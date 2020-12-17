Excalibur markasından Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers sürprizi

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Oyuncu donanımları pazarının yerli markalarından Casper Excalibur özel bir kampanyaya başlıyor. Excalibur marka oyuncu bilgisayarlarından satın alanlar Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers hediyesine sahip olacak.

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Henüz başlayan iki kampanyadan Xbox Game Pass aboneliği 1 aylık olarak hazırlanmış. Windows 10 işletim sistemli Excalibur oyun bilgisayarlarından satın alanlar 1 ay boyunca Xbox Game Pass kataloğunun 100’den fazla oyununa ücretsiz olarak erişebilecekler.

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İkinci kampanya ise Marvel’s Avengers oyununu kapsıyor. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanyada dokuzuncu veya onuncu nesil Core i5, Core i7 veya Core i9 işlemcili Excalibur oyun bilgisayarı satın alanlar Marvel’s Avengers oyununa ve özel görünüm paketine sahip olabilecekler. Kodlar 31 Mart tarihine kadar kullanılabilecek.

Casper web sitesi

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