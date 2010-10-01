Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Japonya merkezli elektronik üreticilerinden biri olan Exemode, Full HD kayıt özellikli video kamerası Yashica ADV-565HD'yi satışa sundu. Full HD ve 720p çözünürlüklerde 30 FPS (kare-saniye) hızında ve MPEG-4 AVC/H.264 formatında video çekebilen kamera, 5 mp fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip. Video ve fotoğraf çekimi sırasında kullanıcılara 5x optik yakınlaştırma özelliği sunan video kamerada 3 inç'lik TFT LCD ekrana yer verilmiş. Dahili bellek 128 MB olarak belirlenirken ve fazladan depolama alanı ihtiyacını karşılayabilmesi için SD/SDHC kart slotuna yer verilmiş.
Exemode'un hazırladığı Full HD çekebilen kamerası Yashica ADV-565HD'yi 213$'lık fiyat etiketiyle satısa sundu.
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bu tip makınalarda mercek kalitesi ve algılayıcı sensörüne bakılıyor yok full hd yok bilmem ne onlar 3 . 4. planda kalır
o 128 mb da sanıırm video kydı için değil makinanın kendi yazılımı içindir... fotoraf makinaları gibi... kendi hafızasına kayıt yapamıyor yani..
ama japon olması ve fiyatının da düşük olması bakımında iyi.. umarım çinliler gibi fazla balon değildir..