ExoPC'den tablet: Windows 7, Atom, 32GB SSD

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Adını fazla duymadığımız bir bilgisayar üreticisi, ExoPC, ürün gamına yeni bir tablet bilgisayarı ekledi. Bilgisayar tasarım olarak iPad'i andırmasına rağmen temelde çok farklılar.

Windows 7'li tablet bilgisayar işlem gücünü 1.6GHz frekansında çalışan Intel'in Atom N270 yongasından alıyor ve üzerinde 2GB'lık DDR2 bellek bulunduruyor. 8.9 inç boyutunda 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan ekranında çoklu dokunmatik deneyim sunan tablet cihazında, 32GB'lık katı hal sürücüsünün yanı sıra SD kart girişini yer verilmiş. Bilgisayar üzerindeki batarya ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

iPad gibi Mart ayında satışa sunulacak olan tablet bilgisayarın isterseniz multitouch desteklemeyen prototipine 780 dolardan şu anda satın alabilirsiniz.