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ExoPC'den tablet: Windows 7, Atom, 32GB SSD

9 yıl
12,3b
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22
Diğer
Shady
Haber Editörü
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ExoPC'den tablet: Windows 7, Atom, 32GB SSD
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Adını fazla duymadığımız bir bilgisayar üreticisi, ExoPC, ürün gamına yeni bir tablet bilgisayarı ekledi. Bilgisayar tasarım olarak iPad'i andırmasına rağmen temelde çok farklılar.

Windows 7'li tablet bilgisayar işlem gücünü 1.6GHz frekansında çalışan Intel'in Atom N270 yongasından alıyor ve üzerinde 2GB'lık DDR2 bellek bulunduruyor. 8.9 inç boyutunda 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan ekranında çoklu dokunmatik deneyim sunan tablet cihazında, 32GB'lık katı hal sürücüsünün yanı sıra SD kart girişini yer verilmiş. Bilgisayar üzerindeki batarya ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

iPad gibi Mart ayında satışa sunulacak olan tablet bilgisayarın isterseniz multitouch desteklemeyen prototipine 780 dolardan şu anda satın alabilirsiniz.


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DSGNRY 9 yıl
Apple yapıyor digerleri taklit ediyor başka birsey değil , açılan davalar bile apple üzerinden isimlerini duyurma cabası :@
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TuVNeRa 9 yıl
Tek elle tutup kullanamadıktan sonra dokunmatik olmuş boş.
Sadece boyut değil ağırlıkta önemli.
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sabe 9 yıl
Ürünün 3 usb girişi var, Mayıs başında ülkemizde satışa sunulacak en geç.
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Fashionality 9 yıl
iphone çıktı afedersiniz o kadar b.k attılar ama sonunda bütün dokunmatik telefonları da iphone a benzetmeye çalıştılar..

ipad çıktı bunun da tasarımı ipod a benziyor, iğrenç olmuş, taşınması zor gibi bi sürü laf ettiler şimdi de çıkan tablet pc ler genelde ipad klonu gibi oluyor..

kim ne derse desin apple teknolojide öncü firma.. geçmişten beri


edit: imla
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mertgraph1979 9 yıl
windows 7 ile tablet cagi filan olmaz
alin iste kaniti.
engadget.com/...

bootup suresine dikkat


Yavaş yavaş onlarda idrak edicekler, hiç kendini yorma boşu boşuna...
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Momo-Oz 9 yıl
maşallah stieve jobs sağolsun bütün şirketlere cesaret veriyo :D oda olmasa tablet pcler hayal olucaktı :)
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sarikanarya567 9 yıl
Taş gibi alet,bu tür bir alet düşünsem bunu alırdırdım heralde.Ama usb girişi varmı o önemli...İşlemcisi falanda iyi.
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Mech.Engineer 9 yıl
DungeonKeeper

maşallah stieve jobs sağolsun bütün şirketlere cesaret veriyo :D oda olmasa tablet pcler hayal olucaktı :)



Apple dan önce gayet başarılı tablet pcler ortaya koyan firmalar vardı. Bir tanesi archos'tur mesela. SmartQ V7 isimli cihaz bile ipade göre daha alınabilir.Apple çok güzel reklam yapıyor ve herkeste apple yaptı diğerleri taklit etti diye düşünüyor. Yani apple teknolojide değil reklamda öncü firma.Ürettikleri ürünlerin kalitesine sözüm yok, sadece sanıldığı kadar öncü bir firma değiller.
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waxxi 9 yıl
Satış fiyatı 599 dolar olacak.
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talh4wk 9 yıl
foto çerçevesi gibi olmuş :)
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kont_andre 9 yıl
Anlaşılan bu tür ürünler yeni bir çağ başlatıcak.Zaten gelecek diz üstü ve bu tür taşınabilir cihazlarda olucak şimdiden belli.
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X-Slim 9 yıl

kont_andre

Anlaşılan bu tür ürünler yeni bir çağ başlatıcak.Zaten gelecek diz üstü ve bu tür taşınabilir cihazlarda olucak şimdiden belli.


bende sana katiliyorum hocam degişik degişik seyler cıkıyor valla bakalım nolcak
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