ExoPC'den tablet: Windows 7, Atom, 32GB SSD

Haber Editörü
Adını fazla duymadığımız bir bilgisayar üreticisi, ExoPC, ürün gamına yeni bir tablet bilgisayarı ekledi. Bilgisayar tasarım olarak iPad'i andırmasına rağmen temelde çok farklılar.
Windows 7'li tablet bilgisayar işlem gücünü 1.6GHz frekansında çalışan Intel'in Atom N270 yongasından alıyor ve üzerinde 2GB'lık DDR2 bellek bulunduruyor. 8.9 inç boyutunda 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan ekranında çoklu dokunmatik deneyim sunan tablet cihazında, 32GB'lık katı hal sürücüsünün yanı sıra SD kart girişini yer verilmiş. Bilgisayar üzerindeki batarya ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.
iPad gibi Mart ayında satışa sunulacak olan tablet bilgisayarın isterseniz multitouch desteklemeyen prototipine 780 dolardan şu anda satın alabilirsiniz.
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Sadece boyut değil ağırlıkta önemli.
ipad çıktı bunun da tasarımı ipod a benziyor, iğrenç olmuş, taşınması zor gibi bi sürü laf ettiler şimdi de çıkan tablet pc ler genelde ipad klonu gibi oluyor..
kim ne derse desin apple teknolojide öncü firma.. geçmişten beri
edit: imla
Yavaş yavaş onlarda idrak edicekler, hiç kendini yorma boşu boşuna...
Apple dan önce gayet başarılı tablet pcler ortaya koyan firmalar vardı. Bir tanesi archos'tur mesela. SmartQ V7 isimli cihaz bile ipade göre daha alınabilir.Apple çok güzel reklam yapıyor ve herkeste apple yaptı diğerleri taklit etti diye düşünüyor. Yani apple teknolojide değil reklamda öncü firma.Ürettikleri ürünlerin kalitesine sözüm yok, sadece sanıldığı kadar öncü bir firma değiller.
bende sana katiliyorum hocam degişik degişik seyler cıkıyor valla bakalım nolcak