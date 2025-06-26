WhatsApp, mesaj özetleme özelliğini yayınladı: İşte tüm detaylar

WhatsApp için mesaj özetleme özelliği yayınlandı
Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada "Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.
Mesaj Özetleri özelliği şu an için varsayılan olarak kapalı geliyor ve (Advanced Chat Privacy) aktif olan sohbetlerde ise bu özellik kullanılamıyor. Özellik şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda ve yalnızca İngilizce dilinde çalışıyor. Meta, yıl sonuna kadar daha fazla dil ve bölge için destek eklemeyi planlıyor. Ancak Meta AI'nın henüz Türkiye'de kullanılamadığı göz önüne alındığında, bu yeni özellikle buluşmak için bir süre daha beklemek gerekebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: