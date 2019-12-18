280Hz tazeleme hızlarına ulaşan Asus TUF Gaming VG279QM monitör tanıtıldı

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Son dönemde oyuncu monitörlerinde tazeleme hızı yarışı başlamış durumda. Bir ara 144Hz tazeleme hızı seviyeleri rekor olarak görülürken bugün üreticiler 300Hz seviyelerini zorlamaya başladı.

Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri

Asus tarafından tanıtılan TUF Gaming VG279QM oyuncu monitörü 280Hz seviyesine çıkabilen tazeleme hızları ile dikkat çekiyor. Görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkaran oyuncu monitörü Nvidia G-Sync ve ELMB-Sync teknolojilerini barındırıyor.

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Nvidia G-Sync teknolojisi bilindiği üzere Nvidia ekran kartları üzerinden gecikmeleri en aza indiriyor. Extreme Low Motion Blur (ELMB) ise arka plan ışığını saniyede pek çok kez kapatıp açarak bulanıklık ve titreşimlerin önüne geçiyor. ELMB-Sync teknolojisinin CRT monitörlere en yakın keskinliği verdiği ifade ediliyor.

TUF Gaming VG279QM monitör modeli 27 inçlik Full HD IPS LCD panele sahip. Griden griye 1ms tepki süresi ve 178°/178° görüntü açıları yanında DP 1.2 ve HDMI portları da yer alıyor. Daha çok eSpor oyuncularını hedefleyen TUF Gaming VG279QM için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/262211/asus-rolls-out-tuf-gaming-vg279qm-monitor-with-280hz-refresh-rate-and-elmb-sync