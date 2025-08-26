Exxen’in popüler programı Konuşanlar artık Disney+’ta yayınlanacak

İlk olarak YouTube’da yayınlanan, daha sonra Exxen’e transfer olan Konuşanlar, artık Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney+’tan yapılan açıklama ile Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin sadece Disney+’ta izlenebileceği duyuruldu. Eski bölümler ise Exxen’de kalmaya devam edecek.
Konuşanlar’ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Hasan Can Kaya, Konuşanlar’ın Exxen’den ayrıldığını Temmuz ayında duyurmuştu. Dijital platformlar arasında yaklaşık bir ay süren savaşı Disney kazandı.
Disney+ üyelik ücreti ne kadar?
- Aylık Reklamlı: 164,90 TL
- Aylık Reklamsız: 349,90 TL
- Yıllık Reklamlı: 1.649 TL
- Yıllık Reklamsız: 3.499 TL
