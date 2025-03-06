Gibi dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu

Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Gibi altıncı sezonu 14 Mart Cuma günü başlayacak. Her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.
Gibi dizisi kendilerini türlü talihsizliklerin ve tuhaf olayların içinde bulunan 3 yakın arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) zamanlarının çoğunu beraber geçirirken sürekli didişirler.
Dizinin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alıyor. Dizinin konseptinde her bölüm birbirinden bağımsız olarak ilerlerken zaman zaman önceki bölümlere de göndermeler yapılıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...