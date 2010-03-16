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EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2

EVGA anakart pazarındaki iddiasını çift işlemci desteği sunan yeni modeli Classified SR-2 ile sürdürmek istiyor. İşte detaylar.
9 yıl
15,4b
1
87
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aslına bakarsanız çift işlemcili anakartlara yabancı değiliz. Intel dört çekirdekli işlemcilerini pazara sürdüğü dönemde benzer çözümlere sahip olmayan AMD, çift çekirdekli iki işlemcinin bir arada kullanıldığı Athlon X2 FX-7x platformunu duyurmuştu. AMD'nin çözümü, işlemcilerin yüksek güç tüketimi ve satın alma maliyetleri nedeniyle bekleneni verememiş ama Intel'in bu alana girmesine vesile olmuştu. İşlemci devi Intel, önce "V8" olarak tanıtılan ardından Skulltrail platformu olarak satışa sunulan çift çekirdekli tüketici sisteminde, kullanıcılara dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9775 işlemcisinin çiftini, özel bir anakart üzerinde kullanabilme fırsatı tanımıştı. Son kullanıcıların yıllar önce Abit'in BP-6 modeliyle tanıştığı çift işlemcili anakartlara bugün bir yenisi daha eklendi. Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın bir numaralı iş ortağı olmayı başardığı belirtilen EVGA, ciddi bir yatırım içerisinde olduğu anakart geliştirme çalışmalarının en yeni ürünü olan Classified SR-2 (Super Record 2)'yi duyurdu.

EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2
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Anakart pazarına ilk defa XFX gibi rakip isimlerle aynı dönemde Nvidia'nın referans tasarımlı çözümleri için (nForce 680i gibi) adım atan EVGA, bugün dünya devi isimlerle rekabet edebilecek özel anakartlara sahip. Abit ve EPoX mühendislerinin bir kısmını kadrosuna katan EVGA, BlackOps gibi modellere imza atan Foxconn Quantum Force programının teknik danışmanı Peter Tan "Shamino" ve dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından biri olarak gösterilen Vince Lucido "K1NGP1N"gibi isimleri de yanına alarak kadrosunu güçlendirmişti. Classified serisi altındaki özel tasarımlı anakartlarıyla hız aşırtma dünyasının en çok tercih edilen isimlerinden biri olmaya başlayan EVGA, ürün gamının en yeni üyesi olan çift işlemcili Classfied SR-2'yi, "anakartların anası" tanımlamasıyla bugün duyurdu. Hem teknik özellikleri hem de boyutlarıyla şimdiden efsaneler arasına girmeyi başaran anakart, hız aşırtmacılarla birlikte en iyisini isteyen donanım tutkunları, bütçe problemi olmayan oyuncuları ve bazı profesyonelleri hedef alıyor.

EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2
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EVGA Classified SR-2, hız aşırtmacılar için hazırlanan pek çok anakarttan farklı olarak P55 veya X58 gibi çipset çözümlerini kullanmıyor. Tasarım aşamasında oldukça kritik bir karar veren EVGA, HWBOT ve XtremeSystems gibi hız aşırtma topluluklarında, en iyilerin tercihlerini dikkate alarak rekortmen unvanlı hız aşırtmacıların çalışmalarında Intel Xeon işlemci kullanmaya başladıklarını gözlemledi. Çıkış noktası olarak Xeon işlemci kullanımındaki artışı talep artışını temel alan firmanın aslında başka da bir seçeneği yoktu zira çift işlemcili bir çözüm üzerine yoğunlaşan EVGA'nın aynı Intel Skulltrail platformunda olduğu gibi işlemcileri paralel çalıştırabilecek bir çipsete ihtiyaç duyuyordu. Tüm bu gelişmeler ışığında ortaya bir ihtiyaç listesi çıkartan EVGA, yeni anakartı Classified SR-2'de, Intel'in 5520 yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Xeon 5500 ve 5600 işlemcileriyle uyumlu olan anakart, her işlemci için 6 adet olmak üzere toplamda 12 adet DIMM slotu ile 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2
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345.4 x 381mm boyutlarında olan yeni anakartın ATX formundaki geleneksel anakart tasarımlarına göre daha uzun ve daha geniş. EVGA'nın açıklamalarına göre Classified SR-2, kurulum için en az 9 genişleme slotuna sahip kasa tasarımına ihtiyaç duyuyor. Kasa uyumu noktasında EVGA sorun yaşayacağını düşünmüyor zira anakartı satın alacak kullanıcıların önemli bir bölümünün, Classified SR-2'yi uzay montaj overclock sistemlerinde kullanacağını düşünüyor. Daha iyi sinyalizasyon için işlemci soketlerinde ekstra Altın kullanılan Classified SR-2'nin en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri de Nvidia NF200 yongasının çiftine sahip olması. Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla yapılacak çoklu GPU kurulumları için kritik bir öneme sahip olan NF200 yongasının çifti sayesinde 4 kartlı SLI kurulumlarının yüksek bant genişliği ile dar boğaz oluşturmayacak şekilde kullanılabileceği belirtiliyor. Başta soğutucu tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentleriyle kaslı bir görünüme sahip olan anakart aynı zamanda Crossfire X desteği de sunuyor.

EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2
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Sahip olduğu 7 adet PCIe x16 slotuyla dikkat çeken ancak üzerinde herhangi bir PCI ya da PCIe x1 slotu bulunmayan anakart, Creative gibi firmaların gelişmiş ses kartlarına sahi profesyonel kullanıcılar için bir nebze sıkıntı yaratabilir. Aktif ve pasif soğutmanın bir arada kullanıldığı EVGA Classified SR-2'nin gelişmiş bir BIOS tasarımına sahip olduğu ve kullanıcıların anakarta ait pek çok parametreyi BIOS üzerinden değiştirebileceği belirtiliyor. Hız aşırtma tutkunlarına kolaylık sağlamak amacıyla anakartla birlikte EVBot adını verdiği harici overclock kumandasını da sunacak olan EVGA, kart üstü güç, reset ve CMOS clear butonlarına ek olarak PCIe slotlarının devre dışı bırakılmasını sağlayan jumper kontrolcüsünü de unutmamış. Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi geleneksel özelliklere ek olarak iki adet USB 3.0, iki adet eSATA, iki adet SATA-III ve altı adet te SATA-II konnektörüne sahip olan anakartın ömür boyu garanti ile 600 dolar seviyesinden satışa sunulacağı açıklandı.

EVGA'nın yeni amiral gemisi hazır: Classified SR-2
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Classified SR-2 ile birlikte EVGA, 1200 Watt kapasiteli yeni bir güç kaynağını da pazara sunmaya hazırlanıyor. Her biri 38A kapasiteli 6 adet 12v rail hattına sahip olan yeni güç kaynağının ayarlanabilir rail tasarımı ve ayarlanabilir fan hızı gibi özelliklere sahip olduğu belirtilirken detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak Classified SR-2 için ideal güç kaynağı olacağı belirtildi.


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trancelegend 2 yıl
gözlerim kamaştı
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bir sistem hazırlasa casper :
2X İntel core İ7
4x 5870 CF
12x4GB Ram
Kalkıp : harddisk takmaya çalışsa. hiç şaşırmam :D
Casper Server Hehehehehehe (: Yakında çıkar bak görürsünüz... Harddiskli canavar :D
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unsalonarici 8 yıl

DH Misafiri
Böyle bir sistem hazırlasa casper :
2X İntel core İ7
4x 5870 CF
12x4GB Ram
Kalkıp : harddisk takmaya çalışsa. hiç şaşırmam :D
Casper Server Hehehehehehe (: Yakında çıkar bak görürsünüz... Harddiskli canavar :D

+1 beklenir.
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DH Misafiri 8 yıl
o parayı bana verseler ben bu anakarttan hızlı çalışırım...
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar..
bu anakartın özelliklerinde amd 6100 işlemcilerine uygun anakart biliyomusunuz??
4 pci-e x16
2 amd 6100 cpu
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DH Misafiri 9 yıl
mükemmel ya bende istiyorum...
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vayapp 9 yıl
gök taşımı bu ? dünyalı olamaz ^^
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scot 9 yıl
Bazı arkadaşlar i7 takınca gibi söylemlerde bulunmuşlar keşke editörlerin uğraşıp hazırladığı bu güzel haberi okusalar ...
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utankir 9 yıl
Intel Skulltrail'e kardeş gelmiş. Bu arada türkiye'de de 600 USD seviyesinden satılırsa dual xeon workstation düşünenler için hiç de pahalı olmayan uygun bir çözüm olduğunu düşünüyorum...
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SKYSOL!D 9 yıl
şeytan işi bu
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Permanent. 9 yıl

SKYSOL!D

şeytan işi bu



Katılıyorum

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Master_Evil 9 yıl
money talks
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