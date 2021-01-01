Exxen platformu yayına başladı

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Acun Ilıcalı’nın iddialı içerik platformu Exxen uzun paylaşım ve tanıtım furyasının ardından yayına başladı. Pek çok belgesel, dizi, talk şov, fenomen ve çocuk içerikleri aylık abonelik karşılığında izleyicileri bekliyor olacak.

Exxen neler sunuyor?

Exxen doğrudan Netflix rakibi olmadan kendine has içerikleriyle farklı bir yapıda yayın yapmayı planlıyor. Exxen.com web sitesi ile Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm ilk gün içerikleri erişime açılmış durumda.

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Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"

Haluk Bilginer’in başrolde olduğu Eşref Bey, tartışmaların odağı olan yeni Sihirli Annem, Kral Şakir Mikrop Avcıları, Tosuncuk dolandırıcılığının anlatıldığı belgesel, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları gibi pek çok içerik mevcut.

Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak. Tamamen reklamsız isteyenler için 19.90TL aylık abonelik ücreti bulunuyor. Yine yıllık olarak reklamlı 99.90TL iken reklamsız 199.90TL şeklinde. 5 kişilik aile profili de oluşturulabiliyor.

Exxen

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