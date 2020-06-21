Tesla’nın milyon millik pil teknolojisini tanıtacağı “Pil Günü” etkinliği bir kez daha ertelendi

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Koronavirüs salgınının hız kesmediği ABD, her gün gelen yeni vaka ve ölüm haberleriyle sarsılırken ülkede düzenlenmesi planlanan faaliyet ve etkinlikler de bir bir erteleniyor. Tesla’nın 7 Temmuz’da düzenlemeyi planladığı ve şirketin “milyon millik” pil teknolojisiyle ilgili detayları paylaşacağı “Pil Günü” etkinliği ile hissedarlar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

İlk olarak Mayıs ayında düzenlenmesi beklenen etkinliği salgın nedeniyle 7 Temmuz’a erteleyen Tesla, ikinci erteleme kararını ne yazık ki ülkedeki durumun iyiye gitmemesi üzerine almış.

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Şirketin CEO’su Elon Musk’a Twitter üzerinden yöneltilen bir soru üzerine ortaya çıkan erteleme kararında Musk, “Geleneksel hissedarlar toplantımızı bir kez daha ertelemek zorunda kaldık. 7 Temmuz’un da içinde bulunduğu dönemde kalabalıkların bir araya gelmesine izin verilmiyor. Yeni tarihi ile ilgili bir fikrim yok. Ancak en az bir aylık bir gecikme söz konusu olabilir.” ifadelerini kullanmış.

Musk’ın milyon millik pil teknolojisini duyurmak ve bununla ilgili detayları açıklamak için sabırsızlandığı biliniyor. CEO, bu yılın başında yaptığı açıklamalarda pil teknolojisi ile ilgili “Aklınızı başınızdan alacak. Benim aklımı başımdan aldı.” sözlerini kullanmıştı.

Şirketin milyon millik pil teknolojisiyle üretilecek düşük maliyetli ve uzun ömürlü pillerin elektrikli otomobil fiyatlarını, benzinli rakipleriyle aynı hatta daha da düşük oranlara çekebileceği belirtiliyor.

https://www.theverge.com/2020/6/20/21297685/elon-musk-tesla-battery-shareholders

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