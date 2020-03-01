Facebook, 3D fotoğraf özelliğini tek kameralı telefonlara sahip kullanıcılara da getiriyor

Tam Boyutta Gör

Facebook, tek kameralı bir telefona sahip olsanız bile, Facebook uygulamasından zaman çizelgenize 3D fotoğraflar yüklemenize izin verecek. Bu durum aynı zamanda Facebook'ta 3D özçekimler çekmek için ön kamerayı kullanabileceğiniz anlamına da geliyor.

Ayrıca Bkz. "Biyolojik ve yapay nöronların birbirleriyle iletişim kurması sağlandı!"

İlginizi Çekebilir

Facebook, AR destekli MSQRD selfie uygulamasını kapatacak

İlk olarak Ekim 2018'de kullanıma sunulan özellik, daha önce portre modu çekimleri yapabilen iki veya daha fazla kameraya sahip telefonlara özeldi. Daha önce, 3D fotoğraflarda şık bir paralaks efekti sağlamak için telefonunuzun portre modundan derinlik verilerini kullanılıyordu. Bu özellik kullanılmaya devam edilecek ancak tek kameralı telefonlarda portre modu olmadığından kullanıcıların sorunları uygulamaya yeni bir özellik daha eklenmesiyle giderildi.

Facebook'a göre bu yeni, tek kamera tekniği, 3D efekti oluşturmak ve bir görüntünün üç boyutlu yapısını çıkarmak için makine öğrenimini kullanıyor. 2D fotoğraf katman katman incelenerek fotoğrafın 3D görüntüsü oluşturuluyor.

Facebook'a gelen bu özellik henüz bazı tek kameralı telefonlarda çalışmıyor ancak şirket, yakın bir zamanda bu özelliğin tüm telefonlarda erişilebilir hale geleceğini söylüyor.

https://www.digit.in/news/general/you-can-now-use-facebooks-3d-photo-feature-on-phones-with-a-single-camera-52639.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.