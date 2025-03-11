Gibi dizisinin 6. sezon fragmanında yapay zekâ vurgusu

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Tam Boyutta Gör Exxen platformunda günler içerisinde yayına girecek olan Gibi dizisinin altını sezonunda ilginç bir sürpriz izleyicileri bekliyor. Yeni sezonda kahramanlarımız yapay zekâ vurgusunu bol bol kullanıyor.

Gibi dizisinin 6. sezonu ne anlatıyor?

Dizinin resmi hesabından yayınlanan yeni fragmanda Waffle adındaki bir yapay zekâ robotunu görüyoruz. Sorulara cevap verdiği görülen robotun zamanla üçlü arasında gerginlik ve tartışmalara yol açtığı anlaşılıyor. Fragman tüm bölümlerden mi yoksa ilk bölümden mi sahneler içeriyor net değil. Ayrıca bu sezonda Arda Güler’in de misafir oyuncu olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Gibi 6. sezondan ilk tanıtım geldi 5 gün önce eklendi

14 Mart tarihinden itibaren her Cuma günü bir bölümü yayınlanacak olan dizide Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) karakterlerinin türlü talihsizlik ve tuhaf olayların içinden geçişi konu ediliyor.

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