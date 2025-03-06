Gibi dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu

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Tam Boyutta Gör Exxen platformunun en sevilen komedi dizisi haline gelen Gibi’nin altıncı sezonundan beklenen haber nihayet geldi. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra Gibi dizisinin yeni bölümleri Exxen izleyicileri ile buluşacak.

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Gibi altıncı sezonu 14 Mart Cuma günü başlayacak. Her Cuma yeni bölüm yayınlanacak.

Gibi dizisi kendilerini türlü talihsizliklerin ve tuhaf olayların içinde bulunan 3 yakın arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) zamanlarının çoğunu beraber geçirirken sürekli didişirler.

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Dizinin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alıyor. Dizinin konseptinde her bölüm birbirinden bağımsız olarak ilerlerken zaman zaman önceki bölümlere de göndermeler yapılıyor.



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