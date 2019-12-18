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    280Hz tazeleme hızlarına ulaşan Asus TUF Gaming VG279QM monitör tanıtıldı

    280Hz seviyesine çıkabilen tazeleme hızları, 1ms griden griye tepki süresi, CRT monitör keskinliğinde ELMB-Sync teknolojisi gibi özellikler Asus TUF Gaming VG279QM modelinin en önemli silahları.
    1 sa.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    280Hz tazeleme hızlarına ulaşan Asus TUF Gaming VG279QM monitör tanıtıldı
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    Son dönemde oyuncu monitörlerinde tazeleme hızı yarışı başlamış durumda. Bir ara 144Hz tazeleme hızı seviyeleri rekor olarak görülürken bugün üreticiler 300Hz seviyelerini zorlamaya başladı.

    Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri

    Asus tarafından tanıtılan TUF Gaming VG279QM oyuncu monitörü 280Hz seviyesine çıkabilen tazeleme hızları ile dikkat çekiyor. Görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkaran oyuncu monitörü Nvidia G-Sync ve ELMB-Sync teknolojilerini barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

    Nvidia G-Sync teknolojisi bilindiği üzere Nvidia ekran kartları üzerinden gecikmeleri en aza indiriyor. Extreme Low Motion Blur (ELMB) ise arka plan ışığını saniyede pek çok kez kapatıp açarak bulanıklık ve titreşimlerin önüne geçiyor. ELMB-Sync teknolojisinin CRT monitörlere en yakın keskinliği verdiği ifade ediliyor.

    TUF Gaming VG279QM monitör modeli 27 inçlik Full HD IPS LCD panele sahip. Griden griye 1ms tepki süresi ve 178°/178° görüntü açıları yanında DP 1.2 ve HDMI portları da yer alıyor. Daha çok eSpor oyuncularını hedefleyen TUF Gaming VG279QM için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/262211/asus-rolls-out-tuf-gaming-vg279qm-monitor-with-280hz-refresh-rate-and-elmb-sync Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    V1CT0RY 33 dk.
    Yıllarca IPS panelde MS düşmez dediler, son bir senedir uçuyor IPS paneller ilginç bir şekilde.
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    sniper23 40 dk.
    Espor için yeni monitör gibi görünüyor.
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    ProfXavier 1 sa.
    breh breh breh. neyle besliycez bunu? en az 20 bin tl lik setup lazım. 20 bin için kredi lazım. kredi çekebilmek için yine para lazım.
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