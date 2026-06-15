Yeni kullanım senaryosu: Eski akıllı telefonlar veri merkezine dönüştürüldü

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UCSD araştırmacıları, Google ile iş birliği yaparak kullanım ömrünü tamamlamış Pixel akıllı telefonlarını oldukça farklı bir alanda yeniden değerlendirdi. Araştırma kapsamında eski telefonlar bir araya getirilerek düşük maliyetli birer "genel amaçlı bilgi işlem platformu" haline getirildi. Böylece hem elektronik atık miktarının azaltılması hem de uygun maliyetli yerel veri merkezleri oluşturulması hedefleniyor.

Üç yıllık telefonlar sunucu işlemcileriyle kıyaslandı

İnsanların birkaç yılda bir cihazlarını yenileme eğilimi, küresel elektronik atık sorununu büyüten başlıca etkenlerden biri olarak görülüyor. UCSD ekibi de bu nedenle artık kullanılmayan cihazlara ikinci bir yaşam kazandırmayı amaçladı.

Araştırmada ortaya çıkan en dikkat çekici sonuçlardan biri, yaklaşık üç yıllık akıllı telefonların tek çekirdek performansında (Google Tensor G2) bazı modern sunucu sistemlerini geride bırakabilmesi oldu. Yapılan değerlendirmelerde eski telefonların SPEC kıyaslama testlerinde çekirdek başına sunduğu performansın Nvidia H200 veya Nvidia RTX Pro 6000 grafik işlemcileri ile çift AMD EPYC sunucu işlemcileriyle yapılandırılabilen sunuculardan daha yüksek olduğu görüldü.

Tam Boyutta Gör Elbette toplam işlem gücü açısından veri merkezi sunucuları akıllı telefonlarla karşılaştırılamayacak seviyede kalmaya devam ediyor. Ancak araştırmacılar, çekirdek başına elde edilen yüksek verimliliğin, bu cihazların belirli hesaplama görevlerinde yaratıcı çözümlerle kullanılabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Araştırma ekibi, kullanılacak telefonları veri merkezi ortamına uygun hale getirmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci uyguladı. Cihazların ekran, batarya, kamera, hoparlör ve kasa gibi bilgi işlem açısından gerekli olmayan tüm parçaları çıkarıldı. Geriye yalnızca sistem yongasını (SoC) barındıran anakartlar bırakıldı.

Bununla da yetinmeyen ekip, telefonlarda yer alan Android işletim sistemini kaldırarak yerine veri merkezi uygulamalarında kullanılan genel amaçlı bir Linux dağıtımı yükledi. Böylece tüketici cihazlarında bulunan gereksiz yazılım yükü ortadan kaldırıldı. Yapılan testler, 25 ila 50 eski akıllı telefondan oluşan kümelerin, çift soketli tek bir sunucu sınıfı işlemcinin sunduğu hesaplama kapasitesine yaklaşabildiğini ortaya koydu.

20 telefonluk küme bir üniversite sınıfına hizmet verebiliyor

Tam Boyutta Gör UCSD'nin hesaplamalarına göre 20 telefondan oluşan bir küme, 75'in üzerinde öğrencisi bulunan bir ders kapsamında ihtiyaç duyulan bir uygulamayı çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

Bu yaklaşım sayesinde üniversiteler, söz konusu uygulamaları bulut altyapılarında barındırmak yerine kampüs içerisinde kurulan yerel sistemler üzerinde çalıştırabilecek. Bu da hem veri merkezi kaynak tüketimini azaltabilecek hem de ek bulut maliyetlerinin önüne geçebilecek.

Araştırma ekibi bir sonraki aşamada 2000 eski telefonu kullanarak yerel bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Bu sistemin aynı anda yaklaşık 100 farklı dersin ihtiyaç duyduğu uygulamaları destekleyebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin geleneksel sunucu altyapılarının kurulmasına kıyasla çok daha düşük maliyetle hayata geçirilebileceğini belirtiyor. Özellikle bellek ve depolama yongalarının fiyatlarının yükseldiği günümüzde ikinci el tüketici donanımlarının ekonomik açıdan cazip bir alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor. Ekip, geliştirdikleri tam ölçekli sistemi bu yıl içerisinde kullanıma sunmayı hedefliyor.

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