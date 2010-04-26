Entegre touchpad'li kablosuz klavye: SiTouch Mini Wireless

Kaliforniya merkezli komponent üreticisi SiTouch, Mini Wireless Keyboard adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. Farklı kullanım alanlarını hedef alan yeni klavyenin özellikle prezentasyonlar, medya bilgisayarları ve oyun konsolları için ideal olduğu belirtiliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere kablosuz bir tasarıma sahip olan 151.1 x 59 x 13.8 mm boyutlarındaki klavye, arka aydınlatmalı butonlarıyla gece kullanımına da olanak tanıyor.
Entegre touchpad'i ile fare gereksinimi ortadan kaldıran klavye, yanında gelen USB alıcısı sayesinde 10 metreye kadar, kablosuz kullanıma olanak tanıyor. Lityum-iyon pil kullanan klavye, bekleme durumunda 700 saate kadar pil ömrü sunuyor.
SiTouch Mini Wireless klavye, yurt dışında 99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
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Buradakine benzer ürün bulamadım.
99 dolar aşırı pahallı, sonuçta performans isteyen kişiler için değil basit birşeyler yapmak isteyenler için daha ucuz yollu bir çözüm olmalı.
mediamarktta var ama gene biraz pahallı bence
Zira fareyi kullanacak alan yok ama fareye ihtiyaç çok.
Fiyatıda çok olmaz herhalde çünkü notebook'larda kullanılanlar yeterince fiyatları optimize edilmiştir.
tr ye gelmesını beklıyoruz,yoksa ben mı getırtsem 1000 tane getırsem yeter mı?