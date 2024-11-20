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    Anlık Bildirim

    Acun lıcalı, Exxen ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması

    Karadağ-Türkiye Uluslar Ligi maçı esnasında yasa dışı bahis reklamlarının gösterildiği iddiasıyla dün başlayan tartışmalar bugün soruşturmaya dönüştü.           
    Karadağ-Türkiye maçı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin son haftalarda gündemini meşgul eden yasa dışı bahis soruşturmasında kapsam genişliyor. Dün oynanan ve hezimetle sonuçlanana Karadağ-Türkiye Uluslar Ligi karşılaşması şimdi de yasa dışı bahis ile gündemde. 

    Karadağ-Türkiye maçında yasa dışı bahis reklamı mı yapıldı?

    Uzun süredir sanal reklamcılık olarak adlandırılan saha kenarı panolarında gösterilen ve maçı yayınlayan ülkeye göre değişen reklamlar Acun Ilıcalı’nın başına bela oldu. Milli maçların yayın haklarını elinde tutan TV8 ve Exxen platformunda, maç esnasında panoların bahis sitesi reklamları göstermesi rahatsızlık oluşturmuştu. 

    Bu reklamların Türkiye’ye kapatılması ya da başka bir yasal reklamın yansıtılması gerektiği uzun süredir konuşuluyor. Ne var ki Acun Medya cephesinden bununla ilgili bir hamle gelmedi. Karadağ-Türkiye maçı da tartışmanın tuzu biberi oldu. 

    Bugün basında çıkan haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'yasa dışı bahis' ve 'insanların teşvik edilmesi' suçlamalarıyla TV8 ile Exxen yetkililerini de kapsıyor. Acun Ilıcalı ise X hesabından iddiaları kesin bir dille reddetmişti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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