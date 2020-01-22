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    Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için verilen sürenin uzatıldığını duyurdu. Peki sürücü belgesi yenilemek için son gün ne zaman?
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    3,4b
    52
    26
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı
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    İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme kapsamında, eski sürücü belgelerinin değişimi için 2020’nin sonuna kadar süre verilmişti. Bugün yapılan açıklamada, eski ehliyetlerin değişim süresinin 2022’nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

    Peki eski sürücü belgesini yenisiyle değiştirmek için hangi belgeler gerekiyor? Ehliyetinizi yenilemek için gerekenler şöyle:

    • Eski ehliyet belgeniz
    • Kimlik belgeniz (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
    • Sürücü olur sağlık raporu
    • 2 adet biyometrik fotoğraf
    • Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli + vakıf bedeli (15 TL)
    • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
    • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

    Ehliyet yenileme işlemleri Emniyet Müdürlüklerinde değil, Nüfus Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.



    https://twitter.com/TCNufus/status/1219959047253831680 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    deli_ziya 4 sa. en beğenilen
    son ana kadar, hatta süre dolup çevirmeye yakalanana kadar ehliyetimi değiştirmeyeceğim.
    nüfus cüzdanımı da değiştirmedim.
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    kreat 4 sa.
    Neden vakıf ücreti ödeyecekmişim?
    Yanıtla +23
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    AsiretinMarjinalCocugu 4 sa.
    Bu haber ilk çıktığında millet hadi gidelim yenileyelim, yoksa başımıza bela gelir aman ha diye kuyruk oldu, sıraya girdi.Millet sıra almak için yırtınırken, ne ehliyetimi değiştirdim ne de kimliğimi.Bunu bakın ben çok havalıyım diye söylemiyorum.Bu ülkede iktidar farketmeksizin daha verilen tarihte olması gereken çoğu şey olmadı.Sigorta, borç, af, yol açılışı, vergi vsvs.Bi ton örnek var.



    Kimlik için 2023, ehliyet için 2022 31 Aralık son tarih ilgilenlere duyurulur.
    Bu haber ilk çıktığında millet hadi gidelim yenileyelim, yoksa başımıza bela gelir aman ha diye kuyruk oldu, sıraya girdi.Millet sıra almak için yırtınırken, n...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    2 Avatar Avatar
    bluraydisk 38 dk.
    Son sureye kadar uzasa ne olcak yenileme paralari da her sene artiyor

    Hepsi para tuzagi
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    monacomen 42 dk. yeni yorumcu
    15 Lira birşey değil de sağlık raporu, tekrar kan grubu belirtmek, biometrik fotoğraf filan falan iki üç günlük mesai bunlar.
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    kuasudba 1 sa. yeni yorumcu
    sağolsunlar 3 milyar verip ehliyet alamadığım için umrumda olmayan süre.
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    TheCaliph_ 1 sa.
    Pasaport olmasa kimligi yeniletmezdim ama ehliyeti yeniletmeyi dusunmuyorum.



    Secim zamani ucretsiz olacaktir
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    radko 1 sa.
    Para tuzağı
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    Cem 2 sa.
    kimlikler icin son sure nezaman di.
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    Ayyıldız Türk 2 sa.
    Polis çevirmede sorana kadar devam bu nedir kardeşim yeni sistem kurslara para kazandırmaktan başka bir şey değil
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    alemburda34 2 sa.
    10 yılda bir yeni ehliyetler sağlık testinden geçecek öyle yada böyle ehliyetler yaşlanınca düşecek.
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    marslan1999 2 sa.
    Kimliği ÖSYS sınavları için değiştirdim, ehliyeti yeni aldığım için zaten problem yok, kafam rahat.
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    barkin67 2 sa.
    Tam yenileyecektim iyi oldu :))
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    3438 kez okundu.
    23 yorum yazıldı.

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