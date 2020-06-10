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    Excalibur E600 masa üstü modeli yeni seçeneklerle karşınızda

    Casper'ın Excalibur E600 masa üstü modeli onuncu nesil Intel Core i7 ve i9 Kserisi işlemciler ile Nvidia RTX 2080 Ti modeline kadar yüzlerce farklı seçenek sunuyor.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur E600 masa üstü modeli yeni seçeneklerle karşınızda
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    Casper’ın oyuncu tarafındaki kaslı masa üstü serisi Excalibur E600; Intel ve Nvidia’nın en yeni yonga seçenekleri ile güncellendi. Hemen her segmente uygun yüzlerce farklı seçenek bulabilmek mümkün.

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    Casper Excalibur E600 özellikleri ve fiyatı

    Casper Excalibur E600 masaüstü PC modeli şeffaf yan paneli ve RGB aydınlatmalı iç dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Excalibur Gaming RGB kablosuz fare ve klavye seti ile birlikte iyi bir uyum oluşturuyor.

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    Modelde dokuzuncu nesil Intel işlemcilerin yanında onuncu nesil Core i7 ve i9 Kserisi işlemciler eklenmiş durumda. Ekran kartı tarafında Nvidia RTX SUPER serisine kadar seçenekler ve en üst konfigürasyonda çift RTX 2080 Ti yer alıyor.

    128GB’a kadar 3200MHz DDR4 RAM, 12TB’a kadar SSD, 2TB’a kadar HDD, RGB kapalı devre sıvı soğutma, enerji verimli güç kaynakları gibi uzayıp giden bir seçenek listesi mevcut. En alt seviyede 3599TL başlangıç fiyatı yer alıyor. Çift RTX 2080 Ti ekran kartı, toplam 12TB depolama gibi konfigürasyonu olan seçenek ise 66144TL.



    https://www.casper.com.tr/excalibur-e600-satin-al Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 1 sa.
    casper casper dediniz bak ne oldu şimdi
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