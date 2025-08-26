Giriş
    Exxen’in popüler programı Konuşanlar artık Disney+’ta yayınlanacak

    Dijital platformlar arasında transfer olan yapımlara yenisi eklendi. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının yeni bölümleri Disney+ platformunda yayınlanacak. 

    Exxen’in popüler programı Konuşanlar, Disney+’a transfer oldu Tam Boyutta Gör
    Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda ayrılıklar devam ediyor. Gibi’nin final yapmasının ardından şimdi de platformun popüler talk show programı Konuşanlar, Exxen’den ayrıldı. Konuşanlar’ın yeni adresi Disney+ oldu.

    İlk olarak YouTube’da yayınlanan, daha sonra Exxen’e transfer olan Konuşanlar, artık Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney+’tan yapılan açıklama ile Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin sadece Disney+’ta izlenebileceği duyuruldu. Eski bölümler ise Exxen’de kalmaya devam edecek.

    Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Hasan Can Kaya, Konuşanlar’ın Exxen’den ayrıldığını Temmuz ayında duyurmuştu. Dijital platformlar arasında yaklaşık bir ay süren savaşı Disney kazandı.

    Disney+ üyelik ücreti ne kadar?

    • Aylık Reklamlı: 164,90 TL
    • Aylık Reklamsız: 349,90 TL
    • Yıllık Reklamlı: 1.649 TL
    • Yıllık Reklamsız: 3.499 TL
