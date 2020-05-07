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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi

    AMD’nin B550 yongasetinin konuşulduğu şu günlerde yeni bir yongaseti daha ortaya çıktı.
    1 hf.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi
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    B550 yongasetinin detaylanmasının ardından gözler B550 yongasetini taşıyacak anakartların üzerinde. ASUS’un listelenen anakartları giriş seviyesi bir çipsete işaret ediyor.

    A520'li 5 anakart

    Ortaya çıkan PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF GAMING A520M-A, ve TUF GAMING A520M-PLUS anakartlar AMD’nin A520 yongaseti hazırladığının habercisi olabilir. TUF ve Prime ailesi altına konumlandırılan modeller arasında Strix modelinin yokluğu dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı"

    A520 anakartlarda PCIe 4.0 desteği ise yüksek ihtimalle hayalden öte geçemeyecektir. Yine de yerine uygun fiyatlı güncel bir anakart A320 modellerinin yerine daha iyi bir tercih olabilir. Modellerin çıkış tarihi ise şu anlık bilinmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/asus-is-listing-5-motherboards-based-on-affordable-a520-chipset.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    farukkartal1 1 hf. yeni yorumcu
    B550 varken neden bu ?
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    huso 1 hf.
    No Way Out Flagship B550 ler 200-250 USD gelecek yazdı.
    Duzgun B550 ler o fiyatlara gelecekse hic B550 ile kendi adıma isim olmaz.Al bir tane Asus X570P,TUF Wifi gec.Ucuz mu istiyorsun bedavaya Biostar var Eksa da Garajonline 1000-1100TL civarındaydı.3900,3950,4950 takmayacaksan al gec.Al tak 4600 u 4700 u kullan 65W islemci ile...

    Diger yandan ben hala ve hala destek beliyorum.Bence saglam B450 ve X470 lere o destek gelecektir diye dusunuyorum.Gelmese ne fark eder?1600 un mu var 3600 e terfi edecegine 3700X e terfi et.8 Cekirdek 16 izlek 65W 9900K ile karsılastırılan islemci Ornek Technopat incelemesi kullan.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    ddr5 işi ya da 5nm işi ya da intelin durumu bir şekilde am5 soketi ertelerlerse ryzen 5000 serisi 500 serisi anakartlara gelebilir pekala.piyasa çok değişken ilerisi için söz vermek artık daha zor bir hal aldı bakın intel 1200 soket gidecez böyle derken iki gün sonra soket 1700 dedi ben ona da güvenmiyorum şu anda intel ne yaptığını bilmiyor bence 8 küçük çekirdek 8 büyük çekirdek bu nedir?amd de rakibe göre nasıl pozisyon alacağını bilemiyor.2021'i pas geçip 4000 serisiyle 2 sene mi gitse yoksa 2021'de de 5000 serisini 500 serisine mi çıkarsa am4 demedim bakın o işi bitirdiler.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    B550'de olduğu gibi PCIe4 desteği işlemciden gelebilir.
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    Technical.assistance (Technical Assistance) 1 hf.
    ölü doğdu b550 varken bunu ne yapcan
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    asko56 1 hf.
    amd yeniden başlıyor

    a520 b550 x570 ve eski nesile destek yok 4000 ve ilerisi ile devam büyük ihtimal
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    Hobar (Emrah Karaçam) 1 hf.
    Bu sınıfta nedense thin-miniitx anakartlar pek görülmüyor.
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    oup59 1 hf. Hobar
    A320 için Asrock ve Asus'un ITX modelleri var. ITX modeller hem geç çıkıyor hem de Türkiye'ye daha da geç geliyor. B550 güzel bir ITX anakart tüm seri ile birlikte çıksa bari.
    Zira B450/X470 anakartlar 4000 serisi açısından yolda kaldı. Benim de Ryzen 4000 yükseltme planım vardı ama Ryzen 3600 takıp AM4 defeterini kapatmak daha mantıklı olacak galiba.
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    Musty3535123 1 hf.
    anakartlarda işlemci gibi oldu.

    r3-r5-r7

    a520-b550-x570
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