan çalışmada Core i7 860s işlemcisiyle 4.536 GHz'e (26 x 174.47 MHz, vCore at 1.32V), Core i5 750S modeliyle ise 3.441 GHz'e (24 x 143.4 MHz, vCore at 1.32V) çıkıldığını açıkladı. Merak edenler için hız aşırtma denemelerinde anakart olarak P55 yonga setli ASUS P7P55D Deluxe ve bir adet 2GB DDR3 bellek modülünün kullanıldığını da belirtelim.

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