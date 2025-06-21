WhatsApp yapay zeka destekli yazma yardımı özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android için yayınladığı son beta sürüm olan 2.25.19.8 ile dikkat çeken yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Writing Help (Yazma Yardımı) adı verilen bu yenilik, kullanıcıların mesajlarını doğrudan uygulama üzerinden yapay zeka desteğiyle geliştirmelerine imkân tanıyor. Meta AI ve WhatsApp’ın Özel İşleme sistemi tarafından desteklenen özellik, mesaj içeriklerinin cihazdan çıkmadan işlenmesini sağlayarak, kullanıcı gizliliğini en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

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Meta AI destekli mesaj asistanı: Gizliliği koruyarak yazım desteği

Geçmişte, sohbetlerdeki okunmamış mesajları özetleme işleviyle karşımıza çıkan yapay zeka entegrasyonu, bu kez giden mesajlara odaklanıyor. Writing Help özelliği ile birlikte uygulama ayarlarında Özel İşleme özelliğini etkinleştiren kullanıcılar, mesaj yazarken emoji klavyesi üzerinde beliren özel bir düğme aracılığıyla yapay zeka destekli yazma yardımına ulaşabiliyor. Bu yazma yardımcısı, mesajları dil bilgisi açısından düzeltmekten tutun da tonlamayı değiştirmeye kadar pek çok işlev sunuyor. Kullanıcılar, mesajlarını daha Profesyonel, Komik ya da Destekleyici gibi tonlarda yeniden düzenleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Writing Help, yalnızca seçilen mesajlar üzerinde çalışıyor ve şifrelenmiş bağlantılar ile anonim yönlendirme teknolojileri sayesinde içeriklerin ne WhatsApp ne de Meta tarafından görüntülenmesine izin vermiyor. Böylece, kullanıcılar hem daha etkili bir iletişim kurabiliyor hem de gizliliklerinden ödün vermiyor.

Özelliğin dikkat çeken bir başka yönü de geliştirilen mesajların tamamen isteğe bağlı olarak kullanılabilmesi. Kullanıcılar, yazma yardımının sunduğu önerileri göndermeden önce gözden geçirebiliyor ve dilerse orijinal mesajla değiştirebiliyor. Alıcı taraf ise bu yardımın kullanıldığını fark etmiyor. Böylece mesajlaşma deneyimi doğal akışında kalıyor. Son olarak WhatsApp, kullanıcıların geliştirilmiş mesajlar hakkında geri bildirimde bulunmasına da olanak sağlıyor. Bu, WhatsApp'ın yeni özellik hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü anlamasına ve buna göre iyileştirme yapmasına yardımcı olacak.

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WhatsApp yapay zeka destekli yazma yardımı özelliğini test ediyor

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