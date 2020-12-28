Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı

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Türkiye'de birçok projeye imza atan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda duyruduğu Netflix tarzı video akış platformu olan Exxen'in ilk dizilerinden biri olan Şeref Bey'in fragmanı yayınlandı.

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Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan Şeref Bey dizisi, 1 Ocak'ta Exxen'in yayın hayatına başlaması ile birlikte erişime açılacak. Dizinin başrolünde Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olan Haluk Bilginer bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca Exxen'de yayınlanacak yapımların listesini de burada bulabilirsiniz.

Şeref Bey dizisi, 10 bölümden oluşan bir kara komedi dizisi olacak. Dediğimiz gibi dizinin başrolünde başarılı oyuncu Haluk Bilginer bulunuyor. Haluk Bilginer'e ise Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğini, Onur Ünlü; senaristliğini ise Yusuf Reha Alp üstleniyor.

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