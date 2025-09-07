Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni teori: Evrenin oluşumunda kütleçekim dalgaları rol oynamış olabilir

    Yeni teoriye göre evrenin doğuşunda kütleçekim dalgaları belirleyici rol oynadı; galaksilerden yıldızlara kadar tüm yapılar bu dalgalanmaların tetiklediği yoğunluk farklarıyla oluşmuş olabilir.

    Evrenin oluşumunda kütleçekim dalgaları rol oynamış olabilir Tam Boyutta Gör
    Evrenin kökenine dair ortaya atılan radikal bir teori, galaksilerden yıldızlara ve gezegenlere kadar tüm kozmik yapının, uzay-zamanın doğal titreşimleri olan kütleçekim dalgaları (veya kütleçekimsel dalga) sayesinde ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, uzun süredir kabul gören standart Büyük Patlama modeline alternatif niteliğinde.

    Standart modele eleştiri

    Bilim insanları onlarca yıldır, evrenin çok kısa bir zaman diliminde aşırı hızla genişlediğini savunan “kozmik enflasyon” paradigması üzerine çalışmalar yürütüyor. Ancak bu model, çok sayıda varsayımsal parametreye dayanıyor. Bu durum, kuramın gerçekten öngörüler sunup sunmadığı yoksa yalnızca gözlemlere uyacak şekilde sonradan uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    Barselona Üniversitesi'nden ekip lideri Raul Jimenez, “Yeni model, uzay-zamanın kendisinin doğal kuantum salınımlarının, yani yerçekimi dalgalarının, galaksileri, yıldızları ve gezegenleri ortaya çıkaran küçük yoğunluk farklılıklarını tetiklemek için yeterli olduğunu öne sürüyor.” diyor.

    Araştırmacılar, evrenin başlangıcını “De Sitter uzayı” olarak bilinen, genişleyen bir kozmik durumla açıklıyor. Bu yapının, kütleçekimi taşıdığı düşünülen varsayımsal “graviton” parçacıklarının yoğunlaşmış hali gibi düşünülebileceği belirtiliyor. Zamanla bu durum kararsız hale gelerek, güçlü kuantum etkileriyle kaotik bir evrene dönüşmüş olabilir.

    Evrenin oluşumunda kütleçekim dalgaları rol oynamış olabilir Tam Boyutta Gör
    Bu yaklaşım, bazı Büyük Patlama modellerinde gerekli görülen yüksek enerjili varsayımsal “inflaton alanı” gibi ek unsurları devre dışı bırakıyor. Yalnızca kütleçekim dalgalarının kendi başına maddenin evrende yapılar oluşturması için yeterli olabileceği savunuluyor.

    Araştırma ekibinden Daniele Bertacca’ya göre modelin gücü, tek bir enerji ölçeğine dayalı, basit ve zarif yapısında yatıyor. Yani keyfi olarak ayarlanabilecek parametreler bulunmuyor.

    Elbette bu teori de gözlemsel verilerle sınanmak zorunda. Araştırmacılar, modelin izlerinin özellikle kozmik mikrodalga arka plan ışıması (CMB) gibi “kozmik fosillerde”, evrenin büyük ölçekli yapısında ve ilkel kütleçekim dalgalarına dair ölçümlerde görülebileceğini düşünüyor.

    Eğer bu teori doğru çıkarsa, evrenin doğumunu açıklamak için spekülatif unsurlara gerek kalmayacak, yalnızca kütleçekim ve kuantum fiziğine yönelik derin bir anlayış yeterli olacak. Bu da kozmolojide tamamen yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

    Kavramlar Sözlüğü 🔭

    • Kütleçekim dalgaları: Uzay-zamanda meydana gelen, ışık hızında yayılan dalgalanmalar. İlk kez Einstein’ın genel görelilik teorisinde öngörülmüş, 2015’te doğrudan gözlemlenmiştir.
    • Büyük Patlama: Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişleyerek oluştuğunu açıklayan kozmoloji modeli.
    • Kozmik enflasyon: Büyük Patlama’dan hemen sonra evrenin çok kısa bir süre içinde inanılmaz hızla genişlediğini öne süren teori. Evrenin bugünkü homojen yapısını açıklamak için kullanılır.
    • De Sitter uzayı: Kütleçekimin özel bir çözümüyle tanımlanan, sürekli genişleyen kozmik yapı. Evrenin erken dönemini açıklamak için kullanılan matematiksel bir modeldir.
    • Graviton: Henüz gözlemlenmemiş, kütleçekimi taşıdığı varsayılan parçacık. Tıpkı elektromanyetizmayı taşıyan foton gibi düşünülür.
    • İnflaton alanı: Bazı Büyük Patlama modellerinde evrenin çok hızlı genişlemesini sağladığı öne sürülen, varsayımsal enerji alanı. Yeni teoriler bu alana ihtiyaç duymadan evreni açıklamayı hedefliyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 11 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    menemen ısıtılır mı köpek kovucu cihaz yorumları auto hold sürekli açık olmalı mı molcef 400 kullananlar yorumları 1 gün uyumazsak ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum