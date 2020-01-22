Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı

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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme kapsamında, eski sürücü belgelerinin değişimi için 2020’nin sonuna kadar süre verilmişti. Bugün yapılan açıklamada, eski ehliyetlerin değişim süresinin 2022’nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Peki eski sürücü belgesini yenisiyle değiştirmek için hangi belgeler gerekiyor? Ehliyetinizi yenilemek için gerekenler şöyle:

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik belgeniz (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli + vakıf bedeli (15 TL)

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyet yenileme işlemleri Emniyet Müdürlüklerinde değil, Nüfus Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.

https://twitter.com/TCNufus/status/1219959047253831680

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