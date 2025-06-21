WhatsApp yapay zeka destekli yazma yardımı özelliğini test ediyor

Meta AI destekli mesaj asistanı: Gizliliği koruyarak yazım desteği
Geçmişte, sohbetlerdeki okunmamış mesajları özetleme işleviyle karşımıza çıkan yapay zeka entegrasyonu, bu kez giden mesajlara odaklanıyor. Writing Help özelliği ile birlikte uygulama ayarlarında Özel İşleme özelliğini etkinleştiren kullanıcılar, mesaj yazarken emoji klavyesi üzerinde beliren özel bir düğme aracılığıyla yapay zeka destekli yazma yardımına ulaşabiliyor. Bu yazma yardımcısı, mesajları dil bilgisi açısından düzeltmekten tutun da tonlamayı değiştirmeye kadar pek çok işlev sunuyor. Kullanıcılar, mesajlarını daha Profesyonel, Komik ya da Destekleyici gibi tonlarda yeniden düzenleyebiliyor.
Özelliğin dikkat çeken bir başka yönü de geliştirilen mesajların tamamen isteğe bağlı olarak kullanılabilmesi. Kullanıcılar, yazma yardımının sunduğu önerileri göndermeden önce gözden geçirebiliyor ve dilerse orijinal mesajla değiştirebiliyor. Alıcı taraf ise bu yardımın kullanıldığını fark etmiyor. Böylece mesajlaşma deneyimi doğal akışında kalıyor. Son olarak WhatsApp, kullanıcıların geliştirilmiş mesajlar hakkında geri bildirimde bulunmasına da olanak sağlıyor. Bu, WhatsApp'ın yeni özellik hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü anlamasına ve buna göre iyileştirme yapmasına yardımcı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: