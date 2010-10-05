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EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu
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Yüksek performanslı donanımlarıyla tanıdığımız EVGA, X58 çipsetli yeni anakartını duyurdu. Firma tarafından X58 Classified3 olarak tanımlanan yeni model, USB 3.0 ve SATA-III desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. ATX formunda olan ve LGA1366 soket yapısına sahip Core i7 900 serisi Intel işlemcilerle kullanılabilen anakart, gerek baskılı devre gerekse de soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 10 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ve altı adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar bellek desteği X58 Classfied3, dört adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyor.

iki adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portuna ek olarak ICH10R köprüsü üzerinden altı adet SATA-II portu ile gelen anakart hız aşırtma tutkunlarına özel donanımlara dqa sahip. Debug LED, voltaj okuma noktaları, art üstü açma ve reset butonları ile PCIe jumpers ve BIOS üzerinde özel hız aşırtma menüleri gibi detaylara sahip X58 Classfied3, çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal ses desteğine de sahip. EVGA X58 Classfied3 380$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu
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EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu
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selahattın ısık 8 yıl
maymun muzu bol bulunca ya yer yada :)
güzelim iş hatlarını hiç kullanılmayacak pcı e yuvalarına verip hem kartın düzenin bozuyorlar hemde maliyetin artmasına neden oluyorlar.bunun gibi kart alıpta hadi üç tane neyse 4 ekran kartı kullanan varsa allah aşkına buraya yazsın bizim tek katlı komşunun evinden aşağıya atlayayım.:)
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Iron Mask 8 yıl
selahattin kardeş üzülerek bu resmi yolluyorum.


[image]local://upfiles/941841/BF9B214144C146C48E95930D24DD593D.jpg[/image]
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SpawnOnur 8 yıl
Ortadaki siyah parça chipset sogutucusu xD
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eneshatipoglu 8 yıl

SpawnOnur

Ortadaki siyah parça chipset sogutucusu xD


vay arkadaş o nasıl bir soğutucudur :D
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eneshatipoglu 8 yıl
arkadaşlar biri bana ortadaki siyah parçanın ne olduğunu söyleyebilir mi
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DH Misafiri 8 yıl
Bilgisizliğime verin ama o ekran kartına benzer soğutucu panelin görevi nedir ?
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Batuist 8 yıl
tam performans anakartı olmuş ama fiyatı çok yüksek bunların...
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D-KaoSee 8 yıl
Evga işi biliyor abi yaa güzel bi karta benziyo =)
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mobylette 8 yıl
simcity 2000 de şehir yeni yeni palazlanırken bi hal alırdı boyle telaşlı telaşlı. ona benzemiş.
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born2bemad 8 yıl
karta bak
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