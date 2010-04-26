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Entegre touchpad'li kablosuz klavye: SiTouch Mini Wireless

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kaliforniya merkezli komponent üreticisi SiTouch, Mini Wireless Keyboard adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. Farklı kullanım alanlarını hedef alan yeni klavyenin özellikle prezentasyonlar, medya bilgisayarları ve oyun konsolları için ideal olduğu belirtiliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere kablosuz bir tasarıma sahip olan 151.1 x 59 x 13.8 mm boyutlarındaki klavye, arka aydınlatmalı butonlarıyla gece kullanımına da olanak tanıyor.

Entegre touchpad'i ile fare gereksinimi ortadan kaldıran klavye, yanında gelen USB alıcısı sayesinde 10 metreye kadar, kablosuz kullanıma olanak tanıyor. Lityum-iyon pil kullanan klavye, bekleme durumunda 700 saate kadar pil ömrü sunuyor.

SiTouch Mini Wireless klavye, yurt dışında 99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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unermu 8 yıl
ps ile kullanılan bir klavye satılıyor bimekste.
Buradakine benzer ürün bulamadım.
99 dolar aşırı pahallı, sonuçta performans isteyen kişiler için değil basit birşeyler yapmak isteyenler için daha ucuz yollu bir çözüm olmalı.
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unermu 8 yıl
logitech.com/...
mediamarktta var ama gene biraz pahallı bence
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DH Misafiri 9 yıl
bu ürünü toptan ve parekende almak isteyen arkadaşlar 0 532 688 63 72 nolu telefondan bana ulaşabilirler.
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IgorStravinsky 9 yıl
Oyun konsolları mı? Bunda oyun mu oynancakmış

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Auricom 9 yıl
Bu ürün mayıs ayı içerisinde auri markasıyla ülkemizde satışa sunulacak
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GameboyColor 9 yıl
Çok kullanışlı bir ürün olmuş fiyatıda makul ölçüde olursa kesinlikle alırım.
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DiciQ 9 yıl
99 dolar yurtdışında fena fiyat digil kullanım alanına göre iyi sayılır
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gun 9 yıl
TV karşısında medya center pc'de yada notebook'u bağlamışken müthiş bir çözüm.
Zira fareyi kullanacak alan yok ama fareye ihtiyaç çok.
Fiyatıda çok olmaz herhalde çünkü notebook'larda kullanılanlar yeterince fiyatları optimize edilmiştir.
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sendemail 9 yıl
hele şükür bir Allah'ın kulu akıl etti ...
tr ye gelmesını beklıyoruz,yoksa ben mı getırtsem 1000 tane getırsem yeter mı?
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WinteR 9 yıl
Birşeyler yazarken çok lazım oluyor,hurda bir laptopdan touchpadi söküp masama monte etmeyi düşünüyordum,sonunda düşünmüşler, ama bu dizayna bakınca ilk fikir daha mantıklı.
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alito 9 yıl
tv canlı yayın araçlarında çok kullanışlı olabilir.
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Batuist 9 yıl
pek ergonomik bir görüntü sergilemiyor...
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