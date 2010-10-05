EVGA yeni anakartı X58 Classified3'ü satışa sundu

Yüksek performanslı donanımlarıyla tanıdığımız EVGA, X58 çipsetli yeni anakartını duyurdu. Firma tarafından X58 Classified3 olarak tanımlanan yeni model, USB 3.0 ve SATA-III desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. ATX formunda olan ve LGA1366 soket yapısına sahip Core i7 900 serisi Intel işlemcilerle kullanılabilen anakart, gerek baskılı devre gerekse de soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 10 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ve altı adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar bellek desteği X58 Classfied3, dört adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyor.

iki adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portuna ek olarak ICH10R köprüsü üzerinden altı adet SATA-II portu ile gelen anakart hız aşırtma tutkunlarına özel donanımlara dqa sahip. Debug LED, voltaj okuma noktaları, art üstü açma ve reset butonları ile PCIe jumpers ve BIOS üzerinde özel hız aşırtma menüleri gibi detaylara sahip X58 Classfied3, çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal ses desteğine de sahip. EVGA X58 Classfied3 380$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuldu.