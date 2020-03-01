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    Facebook, 3D fotoğraf özelliğini tek kameralı telefonlara sahip kullanıcılara da getiriyor

    İlk kez 2018'de piyasaya sürülen bu özellik yalnızca en az çift kameralı telefonlar tarafından erişilebilir durumdaydı ancak Facebook artık tek kameralı telefonlara da bu özelliği getiriyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, 3D fotoğraf özelliğini tek kameralı telefonlara sahip kullanıcılara da getiriyor
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    Facebook, tek kameralı bir telefona sahip olsanız bile, Facebook uygulamasından zaman çizelgenize 3D fotoğraflar yüklemenize izin verecek. Bu durum aynı zamanda Facebook'ta 3D özçekimler çekmek için ön kamerayı kullanabileceğiniz anlamına da geliyor.

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    İlk olarak Ekim 2018'de kullanıma sunulan özellik, daha önce portre modu çekimleri yapabilen iki veya daha fazla kameraya sahip telefonlara özeldi. Daha önce, 3D fotoğraflarda şık bir paralaks efekti sağlamak için telefonunuzun portre modundan derinlik verilerini kullanılıyordu. Bu özellik kullanılmaya devam edilecek ancak tek kameralı telefonlarda portre modu olmadığından kullanıcıların sorunları uygulamaya yeni bir özellik daha eklenmesiyle giderildi.

    Facebook'a göre bu yeni, tek kamera tekniği, 3D efekti oluşturmak ve bir görüntünün üç boyutlu yapısını çıkarmak için makine öğrenimini kullanıyor. 2D fotoğraf katman katman incelenerek fotoğrafın 3D görüntüsü oluşturuluyor.

    Facebook'a gelen bu özellik henüz bazı tek kameralı telefonlarda çalışmıyor ancak şirket, yakın bir zamanda bu özelliğin tüm telefonlarda erişilebilir hale geleceğini söylüyor.



    https://www.digit.in/news/general/you-can-now-use-facebooks-3d-photo-feature-on-phones-with-a-single-camera-52639.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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