Neden TurkNet GigaFiber’i tercih etmelisiniz?

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TurkNet’in kendi altyapısı üzerinden 1.000 Mbps hızında internet sunduğu TurkNet GigaFiber internetin ulaştığı hane sayısı 600 bini aştı. TurkNet, yıl sonuna kadar 11 ilde, 1 milyondan fazla haneye TurkNet GigaFiber internet ulaştırmayı amaçlıyor. Bu içeriğimizde TurkNet GigaFiber’in avantajlarını listeliyoruz.

TurkNet GigaFiber'i Tercih Etmeniz İçin 10 Neden

TurkNet GigaFiber, eşit olarak 1.000 Mbps'ye kadar download ve 1.000 Mbps'ye kadar upload hızlarına ulaşabiliyor. GigaFiber sayesinde dünya standartlarının üzerine çıkacak ve yüksek hızlı internet elde edeceksiniz.

hızlarına ulaşabiliyor. GigaFiber sayesinde dünya standartlarının üzerine çıkacak ve yüksek hızlı internet elde edeceksiniz. 1 Gbps’ye varan yüksek hızlı internet için ayda sadece 139,90 TL ödemeniz yeterli olacak.

ödemeniz yeterli olacak. TurkNet GigaFiber, taahhütsüz ve limitsizdir . Kota aşım korkusu olmadan 1000 Mbps hızında indirme yapabilirsiniz.

. Kota aşım korkusu olmadan 1000 Mbps hızında indirme yapabilirsiniz. TurkNet kendi altyapısı üzerinden GigaFiber hizmeti verdiği için bağlantıda problem olması durumunda doğrudan kendi ekipleriyle müdahale ediyor. Arada başka bir operatör olmadığı için süreç daha hızlı şekilde ilerliyor.

TurkNet GigaFiber, Türkiye’de ilk ve tek olarak bireysel müşterilere sunduğu 1.000 Mbps'ye kadar eşit download ve upload hızıyla öne çıkıyor.

820 TL değerinde modem, 162 TL değerinde kurulum, gerekli tüm cihaz ve kablo yatırımları ücretsiz.

Steam , tarafından haftalık periyodlar halinde yayınlanan hız raporlarına göre TurkNet, 2021 Eylül ayından beri Steam’de en hızlı bağlantıyı sunuyor. Netflix’in aylık raporlarına göre 2020 Haziran'dan beri Netflix’te en yüksek hızı sunuyor.

, tarafından haftalık periyodlar halinde yayınlanan hız raporlarına göre TurkNet, 2021 Eylül ayından beri Steam’de en hızlı bağlantıyı sunuyor. aylık raporlarına göre 2020 Haziran'dan beri Netflix’te en yüksek hızı sunuyor. Özel CDN ve Peering anlaşmaları sayesinde, nPerf 2021 verilerinde kanıtlandığı gibi oyunlarda en düşük ping değerini sunuyor. Bunun yanı sıra Speedtest verilerine göre 2021 üçüncü ve dördüncü çeyreğinde olduğu gibi 2022’nin birinci ve ikinci çeyreğinde de internet hızında zirvede.

2021 verilerinde kanıtlandığı gibi oyunlarda en düşük ping değerini sunuyor. Bunun yanı sıra verilerine göre 2021 üçüncü ve dördüncü çeyreğinde olduğu gibi 2022’nin birinci ve ikinci çeyreğinde de internet hızında zirvede. TurkNet GigaFiber’e başka operatörlerden geçişinizde 1000 TL’ye kadar cayma bedeli TurkNet tarafından karşılanıyor.

Memnun kalmazsanız herhangi bir cayma bedeli ödemeden bir ay içerisinde %100 para iadesi alabilirsiniz.

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TurkNet GigaFiber Nerede Var?

TurkNet GigaFiber şu an için İstanbul, Ankara ve İzmir’in belirli bölgelerinde 600 bine yakın haneye sunuluyor. Yıl sonuna kadar 11 şehirde 1 milyondan fazla haneye ulaşması hedefleniyor. TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama hizmetini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.

Adresinizde GigaFiber yoksa TurkNet web sitesindeki GigaFiber İstiyorum sayfasından ücretsiz olarak talep oluşturabilirsiniz. Ayrıca komşularınızın da talep oluşturmasını sağlayarak, bölgenize GigaFiber gelişini hızlandırabilirsiniz.

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