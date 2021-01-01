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    Exxen platformu yayına başladı

    Exxen platformu bugün itibariyle hayata geçti. Popüler YouTuber programları, iddialı diziler, müzik programları ve çocuk içerikleri ilk günden itibaren erişime açık durumda.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    36

    Exxen platformu yayına başladı
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    Acun Ilıcalı’nın iddialı içerik platformu Exxen uzun paylaşım ve tanıtım furyasının ardından yayına başladı. Pek çok belgesel, dizi, talk şov, fenomen ve çocuk içerikleri aylık abonelik karşılığında izleyicileri bekliyor olacak.

    Exxen neler sunuyor?

    Exxen doğrudan Netflix rakibi olmadan kendine has içerikleriyle farklı bir yapıda yayın yapmayı planlıyor. Exxen.com web sitesi ile Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm ilk gün içerikleri erişime açılmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi

    Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"

    Haluk Bilginer’in başrolde olduğu Eşref Bey, tartışmaların odağı olan yeni Sihirli Annem, Kral Şakir Mikrop Avcıları, Tosuncuk dolandırıcılığının anlatıldığı belgesel, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları gibi pek çok içerik mevcut.

    Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak. Tamamen reklamsız isteyenler için 19.90TL aylık abonelik ücreti bulunuyor. Yine yıllık olarak reklamlı 99.90TL iken reklamsız 199.90TL şeklinde. 5 kişilik aile profili de oluşturulabiliyor.

    Exxen



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SergeantMajorT 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak.


    Hem öde, hemde reklam izle
    Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak. Hem öde, hemde reklam izle...
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    Yanıtla +135
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Reklamlı youtube videosu izlemek için 10 lira vereceğiz, süper iş hahaha. Off Acun'u sevmiyorsunuz kötülüyorsunuz yhaaa cılar dolar şimdi
    Yanıtla +93
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    Tommy Shelby 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düşünsenize her ay sokaktaki çöpe 10 lira atıyorsunuz. Bir de üstüne reklam izletiliyor
    Yanıtla +36
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    Yorumlar (98) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kaynak : T24
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    Zühtü bektaş (Zühtü Bektaş ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar deneme nasıl iptal ederiz exxeni iptal etme yok
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    Verdikleri öneri harika.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    HAJAJ80 (Emre ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) venom.X
    Vay be adamlar tekerleği icat etmişler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TulparHAN (5 4) 6 gün ( Mesaj Silindi ) venom.X
    10 Metre HDMI kablo mu çekecekmişim ?
    Benim laptopum yok ne olacak ?
    Yanıtla
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    SilenthillDream 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası Supernatural gibi platformlarda olmayan dizilerde eklenmezse pek almaya gerek duymuyorum o yüzden
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    rocketraccoon (Umut Burak Temel) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok pahalı rakipleri daha ucuz prime 7.90
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    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Exxenbox diye aratınca içerikleri yayınlayan bir site var az önce konuşanlar prgramının yeni bölümünü izledim konukların instagram profillerini falan göstermeye başlamışlar izlemek isteyenler varsa ücretsiz izleye bilir
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    Zihnin Geleceği 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Exxenin yayınlanmış bir mobil uygulaması yok nereden atıyorsunuz bu bilgileri
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben beğenmedim, şeref bey için heves etmiştim ama beğenmedim
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    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana sorarsan tutmaz derim ama herkesin atladığı bir 2 nokta var.



    Acun yarın öbür gün. Sörvayvıy ve diğer tutan yarışma formatlarını buraya koyacaktır.



    O programların tekrarları ve onlar hakkında yapılan dedikodu programları bile iyi izleniyor bu ülkede.



    Futbol kadar sörvayvuy ve o dandik yemek programı da gündem oluyor. Sörvayvıy burada bile gündem.



    Seveni çok.



    Yarım öbür gün bu yarışma programları 1 gün önce exxen de yayınlanacak derse bakın 10binlercesi abone olur. Aman aylık 10 lirada nedir ki dursun izlemesemde diyecek çok kişi vardır.



    Sadece 10 TL yi sörvayvıya verecek tip bile çoktur
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BlackLead 6 gün ( Mesaj Silindi ) YaptikBirHataKomiserBey
    en çok dh forum ve ekşi gibi yerlerde eleştiriliyor ama masterchef, survivor falan her sene ekşi'de her yeni bölümde gündemde oluyor. survivor desen keza öyle bizim forumda bile çok takip edeni var. kısacası acun yolunu bulur yine. bu ülkede çok fazla boş adam var bunları takip edecek. resmen iq düşürücü programlar. yazık valla ya.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    hakanhan68 6 gün ( Mesaj Silindi )
    acundaki şansla seneye 3 katına satar bunu
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