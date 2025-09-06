NASA’nın asteroit avcısı testlerine başlıyor

Görülemeyen asteroitleri görecek
Görev için Space Dynamics Laboratory, yeni termal vakum odası ve genişletilmiş yüksek montaj alanları dahil olmak üzere tesislerini yeniledi. 2.4mx4.27m boyutundaki NEO Surveyor enstrümanı burada tamamen monte edilip kalibre edilecek, ardından uzay aracına entegre edilecek. Bu tesiste aracın geçtiğimiz aylar boyunca çeşitli testlerden geçtiği de açıklandı.
NASA, görevin fırlatılması için Şubat 2025'te SpaceX ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Teleskop, Falcon 9 roketiyle Florida'dan 2027'nin Eylül ayından önce olmamak üzere uzaya gönderilecek. Araç, Dünya ile Güneş arasındaki L1 Lagrange noktasında konumlanarak, özellikle Güneş yönünden yaklaşan ve yeryüzünden görülemeyen gök cisimlerini izleyebilecek. Güneş çok parlak olduğu için mevcut gözlem araçları Güneş yönünden gelen görece küçük asteroitleri tespit edemiyor.
ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş