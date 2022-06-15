1 Gbps hızında internet ile oyunlar ne kadar sürede indirilir?

- TurkNet, Steam hız raporunda birinci
- TurkNet GigaFiber nerede var?
- Turknet GigaFiber bulunan ilçeler
- 1 Gbps internet ile oyunlar ne kadar sürede indirilir? (119.21 MB/sec)
- Yorumlar
İSS’lerin müşterilere düşük hızda internet sunmayı tercih etmesi ve yüksek hızlı internet fiyatlarının uçuk seviyede olması nedeniyle 1 Gbps hızında internet hayaldi. TurkNet ise kendi gigabit fiber altyapısının bulunduğu yerlerde 139,90 TL’ye 1 Gbps’ye varan hızda internet sunuyor. TurkNet GigaFiber, 1000 Mbps’ye kadar hızda download ve upload sunuyor.
Normal bir internet ile uzun saatler süren oyun indirmeleri, TurkNet GigaFiber ile dakikalar içerisinde iniyor. Örneğin 24 Mbps internet ile yaklaşık 4 saatte inen bir 40 GB boyutundaki bir oyun, 1 Gbps internet ile yaklaşık 5 dakikada iniyor.
TurkNet, Steam hız raporunda birinci
İnternet hızı 1 Gbps gibi uç noktalara ulaştığında İSS'nin bant genişliği kısıtlamaları, internet hızının tamamını kullanmaya engel olabiliyor. Bazı İSS'ler, diğer kullanıcıların yoğunluktan etkilenmemesi için internet hızını kısıtlayabiliyor. TurkNet ise kullanıcıları kısıtlamak yerine CDN ve Peering anlaşmaları ile kullanıcıların yüksek hızdan tamamen faydalanmasını sağlıyor. CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde TurkNet, yüksek hızlı fiber internet hizmeti ile Steam'e en hızlı bağlantıyı sunuyor. Steam'in haftalık olarak yayınladığı İSS Hızları Karşılaştırması Raporu'nda 2021 Eylül ayından beri zirvede yer alıyor.
TurkNet GigaFiber nerede var?
TurkNet GigaFiber sayfasındaki GigaFiber altyapı sorgulama aracıyla adresinizde GigaFiber internet olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber yoksa GigaFiber İstiyorum sayfasını ziyaret ederek talepte bulunabiliyorsunuz. TurkNet, talebinizi değerlendirerek GigaFiber altyapısı kurabilir. Talebinizi komşularla paylaşarak GigaFiber kurulumunu hızlandırabilirsiniz.
Turknet GigaFiber bulunan ilçeler
- İstanbul: Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Zeytinburnu
- Ankara: Keçiören, Sincan
- İzmir: Bornova, Konak
|Oyun
|Dosya Boyutu
|Süre
|Microsoft Flight Simulator
|127 GB
|18 dk 10 sn
|Red Dead Redemption 2
|120 GB
|17 dk 10 sn
|NBA 2K22
|117,50 GB
|16 dk 49 sn
|Mortal Kombat 11
|101,73 GB
|14 dk 33 sn
|Forza Horizon 5
|99,55 GB
|14 dk 15 sn
|Assassin's Creed Odyssey
|77,30 GB
|11 dk 4 sn
|Metro Exodus
|70 GB
|10 dk 1 sn
|HITMAN 3
|64,35 GB
|9 dk 12 sn
|God of War
|64,24 GB
|9 dk 11 sn
|Death Stranding
|64 GB
|9 dk 9 sn
|Mount & Blade II
|61,35 GB
|8 dk 46 sn
|Battlefield 2042
|53 GB
|7 dk 35 sn
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|50,85 GB
|7 dk 16 sn
|Elden Ring
|50 GB
|7 dk 9 sn sn
|FIFA 22
|44 GB
|6 dk 17 sn
|Control
|42,83 GB
|6 dk 7 sn
|It Takes Two
|43,67 GB
|6 dk 15 sn
|Counter-Strike: Global Offensive
|28 GB
|4 dk sn
|Valorant
|20,3 GB
|2 dk 54 sn
|Euro Truck Simulator 2
|13,46 GB
|1 dk 55 sn
|House Flipper
|8,17 GB
|1 dk 10 sn
|World of Tanks Blitz
|6,10 GB
|52 sn
|The Forest
|5,54 GB
|47 sn
|Football Manager 2022
|5,48 GB
|47 sn
|Don't Starve Together
|2,60 GB
|22 sn
|Stardew Valley
|620 MB
|5 sn
|Terraria
|444 MB
|3 sn
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
oha
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek