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    Bilim kurgu ile aksiyonu birleştiren The Running Man'den ilk fragman yayınlandı

    80'lerin sevilen aksiyon filmlerinden The Running Man'in yeni versiyonu geliyor. Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan yeni versiyon, Edgar Wright'ın (Baby Driver) imzasını taşıyor.

    The Running Man Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in sevilen romanlarından The Running Man (Ölüme Karşı Koşan), bu yıl yeni film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınacak. Shaun of the Dead ve Baby Driver gibi filmlerle adından söz ettiren Edgar Wright'ın yönettiği bu yeni versiyon, 7 Kasım'da vizyona girecek. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, o versiyonda başrolü Arnold Schwarzenegger üstlenmişti. Bu yeni versiyonun başrolünde ise son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Katy O'Brian, Daniel Ezra, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo gibi isimler eşlik ediyor.

    The Running Man, Distopik Bir Dünyada Geçiyor

    Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Running Man, medyanın devlet kontrolünde olduğu ve toplumun gösteriyle uyuşturulduğu distopik bir gelecekte geçiyor. TV'deki en popüler programlardan biri olan The Running Man'de çaresiz insanlar ve eski suçlular 30 gün boyunca hayatta kalmak için yarışıyor. İstedikleri yere kaçma imkânı verilen bu yarışmacıların, ödülü kazanmak için 30 gün boyunca peşlerindeki avcıları atlatıp hayatta kalmaları gerekiyor. Bu yeni versiyon, başka çaresi olmadığı için yarışmaya katılan Ben Richards'a (Glen Powell) odaklanıyor.

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