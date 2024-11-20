Acun lıcalı, Exxen ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması

Karadağ-Türkiye maçında yasa dışı bahis reklamı mı yapıldı?
Uzun süredir sanal reklamcılık olarak adlandırılan saha kenarı panolarında gösterilen ve maçı yayınlayan ülkeye göre değişen reklamlar Acun Ilıcalı’nın başına bela oldu. Milli maçların yayın haklarını elinde tutan TV8 ve Exxen platformunda, maç esnasında panoların bahis sitesi reklamları göstermesi rahatsızlık oluşturmuştu.
Bu reklamların Türkiye’ye kapatılması ya da başka bir yasal reklamın yansıtılması gerektiği uzun süredir konuşuluyor. Ne var ki Acun Medya cephesinden bununla ilgili bir hamle gelmedi. Karadağ-Türkiye maçı da tartışmanın tuzu biberi oldu.
Bugün basında çıkan haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'yasa dışı bahis' ve 'insanların teşvik edilmesi' suçlamalarıyla TV8 ile Exxen yetkililerini de kapsıyor. Acun Ilıcalı ise X hesabından iddiaları kesin bir dille reddetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..