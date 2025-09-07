Yeni teori: Evrenin oluşumunda kütleçekim dalgaları rol oynamış olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Evrenin kökenine dair ortaya atılan radikal bir teori, galaksilerden yıldızlara ve gezegenlere kadar tüm kozmik yapının, uzay-zamanın doğal titreşimleri olan kütleçekim dalgaları (veya kütleçekimsel dalga) sayesinde ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, uzun süredir kabul gören standart Büyük Patlama modeline alternatif niteliğinde.

Standart modele eleştiri

Bilim insanları onlarca yıldır, evrenin çok kısa bir zaman diliminde aşırı hızla genişlediğini savunan “kozmik enflasyon” paradigması üzerine çalışmalar yürütüyor. Ancak bu model, çok sayıda varsayımsal parametreye dayanıyor. Bu durum, kuramın gerçekten öngörüler sunup sunmadığı yoksa yalnızca gözlemlere uyacak şekilde sonradan uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Barselona Üniversitesi'nden ekip lideri Raul Jimenez, “Yeni model, uzay-zamanın kendisinin doğal kuantum salınımlarının, yani yerçekimi dalgalarının, galaksileri, yıldızları ve gezegenleri ortaya çıkaran küçük yoğunluk farklılıklarını tetiklemek için yeterli olduğunu öne sürüyor.” diyor.

Araştırmacılar, evrenin başlangıcını “De Sitter uzayı” olarak bilinen, genişleyen bir kozmik durumla açıklıyor. Bu yapının, kütleçekimi taşıdığı düşünülen varsayımsal “graviton” parçacıklarının yoğunlaşmış hali gibi düşünülebileceği belirtiliyor. Zamanla bu durum kararsız hale gelerek, güçlü kuantum etkileriyle kaotik bir evrene dönüşmüş olabilir.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, bazı Büyük Patlama modellerinde gerekli görülen yüksek enerjili varsayımsal “inflaton alanı” gibi ek unsurları devre dışı bırakıyor. Yalnızca kütleçekim dalgalarının kendi başına maddenin evrende yapılar oluşturması için yeterli olabileceği savunuluyor.

Araştırma ekibinden Daniele Bertacca’ya göre modelin gücü, tek bir enerji ölçeğine dayalı, basit ve zarif yapısında yatıyor. Yani keyfi olarak ayarlanabilecek parametreler bulunmuyor.

Elbette bu teori de gözlemsel verilerle sınanmak zorunda. Araştırmacılar, modelin izlerinin özellikle kozmik mikrodalga arka plan ışıması (CMB) gibi “kozmik fosillerde”, evrenin büyük ölçekli yapısında ve ilkel kütleçekim dalgalarına dair ölçümlerde görülebileceğini düşünüyor.

Eğer bu teori doğru çıkarsa, evrenin doğumunu açıklamak için spekülatif unsurlara gerek kalmayacak, yalnızca kütleçekim ve kuantum fiziğine yönelik derin bir anlayış yeterli olacak. Bu da kozmolojide tamamen yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Kavramlar Sözlüğü 🔭

Kütleçekim dalgaları : Uzay-zamanda meydana gelen, ışık hızında yayılan dalgalanmalar. İlk kez Einstein’ın genel görelilik teorisinde öngörülmüş, 2015’te doğrudan gözlemlenmiştir.

: Uzay-zamanda meydana gelen, ışık hızında yayılan dalgalanmalar. İlk kez Einstein’ın genel görelilik teorisinde öngörülmüş, 2015’te doğrudan gözlemlenmiştir. Büyük Patlama : Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişleyerek oluştuğunu açıklayan kozmoloji modeli.

: Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişleyerek oluştuğunu açıklayan kozmoloji modeli. Kozmik enflasyon : Büyük Patlama’dan hemen sonra evrenin çok kısa bir süre içinde inanılmaz hızla genişlediğini öne süren teori. Evrenin bugünkü homojen yapısını açıklamak için kullanılır.

: Büyük Patlama’dan hemen sonra evrenin çok kısa bir süre içinde inanılmaz hızla genişlediğini öne süren teori. Evrenin bugünkü homojen yapısını açıklamak için kullanılır. De Sitter uzayı : Kütleçekimin özel bir çözümüyle tanımlanan, sürekli genişleyen kozmik yapı. Evrenin erken dönemini açıklamak için kullanılan matematiksel bir modeldir.

: Kütleçekimin özel bir çözümüyle tanımlanan, sürekli genişleyen kozmik yapı. Evrenin erken dönemini açıklamak için kullanılan matematiksel bir modeldir. Graviton : Henüz gözlemlenmemiş, kütleçekimi taşıdığı varsayılan parçacık. Tıpkı elektromanyetizmayı taşıyan foton gibi düşünülür.

: Henüz gözlemlenmemiş, kütleçekimi taşıdığı varsayılan parçacık. Tıpkı elektromanyetizmayı taşıyan foton gibi düşünülür. İnflaton alanı: Bazı Büyük Patlama modellerinde evrenin çok hızlı genişlemesini sağladığı öne sürülen, varsayımsal enerji alanı. Yeni teoriler bu alana ihtiyaç duymadan evreni açıklamayı hedefliyor.

