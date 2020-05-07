A520 yongasetli 5 ASUS anakart listelendi

B550 yongasetinin detaylanmasının ardından gözler B550 yongasetini taşıyacak anakartların üzerinde. ASUS’un listelenen anakartları giriş seviyesi bir çipsete işaret ediyor.
A520'li 5 anakart
Ortaya çıkan PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF GAMING A520M-A, ve TUF GAMING A520M-PLUS anakartlar AMD’nin A520 yongaseti hazırladığının habercisi olabilir. TUF ve Prime ailesi altına konumlandırılan modeller arasında Strix modelinin yokluğu dikkat çekiyor.
Ayrıca Bkz. "ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı"
A520 anakartlarda PCIe 4.0 desteği ise yüksek ihtimalle hayalden öte geçemeyecektir. Yine de yerine uygun fiyatlı güncel bir anakart A320 modellerinin yerine daha iyi bir tercih olabilir. Modellerin çıkış tarihi ise şu anlık bilinmiyor.
https://www.guru3d.com/news-story/asus-is-listing-5-motherboards-based-on-affordable-a520-chipset.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Duzgun B550 ler o fiyatlara gelecekse hic B550 ile kendi adıma isim olmaz.Al bir tane Asus X570P,TUF Wifi gec.Ucuz mu istiyorsun bedavaya Biostar var Eksa da Garajonline 1000-1100TL civarındaydı.3900,3950,4950 takmayacaksan al gec.Al tak 4600 u 4700 u kullan 65W islemci ile...
Diger yandan ben hala ve hala destek beliyorum.Bence saglam B450 ve X470 lere o destek gelecektir diye dusunuyorum.Gelmese ne fark eder?1600 un mu var 3600 e terfi edecegine 3700X e terfi et.8 Cekirdek 16 izlek 65W 9900K ile karsılastırılan islemci Ornek Technopat incelemesi kullan.
a520 b550 x570 ve eski nesile destek yok 4000 ve ilerisi ile devam büyük ihtimal
Zira B450/X470 anakartlar 4000 serisi açısından yolda kaldı. Benim de Ryzen 4000 yükseltme planım vardı ama Ryzen 3600 takıp AM4 defeterini kapatmak daha mantıklı olacak galiba.
r3-r5-r7
a520-b550-x570