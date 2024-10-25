TurkNet'ten Arkadaşlara Büyük Fırsat

- Arkadaşımı TurkNet’e nasıl davet edebilirim?
- Arkadaşlarınızı 1.000 Mbps’e varan internet ile tanıştırın
- TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan internet hızı ile neler yapılabilir?
- Yorumlar
Arkadaşını Getir kampanyası ile TurkNet’e bir arkadaşınızı getirdiğinizde siz ve arkadaşınız ilk fatura döneminde 1 ay ücretsiz internet kazanıyor. TurkNet’e ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz o kadar ücretsiz internet kullanma fırsatı yakalarsınız. Örneğin 12 arkadaşınızı TurkNet’e getirdiğinizde 1 sene boyunca ücretsiz internet kullanabilirsiniz. Limitsiz şekilde dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz.
Detaylı bilgi için: Arkadaşını Getir
Arkadaşımı TurkNet’e nasıl davet edebilirim?
- TurkNetOnline İşlemler veya TurkNet Mobil Uygulama’sına gir.
- “Davet Kodu Al” butonuna tıkla.
- Davet kodunu, arkadaşınla paylaş.
- Arkadaşın başvuru sırasında davet kodunu girsin ya da 0850 288 39 16’yı arayarak davet kodunu TurkNet müşteri hizmetleri ile paylaşsın.
- Arkadaşının aktivasyon işlemleri tamamlandığında,1 ay ücretsiz internet ilk fatura döneminde senin ve arkadaşının olacak.
Arkadaşlarınızı 1.000 Mbps’e varan internet ile tanıştırın
TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit download ve upload hızı elde ediyor. Speedtest verilerine göre Eylül ayında Türkiye’nin download ortalaması 46,11 Mbps olarak kayıtlara geçti. Dünya genelindeki download ortaması ise 94,18 Mbps olarak ölçüldü. 1.000 Mbps'ye varan hız sunan TurkNet GigaFiber kullanıcıları Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde internet hızı elde ediyor.
Sıradan internet ile büyük boyutlu dosyaları indirmek saatler sürerken, 1.000 Mbps’ye varan hızdaki internet sayesinde dakikalar içerisinde indirebilirsiniz. Üstelik TurkNet’in özel anlaşmaları sayesinde Netflix, Steam gibi popüler platformlarda İSS kaynaklı bir kısıtlama olmadan yüksek hızda bağlantı sağlayabilirsiniz. Speedtest, Netflix ve Steam raporlarına göre ülkemizde en hızlı interneti TurkNet sunuyor.
TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan internet hızı ile neler yapılabilir?
- Dizi/film seyrederken yüklenme süresini beklemeden 4K çözünürlüğünde içerikler seyrederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.
- Canlı maç yayınlarını kesintisiz izleyebilirsiniz.
- Büyük boyutlu oyunları dakikalar içerisinde indirebilir, oyun için kendinize daha fazla vakit yaratabilirsiniz.
- Oyun oynarken Twitch, Kick gibi platformlarda canlı yayın açarak kendi takipçi kitlenizi oluşturabilirsiniz. Yüksek upload hızı sayesinde yüksek görüntü kalitesiyle akış sağlayabilirsiniz.
- Sosyal medya hesabı açabilir, büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü içeriklerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.
- Kendinize bir YouTube kanalı açabilir ve normalde saatler süren upload işlemini dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.
- Görüntülü görüşme yaparken sesinizde ve görüntünüzde takılma olmadan kesintisiz görüşme gerçekleştirebilirsiniz..
- Dijital mecralarda freelancer olarak işler alabilir ve tamamladığınız işleri müşteriye hızlıca teslim edebilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu