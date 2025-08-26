Exxen’in popüler programı Konuşanlar artık Disney+’ta yayınlanacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda ayrılıklar devam ediyor. Gibi’nin final yapmasının ardından şimdi de platformun popüler talk show programı Konuşanlar, Exxen’den ayrıldı. Konuşanlar’ın yeni adresi Disney+ oldu.

İlk olarak YouTube’da yayınlanan, daha sonra Exxen’e transfer olan Konuşanlar, artık Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney+’tan yapılan açıklama ile Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin sadece Disney+’ta izlenebileceği duyuruldu. Eski bölümler ise Exxen’de kalmaya devam edecek.

Amazon, Blade Runner dizisi için tarih verdi 1 gün önce eklendi

Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Hasan Can Kaya, Konuşanlar’ın Exxen’den ayrıldığını Temmuz ayında duyurmuştu. Dijital platformlar arasında yaklaşık bir ay süren savaşı Disney kazandı.

Disney+ üyelik ücreti ne kadar?

Aylık Reklamlı: 164,90 TL

Aylık Reklamsız: 349,90 TL

Yıllık Reklamlı: 1.649 TL

Yıllık Reklamsız: 3.499 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: