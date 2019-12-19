Facebook, İspanya merkezli bulut tabanlı oyun servisi PlayGiga’yı satın aldı

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Video oyunları pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen sosyal medya platformu Facebook, bulut tabanlı oyun sektöründe uzmanlaşmış PlayGiga isimli şirketi saflarına kattı.

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2013 yılında Madrid’de faaliyetlerine başlayan İspanyol PlayGiga, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında etkili olmaya çalışmış ancak beklediğini pek de bulamamıştı. İspanyol gazetesi Cinco Dias’da çıkan haberlerin ardından doğrulanan satın alma faaliyetinin Facebook’a maliyetinin 70 milyon Avro olduğu ifade ediliyor.

Facebook Gaming isimli Twitter hesabından da duyurulan satın almayla ilgili paylaşımda, “PlayGigaOficial’ın Facebook Gaming takımına dâhil olmasından dolayı oldukça heyecanlıyız. Şuan için başka yorum yok!” açıklaması yapılmış.

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PlayGiga’nın kendi sitesi üzerinde yaptığı açıklamada ise satın almayla ilgili daha net ipuçları var. Şirketin bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Bulut tabanlı oyun faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ancak artık yeni bir görevimiz var.” ifadelerine yer verildiği görülüyor.

Söz konusu paylaşımlardan Faceebook’un da bulut tabanlı oyun sektörüne girmeye hazırlandığını söylemek yanlış olmayacakmış gibi duruyor. Google Stadia platformunun potansiyelini gören şirket böyle bir adım atmış olabilir. Hatırlanacağı üzere 2016 yılında Facebook, HTML5 tabanlı oyunların oynanmasına olanak veren Instant Games adlı uygulamayı hayata geçirmişti.

https://www.engadget.com/2019/12/19/facebook-buys-cloud-gaming-playgiga/