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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu

    Facebook, Güneş ve rüzgar gibi alternatif kaynakların üretim fazlası enerjilerini depolayacak etkin ve ucuz bir çözüm üretmek için yapay zekâdan faydalanacak.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu
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    Yenilenebilir enerjiyi daha çekici hale getirerek yaygınlaşmasını sağlamak isteyen Facebook ve Carnegie Mellon Üniversitesi, alternatif kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini günümüz şartlarındaki çözümlere kıyasla daha ucuz ve etkin biçimde depolayacak alternatifler ortaya çıkarmak için bir araya geldi.

    İş birliği sonucu ortaya çıkan Açık Katalizör Projesi adı verilen çalışmada, yapay zekâ yardımıyla yeni tür elektro katalizörler ortaya çıkarmaya çalışacak. Elekto katalizörler, yanma olmaksızın, kullanılan yakıtın ve oksitleyicinin sahip olduğu kimyasal enerjiyi değişmeyen elektrot-elektrolit sistemi vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştüren bir elektro kimyasal düzenek olarak tanımlanmakta. Bunları kullanarak üretim fazlası olan güneş ve rüzgâr enerjisini depolaması daha kolay olduğu bilinen hidrojen ve etanol gibi yakıtlara dönüştürmek mümkün. Ancak, mevcut olarak kullandığımız platin gibi elekto katalizörler oldukça az bulunuyor ve haliyle çok pahalı. Yeni elektro katalizör üretmek ise milyarlarla ifade edilen element kombinasyonları nedeniyle oldukça zorlayıcı bir süreç.

    Harcanan zaman bin kata kadar azaltılabilecek

    Mesailerini bu işe ayıran araştırmacılar ise değerli vakitlerinin önemli bir bölümünü her yıl on binlerce potansiyel katalizör adayını ortaya çıkarmak için harcıyor. Facebook ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nin projesi ise bu işi bin kata kadar hızlandırarak, nihai hedefe daha sürede ulaşmayı umuyor.

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    Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu
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    Yeni katalizörler bulmak için işe ilk önce kendi yazılım modellerini yayınlayarak girişen ortaklık, bu alanda ter döken bilim insanları sürece daha fazla dahil etmek maksadıyla içinde potansiyel katalizörlere ait bilgiler içeren bir veri seti yayınladıklarını duyurdu. Facebook yaptığı açıklamada “Açık Katalizör 2020” adındaki veri setinin ortaya çıkarılması için 70 milyon saatlik hesaplama zamanı harcandığını belirtti. Söz konusu veri seti, bir milyona yakın katalizör adayını tespit etmek için “Relaxation” (ilk tahminden kaynaklı hataların yeni tahminler yapılarak aşamalı olarak azaltıldığı denklem çözme yöntemi) işlemlerini içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı"

    Eksiltme ya da azaltma şeklinde dilimize çevirebileceğimiz ve katalizör adaylarının tespitinde kullanılan bu yöntem, hangi kombinasyonların işe yarar bir katalizör ortaya çıkarabileceğini hangilerinin ise işe yaramayacağını bulmak için kullanılıyor.

    Farklı elementlerden gelen atomların ne şekilde etkileşime gireceğini simüle eden her bir eksiltme hesabı, insan eliyle yaklaşık sekiz saatte tamamlanıyor. Fakat Facebook’un yapay zekâsı bu süreyi bir saniyenin altına indirme potansiyeline sahip.

    Bu benzeri alanlarda içinde Google’ın da bulunduğu şirketlerin geliştirdiği yapay zekâlar, bilimsel hesaplamalara harcanan süreleri ciddi anlamda düşürme potansiyeli barındırıyor. Bakalım, yenilenebilir enerji için geliştirilen depolama çözümlerinde “Kutsal Kâseyi” ne zaman bulacağız?



    https://www.cnbc.com/2020/10/14/facebook-to-use-ai-in-bid-to-improve-renewable-energy-storage.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
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    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    symbiat (symbiat karalama) 1 hf.
    insan eliyle yapilan elektrik uretim sistemlerinde, nukleer enerji disinda kalan tum alternatiflerin asil enerji kaynagi gunestir... enerjiyi depolamak of grid sistemler icin cok onemli ama bence asil bomba elektrigin ay dan dunyaya mikrodalgalar ile transfer edilmesi ile olacak. yakinimizda 7/24 enerji ureten bir fuzyon reaktorumuz var, derdimiz onun bize gonderdigi enerjiyi tam verimle absorbe edemiyor olmak. bir arada elmas piller konusu vardi. karbon iztopunun yarilanma suresine dayanarak bir elmas formatinda mikro pillerden bahsediliyordu ama herhalde oda onumuzde milenyuma kaldi

    https://www.wired.com/story/are-radioactive-diamond-batteries-a-cure-for-nuclear-waste/
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    darkaura 1 hf.
    bu tip haberlerde matrix filminden agent smith'in sozleri aklima geliyor: "matrixi sizin medeniyetinizin zirve noktasina benzer sekilde tasarladik. sizin medeniyetinizin zirvesi diyorum cunku sizin yerinize biz dusunmeye basladigimizda bizim medeniyetimiz oldu."
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Çok güzel bir proje üretim fazlası elektrik in saklanması çok iyi
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