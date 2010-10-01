Japonya merkezli elektronik üreticilerinden biri olan Exemode, Full HD kayıt özellikli video kamerası Yashica ADV-565HD'yi satışa sundu. Full HD ve 720p çözünürlüklerde 30 FPS (kare-saniye) hızında ve MPEG-4 AVC/H.264 formatında video çekebilen kamera, 5 mp fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip. Video ve fotoğraf çekimi sırasında kullanıcılara 5x optik yakınlaştırma özelliği sunan video kamerada 3 inç'lik TFT LCD ekrana yer verilmiş. Dahili bellek 128 MB olarak belirlenirken ve fazladan depolama alanı ihtiyacını karşılayabilmesi için SD/SDHC kart slotuna yer verilmiş.

Exemode'un hazırladığı Full HD çekebilen kamerası Yashica ADV-565HD'yi 213$'lık fiyat etiketiyle satısa sundu.