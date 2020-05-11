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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Entegre GTX 1050 Ti’li LGA 1151 anakart: Zeal-All ZA-SK1050

    Entegre GPU tanımına yeni bir tanım getiren anakart ZA-SK1050 satışa sunuldu.
    4 gün
    2,7b
    1
    8
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Entegre GTX 1050 Ti’li LGA 1151 anakart: Zeal-All ZA-SK1050

    Çin, farklı bilgisayar donanımlarının ve hiç duymadığımız bileşen üreticileriyle ilginç çözümlere ev sahipliği yapıyor. Son anakart da bunlardan birisi.

    GTX 1050 Ti'lı anakart

    Zeal-All’ın anakartı sıradan anakartların aksine entegre GTX 1050 Ti içermesiyle öne çıkıyor. Anakarta lehimli gelen GPU hemen işlemci soketinin altına konumlandırılmış.

    Intel’in 6. ve 7 nesil işlemcilerinin kullanılabildiği LGA 1151 sokete eşlik eden yongaseti ise B150 olmuş. RAM tarafında anakartta 32 GB’a kadar DDR4-2400 MHz SO-DIMM kitlerin kullanılabildiğini belirtelim.

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    mATX’e yakın olsa da anakart standart montaj delikleri bulunmayan anakart gücünü 19V’lık DC girişi üzerinden alıyor. I/O tarafında ise anakartın arka panelinin hangi tarafı olduğunu kestirmek güç.

    4 USB 3.0, 1 HDMI, 1 Gigabit Ethernet, 2’si önde 2’si arkada toplamda 4 SATA 6 Gbps arayüzüne yer verilmiş. Ses’ten Realtek ALC662 kodeği sorumluyken Ethernet arayüzünün kontrolü Realtek’in 8111E yongasına bırakılmış. HDMI arayüzü üzerinden 2K çözünürlükte görüntü alınabildiğini de belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi"

    Anakartın kullanım alanı güvenlik ve çeşitli tıbbı ekipmanlar olarak düşünülürken fiyatı 345-365 dolar arasında değişiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/za-sk1050-lga1151-motherboard-has-integrated-gtx-1050-ti.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheStarBox (uğurcan ) 4 gün en beğenilen
    Bu haber değeri bile taşımıyor , Linus Tech Tips isimli kanal 6 ay önce bu ürünü incelemişti.



    Edit: aklımda nedense 6 ay kalmış
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    quxall (ens ars) 1 gün
    Firmanın web sayfasını incelerken za-kb1650 isminde gtx1650 ekran kartı olan h310 çipsetli bir anakartının da olduğunu gördüm, aslında kübik kasalarda oyun konsolu mantığıyla iş yapabilecek bir fikir. Fena bir firmaya benzemiyor epeyce alanda anakart üretiyorlar.
    zeal-all.com/...



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    cyberfalcon (İbrahim ÇELİK) 1 gün
    İşlemci soketinin altına deyince işlemci soketini buldum resme bakıyorum anakart orada bitiyor, herhalde arkasına yerleştirildi diye dşündüm. Anakart zaten küçücük bir köşesine işlemci bir köşesine gpu takılmış.
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    emre1393 (Emre K......) 4 gün
    ltt kanalında gördüğünüz her çer çöpü paylaşmayın be
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    Cinnamon (Téo Turkelson) 4 gün
    355$ en son alabildiğim fiyat. Birde GPU fanı için ekstra 12$ istiyorlar.



    AMD tabanlı bir çözüm olmasını dilerdim. Hele birde GPU yongası da işlemci soketi gibi bir soketle gelse tadından yenmez.
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    OkanDemiray (Okan DEMİRAY) 4 gün
    Geç kalmadınız mı bunu paylaşmak için?
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    TheStarBox (uğurcan ) 4 gün en beğenilen
    Bu haber değeri bile taşımıyor , Linus Tech Tips isimli kanal 6 ay önce bu ürünü incelemişti.



    Edit: aklımda nedense 6 ay kalmış
    1 Yanıt Yanıtla +8
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