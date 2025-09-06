Giriş
    NASA’nın asteroit avcısı testlerine başlıyor

    NASA’nın 2027’de fırlatacağı NEO Surveyor teleskopu, Dünya’ya tehdit oluşturabilecek asteroitleri kızılötesi sensörlerle tespit edecek. Teleskop, özellikle Güneş yönünden gelen cisimleri hedefliyor.

    NASA’nın asteroit avcısı testlerine başlıyor Tam Boyutta Gör
    NASA’nın gezegen savunma programı kapsamında geliştirdiği Near-Earth Object (NEO) Surveyor teleskop enstrüman modülü kapsamlı test ve kalibrasyon süreçlerine başlıyor. Ajansın 2027’de fırlatmayı planladığı görevin önemi oldukça büyük. Zira NASA veya diğer ajanslar halihazırda asteroitleri tespit etmekte ciddi zorluklar yaşıyor. Hatta tehdit seviyesi yüksek bazı asteroitlerin Dünya’yı geçtikten sonra saptanması gibi endişe verici durumlar da yaşanmıştı. NEO sayesinde asteroitlerin tespitinde büyük bir adım atılacak.

    Görülemeyen asteroitleri görecek

    NASA’nın asteroit avcısı testlerine başlıyor Tam Boyutta Gör
    50 santimetrelik açıklığı bulunan NEO Surveyor, 140 metre ve üzeri boyuta sahip Dünya’ya yakın cisimlerin yüzde 90’ını kataloglamayı amaçlıyor. Bu büyüklükteki asteroitler, olası bir çarpışma durumunda bölgesel ölçekte yıkıcı etki yaratabiliyor. Teleskop, kızılötesi dedektörleri sayesinde, Güneş’ten aldığı ısıyı yeniden yayan ve optik teleskoplarla görünmeyen karanlık asteroitleri de tespit edebilecek.

    Görev için Space Dynamics Laboratory, yeni termal vakum odası ve genişletilmiş yüksek montaj alanları dahil olmak üzere tesislerini yeniledi. 2.4mx4.27m boyutundaki NEO Surveyor enstrümanı burada tamamen monte edilip kalibre edilecek, ardından uzay aracına entegre edilecek. Bu tesiste aracın geçtiğimiz aylar boyunca çeşitli testlerden geçtiği de açıklandı.

    NASA, görevin fırlatılması için Şubat 2025’te SpaceX ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Teleskop, Falcon 9 roketiyle Florida’dan 2027’nin Eylül ayından önce olmamak üzere uzaya gönderilecek. Araç, Dünya ile Güneş arasındaki L1 Lagrange noktasında konumlanarak, özellikle Güneş yönünden yaklaşan ve yeryüzünden görülemeyen gök cisimlerini izleyebilecek. Güneş çok parlak olduğu için mevcut gözlem araçları Güneş yönünden gelen görece küçük asteroitleri tespit edemiyor.

    Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/images/pia26597-the-light-and-dark-sides-of-neo-surveyors-instrument-enclosure/ https://www.jpl.nasa.gov/images/pia26589-instrument-enclosure-for-nasas-neo-surveyor-arrives-in-utah/ https://www.nasa.gov/image-article/neo-surveyor-instrument-enclosure-inside-historic-chamber-a/
    thecenk 1 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

