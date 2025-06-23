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    X Premium aboneliğine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    X, Premium abonelik paketlerinin Türkiye fiyatlarını hem masaüstü hem de mobil platformlarda güncelledi. Peki X Premium abonelik ücreti ne kadar? İşte açıklanan yeni fiyatlar...      

    X Premium aboneliğine zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), Türkiye'deki Premium abonelik planlarında fiyat güncellemesine gitti. Yapılan zam sonrası hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden sunulan aboneliklerin fiyatları eşitlendi. Artık tüm platformlarda X Premium paketi, KDV dahil 180 TL'den kullanıcıya sunuluyor.

    X Premium fiyatı ne kadar?

    Daha önce 130 TL + %20 KDV i le toplamda 150 TL olarak ücretlendirilen Premium abonelik, zam sonrası 150 TL + KDV olarak hesaplanıyor ve 180 TL’ye ulaşıyor. Böylece sadece baz fiyat değil, vergiyle birlikte toplam ödeme tutarı da artmış oldu. Bu değişiklik hem mobil operatör faturalandırması hem de doğrudan kart ödemesi üzerinden yapılan abonelikler için geçerli.

    Öte yandan X, yıllık ödeme planları için daha ekonomik seçenekler de sunmaya başladı. Buna göre:

    • Temel plan: Aylık ortalama 49,84 TL'ye denk geliyor.
    • Premium plan: Aylık 130,83 TL olarak faturalandırılıyor.
    • Premium+ planı: Yıllık ödeme üzerinden hesaplandığında aylık 1.193,33 TL'ye ulaşıyor.

    Ancak kullanıcılar, yıllık ödeme yerine aylık faturalandırmayı tercih ettiğinde bu tutarlar sırasıyla 67,50 TL, 180 TL ve Premium+ için 1.740 TL seviyesine kadar çıkıyor. Kaçıranlar için yakın tarihte duyurulan Grok 3 ile birlikte Premium+ planı oldukça dikkat çekmişti. Ancak bu son zamla birlikte artık sadece Premium abonelik almak isteyen kullanıcılar dahi daha yüksek bir maliyeti göz önünde bulundurmak zorunda kalacak.

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