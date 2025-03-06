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    Anlık Bildirim

    Gibi dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu

    Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı fenomen Gibi dizisi altıncı sezonu ile hayranlarını sevindirdi. Ay ortasında ilk bölüm izleyici ile buluşacak.  
    Gibi 6. Sezon Tam Boyutta Gör
    Exxen platformunun en sevilen komedi dizisi haline gelen Gibi’nin altıncı sezonundan beklenen haber nihayet geldi. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra Gibi dizisinin yeni bölümleri Exxen izleyicileri ile buluşacak. 

    Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Gibi altıncı sezonu 14 Mart Cuma günü başlayacak. Her Cuma yeni bölüm yayınlanacak. 

    Gibi dizisi kendilerini türlü talihsizliklerin ve tuhaf olayların içinde bulunan 3 yakın arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) zamanlarının çoğunu beraber geçirirken sürekli didişirler. 

    Dizinin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alıyor. Dizinin konseptinde her bölüm birbirinden bağımsız olarak ilerlerken zaman zaman önceki bölümlere de göndermeler yapılıyor. 
     

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