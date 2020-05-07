A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi

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B550 yongasetinin detaylanmasının ardından gözler B550 yongasetini taşıyacak anakartların üzerinde. ASUS’un listelenen anakartları giriş seviyesi bir çipsete işaret ediyor.

A520'li 5 anakart

Ortaya çıkan PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF GAMING A520M-A, ve TUF GAMING A520M-PLUS anakartlar AMD’nin A520 yongaseti hazırladığının habercisi olabilir. TUF ve Prime ailesi altına konumlandırılan modeller arasında Strix modelinin yokluğu dikkat çekiyor.

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A520 anakartlarda PCIe 4.0 desteği ise yüksek ihtimalle hayalden öte geçemeyecektir. Yine de yerine uygun fiyatlı güncel bir anakart A320 modellerinin yerine daha iyi bir tercih olabilir. Modellerin çıkış tarihi ise şu anlık bilinmiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/asus-is-listing-5-motherboards-based-on-affordable-a520-chipset.html

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