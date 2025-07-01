Bilim kurgu ile aksiyonu birleştiren The Running Man'den ilk fragman yayınlandı

Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, o versiyonda başrolü Arnold Schwarzenegger üstlenmişti. Bu yeni versiyonun başrolünde ise son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Katy O'Brian, Daniel Ezra, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo gibi isimler eşlik ediyor.
The Running Man, Distopik Bir Dünyada Geçiyor
Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Running Man, medyanın devlet kontrolünde olduğu ve toplumun gösteriyle uyuşturulduğu distopik bir gelecekte geçiyor. TV'deki en popüler programlardan biri olan The Running Man'de çaresiz insanlar ve eski suçlular 30 gün boyunca hayatta kalmak için yarışıyor. İstedikleri yere kaçma imkânı verilen bu yarışmacıların, ödülü kazanmak için 30 gün boyunca peşlerindeki avcıları atlatıp hayatta kalmaları gerekiyor. Bu yeni versiyon, başka çaresi olmadığı için yarışmaya katılan Ben Richards'a (Glen Powell) odaklanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: