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    Anlık Bildirim

    TurkNet'ten Arkadaşlara Büyük Fırsat

    TurkNet'in Arkadaşını Getir kampanyasındaki limitler kaldırıldı. TurkNet'e davet ettiğiniz her arkadaşınız için 1 ay ücretsiz internet kazanacaksınız.            
    TurkNet'ten Arkadaşlara Büyük Fırsat Tam Boyutta Gör
    TurkNet’in Arkadaşını Getir kampanyası yenilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte TurkNet’e ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz o kadar ücretsiz internet kazanabileceksiniz.

    Arkadaşını Getir kampanyası ile TurkNet’e bir arkadaşınızı getirdiğinizde siz ve arkadaşınız ilk fatura döneminde 1 ay ücretsiz internet kazanıyor. TurkNet’e ne kadar çok arkadaşınızı getirirseniz o kadar ücretsiz internet kullanma fırsatı yakalarsınız. Örneğin 12 arkadaşınızı TurkNet’e getirdiğinizde 1 sene boyunca ücretsiz internet kullanabilirsiniz. Limitsiz şekilde dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz.

    Detaylı bilgi için: Arkadaşını Getir

    Arkadaşımı TurkNet’e nasıl davet edebilirim?

    1. TurkNetOnline İşlemler veya TurkNet Mobil Uygulama’sına gir.
    2. “Davet Kodu Al” butonuna tıkla.
    3. Davet kodunu, arkadaşınla paylaş.
    4. Arkadaşın başvuru sırasında davet kodunu girsin ya da 0850 288 39 16’yı arayarak davet kodunu TurkNet müşteri hizmetleri ile paylaşsın.
    5. Arkadaşının aktivasyon işlemleri tamamlandığında,1 ay ücretsiz internet ilk fatura döneminde senin ve arkadaşının olacak.

    Arkadaşlarınızı 1.000 Mbps’e varan internet ile tanıştırın

    TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan hızda eşit download ve upload hızı elde ediyor. Speedtest verilerine göre Eylül ayında Türkiye’nin download ortalaması 46,11 Mbps olarak kayıtlara geçti. Dünya genelindeki download ortaması ise 94,18 Mbps olarak ölçüldü. 1.000 Mbps'ye varan hız sunan TurkNet GigaFiber kullanıcıları Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde internet hızı elde ediyor.

    Sıradan internet ile büyük boyutlu dosyaları indirmek saatler sürerken, 1.000 Mbps’ye varan hızdaki internet sayesinde dakikalar içerisinde indirebilirsiniz. Üstelik TurkNet’in özel anlaşmaları sayesinde Netflix, Steam gibi popüler platformlarda İSS kaynaklı bir kısıtlama olmadan yüksek hızda bağlantı sağlayabilirsiniz. Speedtest, Netflix ve Steam raporlarına göre ülkemizde en hızlı interneti TurkNet sunuyor.

    TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan internet hızı ile neler yapılabilir?

    • Dizi/film seyrederken yüklenme süresini beklemeden 4K çözünürlüğünde içerikler seyrederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.
    • Canlı maç yayınlarını kesintisiz izleyebilirsiniz.
    • Büyük boyutlu oyunları dakikalar içerisinde indirebilir, oyun için kendinize daha fazla vakit yaratabilirsiniz.
    • Oyun oynarken Twitch, Kick gibi platformlarda canlı yayın açarak kendi takipçi kitlenizi oluşturabilirsiniz. Yüksek upload hızı sayesinde yüksek görüntü kalitesiyle akış sağlayabilirsiniz.
    • Sosyal medya hesabı açabilir, büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü içeriklerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.
    • Kendinize bir YouTube kanalı açabilir ve normalde saatler süren upload işlemini dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.
    • Görüntülü görüşme yaparken sesinizde ve görüntünüzde takılma olmadan kesintisiz görüşme gerçekleştirebilirsiniz..
    • Dijital mecralarda freelancer olarak işler alabilir ve tamamladığınız işleri müşteriye hızlıca teslim edebilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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