Entegre GTX 1050 Ti’li LGA 1151 anakart: Zeal-All ZA-SK1050

Çin, farklı bilgisayar donanımlarının ve hiç duymadığımız bileşen üreticileriyle ilginç çözümlere ev sahipliği yapıyor. Son anakart da bunlardan birisi.

GTX 1050 Ti'lı anakart

Zeal-All’ın anakartı sıradan anakartların aksine entegre GTX 1050 Ti içermesiyle öne çıkıyor. Anakarta lehimli gelen GPU hemen işlemci soketinin altına konumlandırılmış.

Intel’in 6. ve 7 nesil işlemcilerinin kullanılabildiği LGA 1151 sokete eşlik eden yongaseti ise B150 olmuş. RAM tarafında anakartta 32 GB’a kadar DDR4-2400 MHz SO-DIMM kitlerin kullanılabildiğini belirtelim.

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mATX’e yakın olsa da anakart standart montaj delikleri bulunmayan anakart gücünü 19V’lık DC girişi üzerinden alıyor. I/O tarafında ise anakartın arka panelinin hangi tarafı olduğunu kestirmek güç.

4 USB 3.0, 1 HDMI, 1 Gigabit Ethernet, 2’si önde 2’si arkada toplamda 4 SATA 6 Gbps arayüzüne yer verilmiş. Ses’ten Realtek ALC662 kodeği sorumluyken Ethernet arayüzünün kontrolü Realtek’in 8111E yongasına bırakılmış. HDMI arayüzü üzerinden 2K çözünürlükte görüntü alınabildiğini de belirtelim.

Ayrıca Bkz. "A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi"

Anakartın kullanım alanı güvenlik ve çeşitli tıbbı ekipmanlar olarak düşünülürken fiyatı 345-365 dolar arasında değişiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/za-sk1050-lga1151-motherboard-has-integrated-gtx-1050-ti.html

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