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Exemode, Full HD kayıt özellikli video kamerası Yashica ADV-565HD'yi satışa sundu

Exemode, Full HD kayıt özellikli video kamerası Yashica ADV-565HD'yi satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticilerinden biri olan Exemode, Full HD kayıt özellikli video kamerası Yashica ADV-565HD'yi satışa sundu. Full HD ve 720p çözünürlüklerde 30 FPS (kare-saniye) hızında ve MPEG-4 AVC/H.264 formatında video çekebilen kamera, 5 mp fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip. Video ve fotoğraf çekimi sırasında kullanıcılara 5x optik yakınlaştırma özelliği sunan video kamerada 3 inç'lik TFT LCD ekrana yer verilmiş. Dahili bellek 128 MB olarak belirlenirken ve fazladan depolama alanı ihtiyacını karşılayabilmesi için SD/SDHC kart slotuna yer verilmiş.

Exemode'un hazırladığı Full HD çekebilen kamerası Yashica ADV-565HD'yi 213$'lık fiyat etiketiyle satısa sundu.


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skatterbireyin 9 yıl
yashica lan sırf adı için alırım full nostaji :)
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abdulmusavvir 9 yıl
İnterpolasyon oranı rezalettir bunun, adamlar yazmaya korktuklarına göre buna yaklaşmamak lazım, resmen çizgi film çekiyordur.
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artenis 9 yıl
Herseye ragmen fıyat iyi.
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summerwalker 9 yıl
Yashica cok eski ve cok kaliteli bir fotograf makinesi markasıdır ve canon ile aynı bilgi birikimine sahip diyebiliriz.
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aspirin_00 9 yıl
anlamadım full hd hemde 128 mb bellek var şaka mı yahuuu adam akıllı kapasite koyar adam. diyeceksiniz 213 dolar, belleği arttırmak için ekstra paraverilecek
bu tip makınalarda mercek kalitesi ve algılayıcı sensörüne bakılıyor yok full hd yok bilmem ne onlar 3 . 4. planda kalır
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olağan_şüpheli 9 yıl

aspirin_00

anlamadım full hd hemde 128 mb bellek var şaka mı yahuuu adam akıllı kapasite koyar adam. diyeceksiniz 213 dolar, belleği arttırmak için ekstra paraverilecek

o 128 mb da sanıırm video kydı için değil makinanın kendi yazılımı içindir... fotoraf makinaları gibi... kendi hafızasına kayıt yapamıyor yani..
ama japon olması ve fiyatının da düşük olması bakımında iyi.. umarım çinliler gibi fazla balon değildir..
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Batuist 9 yıl
fiyatı hiç fena değil... sanırım 30FPSyi sınırlandıran unsur SDHC kartların veri aktarım oranı.. o bile iyi sayılır..
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