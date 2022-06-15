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    1 Gbps hızında internet ile oyunlar ne kadar sürede indirilir?

    TurkNet GigaFiber'in 1 Gbps hızı sayesinde büyük oyunlar dakikalar içerisinde iniyor. Bu içeriğimizde 1 Gbps hızında internet ile oyunları ne kadar sürede indirebileceğinizi görebilirsiniz.
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    1 Gbps hızında internet ile oyunlar ne kadar sürede iner?
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    İSS’lerin müşterilere düşük hızda internet sunmayı tercih etmesi ve yüksek hızlı internet fiyatlarının uçuk seviyede olması nedeniyle 1 Gbps hızında internet hayaldi. TurkNet ise kendi gigabit fiber altyapısının bulunduğu yerlerde 139,90 TL’ye 1 Gbps’ye varan hızda internet sunuyor. TurkNet GigaFiber, 1000 Mbps’ye kadar hızda download ve upload sunuyor. 

    Normal bir internet ile uzun saatler süren oyun indirmeleri, TurkNet GigaFiber ile dakikalar içerisinde iniyor. Örneğin 24 Mbps internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1 Gbps internet ile yaklaşık 5 dakikada iniyor.

    TurkNet, Steam hız raporunda birinci

    İnternet hızı 1 Gbps gibi uç noktalara ulaştığında İSS'nin bant genişliği kısıtlamaları, internet hızının tamamını kullanmaya engel olabiliyor. Bazı İSS'ler, diğer kullanıcıların yoğunluktan etkilenmemesi için internet hızını kısıtlayabiliyor. TurkNet ise kullanıcıları kısıtlamak yerine CDN ve Peering anlaşmaları ile kullanıcıların yüksek hızdan tamamen faydalanmasını sağlıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde TurkNet, yüksek hızlı fiber internet hizmeti ile Steam'e en hızlı bağlantıyı sunuyor. Steam'in haftalık olarak yayınladığı İSS Hızları Karşılaştırması Raporu'nda 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor.

    TurkNet GigaFiber nerede var?

    TurkNet GigaFiber sayfasındaki GigaFiber altyapı sorgulama aracıyla adresinizde GigaFiber internet olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber yoksa GigaFiber İstiyorum sayfasını ziyaret ederek talepte bulunabiliyorsunuz. TurkNet, talebinizi değerlendirerek GigaFiber altyapısı kurabilir. Talebinizi komşularla paylaşarak GigaFiber kurulumunu hızlandırabilirsiniz.

    Turknet GigaFiber bulunan ilçeler

    • İstanbul: Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Zeytinburnu
    • Ankara: Keçiören, Sincan
    • İzmir: Bornova, Konak

    1 Gbps internet ile oyunlar ne kadar sürede indirilir? (119.21 MB/sec)
    Oyun Dosya Boyutu Süre
    Microsoft Flight Simulator 127 GB 18 dk 10 sn
    Red Dead Redemption 2 120 GB 17 dk 10 sn
    NBA 2K22 117,50 GB 16 dk 49 sn
    Mortal Kombat 11 101,73 GB 14 dk 33 sn
    Forza Horizon 5 99,55 GB 14 dk 15 sn
    Assassin's Creed Odyssey 77,30 GB 11 dk 4 sn
    Metro Exodus 70 GB 10 dk 1 sn
    HITMAN 3 64,35 GB 9 dk 12 sn
    God of War 64,24 GB 9 dk 11 sn
    Death Stranding 64 GB 9 dk 9 sn
    Mount & Blade II 61,35 GB 8 dk 46 sn
    Battlefield 2042 53 GB 7 dk 35 sn
    STAR WARS Jedi: Fallen Order 50,85 GB 7 dk 16 sn
    Elden Ring 50 GB 7 dk 9 sn sn
    FIFA 22 44 GB 6 dk 17 sn
    Control 42,83 GB 6 dk 7 sn
    It Takes Two 43,67 GB 6 dk 15 sn
    Counter-Strike: Global Offensive 28 GB 4 dk sn
    Valorant  20,3 GB 2 dk 54 sn
    Euro Truck Simulator 2 13,46 GB 1 dk 55 sn
    House Flipper 8,17 GB 1 dk 10 sn
    World of Tanks Blitz 6,10 GB 52 sn
    The Forest 5,54 GB 47 sn
    Football Manager 2022 5,48 GB 47 sn
    Don't Starve Together 2,60 GB 22 sn
    Stardew Valley 620 MB 5 sn
    Terraria 444 MB 3 sn
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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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