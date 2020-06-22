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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı

    2015 ve 2017 yıllarında gösterime giren Kingsman:The Secret Service ile Kingsman: The Golden Circle’ın öncesini,örgütün kuruluşunu anlatacak The King's Man, 18 Eylül'de sinemada izleyiciyle buluşacak.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı
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    Layer Cake, Stardust, Kick-Ass ve X-Men: First Class filmlerinden tanıdığımız Matthew Vaughn’ın yönetmenliğinde 2015 yılında izleyiciyle buluşan Kingsman: The Secret Service ve 2017 tarihli devam filmi Kingsman: The Golden Circle’ın öncesini anlatan The King’s Man için yeni bir fragman yayınlandı.

    Bizleri Kingsman isimli örgütün kuruluş günlerine götürecek ve hikâyenin başlangıcına odaklanacak film, tarihin gördüğü en kötü tiranların milyonlarca kişinin ölümüne neden olacak bir savaş planı için bir araya gelmesini ve onlara karşı çıkacak birinin zamana karşı vereceği yarışa odaklanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla’nın milyon millik pil teknolojisini tanıtacağı “Pil Günü” etkinliği bir kez daha ertelendi"

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    Ünlü oyuncu Ralph Finnes’in Oxford Dükü rolünde Kingsman’ın teşkilat yapısını oluşturduğu filmde Finnes’in çırağı Conrad rolünde ise Harris Dickinson’u izleyeceğiz.

    Disney’in çatısına giren 20th Century Fox Studios imzalı filmin kadrosu da bir hayli zengin. Rhys Ifans'ın 'Rasputin' rolünü üstleneceği yapımın kadrosunda Gemma Arterton, Tom Hollander, Daniel Bruhl, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Aaron-Taylor Johnson, Stanley Tucci ve Charles Dance gibi aktör ile aktrisler yer alacak.

    Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı

    İlk olarak 2019 yılının Kasım ayında gösterime girmesi planlanan The King’s Man, 20th Century Fox’un satın alınması nedeniyle Şubat 2020’ye ertelenmişti. Bu tarihten sonra ise malum koronavirüs salgını nedeniyle bir kez daha ertelenen filmin gösterim tarihi ise 18 Eylül 2020 oldu.

    21 Haziran tarihi itibariyle yayınlanan aksiyon dolu fragmanda, The King’s Man’in geçtiği dönemle ilgili de bilgi sahibi oluyoruz. Fragmanda Finnes’ın örgütün kuruluşuna dair “ Biz, seviyeli ancak vahşi, medeni ancak acımasız üyelerden oluşan ilk bağımsız istihbarat teşkilatıyız.” sözleri dikkat çekiyor.

    Disney’in 20th Century Fox Studios’u satın almasından sonra daha “Disney-vari” bir yapım olacağı yorumları yapılan filmin yayınlanan son fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.



    Kaynakça https://metro.co.uk/2020/06/22/kingsman-prequel-kings-man-drops-intense-new-trailer-ahead-movies-september-release-12884916/ https://screenrant.com/kings-man-movie-prequel-2020-trailer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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