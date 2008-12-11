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Ericsson'un mobil geniş bant modülü dizüstü bilgisayar hırsızlarının kabusu olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ericsson'un mobil geniş bant modülü dizüstü bilgisayar hırsızlarının kabusu olacak
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Mobil iletişim teknolojilerinde endüstrinin önde gelen isimlerinden Ericsson, Intel ile yapılan işbirliği çerçevesinde mobil geniş bant modülünün, Intel'in bir süre önce duyurduğu Anti-Hırsızlık PC koruma teknolojisini destek kazanarak gelişmiş güvenlik kabiliyetleri sunacağını açıkladı. Peki sistem nasıl işliyor, dizüstü bilgisayar hırsızlıkları nasıl önleniyor?

Bahsi geçen modül özellikle profesyonel kullanıcılar için hazırlanan dizüstü bilgisayarları hedef alıyor ve iki farklı koruma avantajı sağlıyor. Bunlardan ilki veri güvenliği. Örneğin çok uluslu bir firmada üst düzey yöneticisinin ve bir projenizin detaylarını içeren dizüstü bilgisayarınız sanayi casusları tarafından çalındı.

Ericsson'un yeni modülü ve Intel'in güvenlik teknolojisi ile çalınan dizüstü bilgisayarınıza sadece kısa mesaj (SMS) yollayarak, kapanmasını ve kullanılamaz hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan Intel teknolojisi, geniş bant modülün GPS özelliğini kullanarak çalınan dizüstü bilgisayarın takip edilebilmesine de olanak tanıyor.

Veri güvenliği açısından yeni bir dönemin kapısını aralaması beklenen Anti-Hırsızlık PC koruma teknolojisinin desteklendiği modülün önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor


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St Batuhan 10 yıl
Ya sabit diski yakarsa ;) güzel bir mantık tebrikler ericsson ;)
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yc#1 10 yıl
Adam verileri çalmak istiyorsa çalar laptopu, söker sabit diski, sonra da atar laptopu bir çöplüğe. Şifreleme yapabilen sabit disklerle desteklenmedikten sonra tek başına bu sistem işe yaramaz.
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gun 10 yıl
Böyle bir notebook'u tamamen çelik bir kutu içine koyar ve yanınanada jammer eklerseniz sonrada yer altında bodrumda filan işlem yaparsanız böyle teknolojiler hiç bir işe yaramaz.
Diyebilirsiniz ki kim uğraşır bu kadar şeyle ama iş sanayi casusluğu olduğunda kansız iş olduğundan çok daha yetenekli insanları bulmak mümkün olabilir işi yaptırmak için. Nihayetine parası çok, riski az, cezasıda az.
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01Mrt 10 yıl
çok zaman ister, ben ölünce belik hayata geçer... :D
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Güzel haber :)
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