Enigmo 2 AppStore'da

2008'in en iyi iPhone oyunu seçilen “Enigmo” ‘nun yeni versiyonu,Enigmo 2, üreticisi Pangea tarafından AppStore'da kullanıcılara sunuldu.

iPhone 3Gs'de kullanıcıyı daha memnun edecek olan ancak iPhone OS 3.0 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch'larda da çalışan Enigmo 2, 3 boyutlu grafikleri ve daha gelişmiş oynanabilirliği ile dikkat çekiyor. Birinci oyundaki lav ve yağ akışkanları bu versiyonda plazma tanecikleri ve lazer ışınıyla değiştirilirken; teleport, yerçekimi çevirici gibi kullanıcıya damlacıkları, tanecikleri ve ışınları hedefe ulaştırmasında yardımcı olacak yeni nesneler eklenmiş. Enigmo'daki gibi 50 bölümden oluşan oyunun PC ve Mac versiyonları gibi gezegenlerin çevresinde geçtiğini belirtelim.

Enigmo'nun 9 dolarlık çıkış fiyatının aksine kısa süreliğine 3 dolardan satışa sunulan Enigmo 2'i incelemek ve satın almak için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız.

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