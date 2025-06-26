Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda test etmeye başladığı yapay zeka tabanlı "Mesaj Özetleri" özelliğini artık kararlı sürümde kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Meta AI desteğiyle çalışan bu yeni özellik, sohbetlerde biriken okunmamış mesajları birkaç madde hâlinde hızlıca özetleyerek zaman kazandırmayı hedefliyor.

WhatsApp için mesaj özetleme özelliği yayınlandı

Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada "Private Processing" yani "Özel İşleme" adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.

Tam Boyutta Gör Özelliğe sohbet ekranındaki okunmamış mesaj sayısına dokunarak ulaşabiliyor. Sistem, mesajları madde madde listeleyerek, özellikle uzun grup sohbetlerinde kimin ne dediğini hızlıca kavramayı sağlıyor. İşlemin tamamı ise cihaz üzerinde gerçekleşiyor. Böylece kullanıcı verileri Meta ya da WhatsApp sunucularıyla paylaşılmıyor.

ABD Temsilciler Meclisi, tüm cihazlarında WhatsApp’ı yasakladı 2 gün önce eklendi

Mesaj Özetleri özelliği şu an için varsayılan olarak kapalı geliyor ve (Advanced Chat Privacy) aktif olan sohbetlerde ise bu özellik kullanılamıyor. Özellik şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda ve yalnızca İngilizce dilinde çalışıyor. Meta, yıl sonuna kadar daha fazla dil ve bölge için destek eklemeyi planlıyor. Ancak Meta AI'nın henüz Türkiye'de kullanılamadığı göz önüne alındığında, bu yeni özellikle buluşmak için bir süre daha beklemek gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp, mesaj özetleme özelliğini yayınladı: İşte tüm detaylar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: