TurkNet'ten Arkadaşlara Büyük Fırsat

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TurkNet’in Arkadaşını Getir kampanyası yenilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte TurkNet’e ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz o kadar ücretsiz internet kazanabileceksiniz.

Arkadaşını Getir kampanyası ile TurkNet’e bir arkadaşınızı getirdiğinizde siz ve arkadaşınız ilk fatura döneminde 1 ay ücretsiz internet kazanıyor. TurkNet’e ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz o kadar ücretsiz internet kullanma fırsatı yakalarsınız. Örneğin 12 arkadaşınızı TurkNet’e getirdiğinizde 1 sene boyunca ücretsiz internet kullanabilirsiniz. Limitsiz şekilde dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: Arkadaşını Getir

Arkadaşımı TurkNet’e nasıl davet edebilirim?

TurkNetOnline İşlemler veya TurkNet Mobil Uygulama’sına gir. “Davet Kodu Al” butonuna tıkla. Davet kodunu, arkadaşınla paylaş. Arkadaşın başvuru sırasında davet kodunu girsin ya da 0850 288 39 16’yı arayarak davet kodunu TurkNet müşteri hizmetleri ile paylaşsın. Arkadaşının aktivasyon işlemleri tamamlandığında,1 ay ücretsiz internet ilk fatura döneminde senin ve arkadaşının olacak.

Mahallene yüksek hızlı internet GigaFiber istiyorsan işte fırsat 1 ay önce eklendi

Arkadaşlarınızı 1.000 Mbps’e varan internet ile tanıştırın

TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit download ve upload hızı elde ediyor. Speedtest verilerine göre Eylül ayında Türkiye’nin download ortalaması 46,11 Mbps olarak kayıtlara geçti. Dünya genelindeki download ortaması ise 94,18 Mbps olarak ölçüldü. 1.000 Mbps'ye varan hız sunan TurkNet GigaFiber kullanıcıları Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde internet hızı elde ediyor.

Sıradan internet ile büyük boyutlu dosyaları indirmek saatler sürerken, 1.000 Mbps’ye varan hızdaki internet sayesinde dakikalar içerisinde indirebilirsiniz. Üstelik TurkNet’in özel anlaşmaları sayesinde Netflix, Steam gibi popüler platformlarda İSS kaynaklı bir kısıtlama olmadan yüksek hızda bağlantı sağlayabilirsiniz. Speedtest, Netflix ve Steam raporlarına göre ülkemizde en hızlı interneti TurkNet sunuyor.

TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan internet hızı ile neler yapılabilir?

Dizi/film seyrederken yüklenme süresini beklemeden 4K çözünürlüğünde içerikler seyrederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Canlı maç yayınlarını kesintisiz izleyebilirsiniz.

Büyük boyutlu oyunları dakikalar içerisinde indirebilir, oyun için kendinize daha fazla vakit yaratabilirsiniz.

Oyun oynarken Twitch, Kick gibi platformlarda canlı yayın açarak kendi takipçi kitlenizi oluşturabilirsiniz. Yüksek upload hızı sayesinde yüksek görüntü kalitesiyle akış sağlayabilirsiniz.

Sosyal medya hesabı açabilir, büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü içeriklerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.

Kendinize bir YouTube kanalı açabilir ve normalde saatler süren upload işlemini dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Görüntülü görüşme yaparken sesinizde ve görüntünüzde takılma olmadan kesintisiz görüşme gerçekleştirebilirsiniz..

Dijital mecralarda freelancer olarak işler alabilir ve tamamladığınız işleri müşteriye hızlıca teslim edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.