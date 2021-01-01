Exxen platformu yayına başladı

Acun Ilıcalı’nın iddialı içerik platformu Exxen uzun paylaşım ve tanıtım furyasının ardından yayına başladı. Pek çok belgesel, dizi, talk şov, fenomen ve çocuk içerikleri aylık abonelik karşılığında izleyicileri bekliyor olacak.
Exxen neler sunuyor?
Exxen doğrudan Netflix rakibi olmadan kendine has içerikleriyle farklı bir yapıda yayın yapmayı planlıyor. Exxen.com web sitesi ile Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm ilk gün içerikleri erişime açılmış durumda.İlginizi Çekebilir Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi
Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"
Haluk Bilginer’in başrolde olduğu Eşref Bey, tartışmaların odağı olan yeni Sihirli Annem, Kral Şakir Mikrop Avcıları, Tosuncuk dolandırıcılığının anlatıldığı belgesel, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları gibi pek çok içerik mevcut.
Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak. Tamamen reklamsız isteyenler için 19.90TL aylık abonelik ücreti bulunuyor. Yine yıllık olarak reklamlı 99.90TL iken reklamsız 199.90TL şeklinde. 5 kişilik aile profili de oluşturulabiliyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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