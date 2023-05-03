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    IP69K sertifikalı Nokia XR21 tanıtıldı: İşte Nokia'nın en sağlam telefonu

    HMD Global, ikinci sağlam telefonunu tanıttı. IP69K sertifikalı gövdesiyle dikkat çeken Nokia XR21, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                       
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    nokia xr21 tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    HMD Global, ilk sağlam telefonunu 2021’de “Nokia XR20” tanıtmıştı. Halefi Nokia XR21, birkaç sızıntının ardından resmî olarak tanıtıldı. Nokia’nın şu ana kadarki en dayanıklı akıllı telefonu karşımızda. Nokia XR21 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Yeni model, selefi ile benzer tasarımı benimsiyor. HMD, telefonun MIL-STD-810 sertifikasının yanı sıra IP69K sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. HMD, yeni telefonun basınçlı yıkayıcılara bile dayanabildiğini iddia ediyor. Nokia XR21, ayrıca Gorilla Glass Victus ile korunan ekrana sahip ve Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 1 yıllık ücretsiz ekran değiştirme garantisi veriliyor. Telefon, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşmelere de dayanıklı.

    Nokia XR21, Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisi ile geliyor. 6.49 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık sunan ekrana sahip olan telefon, 6GB RAM 128GB depolama alanı sunuyor. Telefon, 33w kablolu şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. İlginç olarak, XR20’nin kablosuz şarj desteği yeni modelde yok ve kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. HMD’ye göre, XR21, önceki modele kıyasla %60 daha fazla pil süresi sunuyor. Kamera tarafında, 64MP birincil, 8MP ultra geniş açılı olmak üzere arkada ikili kamera kurulumu karşımıza çıkarken, önde 16MP kamera yer alıyor.

    3.5mm kulaklık girişi, çift stereo hoparlör, iki donanım kısayol tuşu, yanda parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM yuvası, eSIM desteği, Nokia XR21’in diğer özellikleri arasında. Yazılım tarafında, telefon Android 12 işletim sistemiyle geliyor. HMD, üç büyük işletim sistemi güncellemesi, dört yıl boyunca da aylık güvenlik yaması sunacak.

    Nokia XR21 fiyatı

    Nokia XR21’in fiyatı 625 dolar civarında. Şu an için tek renk seçeneği (geceyarısı siyahı) İngiltere’de satışa sunuldu.

    Nokia XR21 özellikleri

    • Ekran: 6,49 inç, FHD+, 20:9, 550 nit parlaklık, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus
    • İşletim sistemi: Qualcomm Snapdragon 695
    • Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128 GB (UFS 2.1) depolama
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Arka kamera: 64MP f/1.79, 8MP f/2.2 ultra geniş kamera
    • Ön kamera: 16 MP f/2.45
    • Sertifika: Su, toz ve düşmeye dayanıklı (IP68 / IP69K), MIL-STD 810H sertifikası
    • Boyut ve ağırlık: 168,0×78,58×10,45 mm; 231 g
    • Batarya: 4800 mAh, 33w kablolu şarj
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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