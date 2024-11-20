Acun lıcalı, Exxen ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin son haftalarda gündemini meşgul eden yasa dışı bahis soruşturmasında kapsam genişliyor. Dün oynanan ve hezimetle sonuçlanana Karadağ-Türkiye Uluslar Ligi karşılaşması şimdi de yasa dışı bahis ile gündemde.

Karadağ-Türkiye maçında yasa dışı bahis reklamı mı yapıldı?

Uzun süredir sanal reklamcılık olarak adlandırılan saha kenarı panolarında gösterilen ve maçı yayınlayan ülkeye göre değişen reklamlar Acun Ilıcalı’nın başına bela oldu. Milli maçların yayın haklarını elinde tutan TV8 ve Exxen platformunda, maç esnasında panoların bahis sitesi reklamları göstermesi rahatsızlık oluşturmuştu.

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Bu reklamların Türkiye’ye kapatılması ya da başka bir yasal reklamın yansıtılması gerektiği uzun süredir konuşuluyor. Ne var ki Acun Medya cephesinden bununla ilgili bir hamle gelmedi. Karadağ-Türkiye maçı da tartışmanın tuzu biberi oldu.

Bugün basında çıkan haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'yasa dışı bahis' ve 'insanların teşvik edilmesi' suçlamalarıyla TV8 ile Exxen yetkililerini de kapsıyor. Acun Ilıcalı ise X hesabından iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

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