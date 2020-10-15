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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı

    Biliminsanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı. Ranga Dias liderliğindeki ekip, keşfi yüksek basınç altında ve 14.5 °C’de gerçekleştirdi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı
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    Enerji verimliliğinin kutsal kâsesi olarak kabul dilen süperiletkenler, elektrik akımının hiçbir dirençle karşılaşmadan iletilmesini sağlar. Genellikle mutlak sıfır noktasının (-273.15 °C) birkaç derece üzerinde gerçekleşen bu eylem, söz konusu değerlere pratikte çok zor ulaşıldığından gündelik hayatta karşımıza ne yazık ki çıkmaz.

    1911 yılında Kamerling Onnes’in metalik cıvada 4,2 K (-269ºC)’de keşfetmesiyle başlayan süperiletkenlik çalışmaları, takip eden süreçte birçok farklı gelişmeye tanıklık etti. Ancak Rochester Üniversitesi’nde görev yapan Ranga Dias liderliğindeki ekibin keşfi, süperiletkenlik hayalini bir adım öteye daha taşıma potansiyeli barındırıyor.

    Süperiletkenlik nedir?

    Altın, gümüş, bakır gibi sıradan bir iletkenin direnci sıcaklığı düştükçe azalır. Fakat sıcaklığın mutlak sıfıra (mümkün olan en düşük sıcaklığa) yaklaştığı durumlarda bile direnç sıfıra düşmez. Metalin tamamen saf olmaması ve yapısındaki bozukluklar buna engel olur. Süperiletken malzemelerde ise sıcaklık belirli bir değerin altına düştüğünde malzeme süperiletken durumuna geçer. Bir elektrik akımı süperiletken malzemenin içinden hiçbir kaynaktan güç almadan akmaya devam edebilir.

    Süperiletken malzemeleri süperiletkenlik göstermeye başladıkları kritik sıcaklığa kadar soğutmak için genellikle sıvı azot kullanılır. Bu yüzden kritik sıcaklığı azotun kaynama sıcaklığı olan 77 Kelvin'den düşük olan malzemelere düşük sıcaklık süperiletkenleri, yüksek olanlara ise yüksek sıcaklık süperiletkenleri denir. (Kaynak)

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    Süper hızlı trenler (MAGLEV), hastanelerde kullanılan MR cihazları, santrallerden şehirlere enerji iletimi ve daha birçok alanda çığır açma potansiyeli bulunan süperiletkeniliğe Dias ve ekibi, oda sıcaklığı olarak kabul edebileceğimiz 14.5 °C’de ulaştı.

    Dias keşiflerini, “Düşük sıcaklıklara ulaşmanın zor olmasından ötürü sıra dışı özelliklere sahip bu malzemeler, dünyayı birçoğumuzun hayal ettiği şekilde değiştirmeyi ne yazık ki henüz başaramadı. Ancak bizim keşfimiz, bu alandaki engelleri yıkarak birçok pratik uygulamanın kapılarını aralayacak” sözleriyle duyurdu.

    Dünya'nın merkezindeki basınca yakın bir değerle üretildi

    Farklı bilim insanlarının bakır oksit ve demir bazlı kimyasallarla ulaşmaya çalıştığı süperiletkenlik hedefine Dias ve ekibi bol miktarda hidrojen kullanarak ulaştı. “Yüksek sıcaklık değerlerine sahip süperiletkenlik için hafif elementlere ve kuvvetleri bağlara ihtiyacınız var” ifadelerini kullanan Dias, bunların süperiletkenlik için en temel kıstaslar olduğunu belirtti. Bilim insanı açıklamasının devamında ise hidrojenin en hafif element, hidrojen bağının ise en kuvvetli bağlardan biri olduğunu söyledi.

    Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı
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    Dias ve ekibinin elde ettiği başarı ise kusursuz değil. Saf hidrojeni metalik hale çevirmek için karbon ve sülfür karışımı kullanan araştırmacılar bunları “elmas örs hücresi” adını verdikleri bir cihazda sıkıştırdı ve kimyasal reaksiyonlara girebilmesi için bunları lazer bombardımanına tuttu. İki elmas hücresi arasında sıkıştırılan elementlerin istenilen seviyeye gelebilmesi ise neredeyse Dünya’nın merkezinde karşılaşılan 39 milyon psi’lık basınçla mümkün olabildi.

    Araştırmacıların bundan sonraki süreçte çözmeleri gereken en büyük engel haliyle yüksek basınç sorunu. Mevcut haliyle pratiklikten oldukça uzak olan bu çözüm, ileriki dönemlerde insanlığı örneğin bir daha hiçbir zaman pillere ihtiyaç duymayan bir topluluk haline getirebilir. Elektrik nakil hatlarındaki kaybın önüne geçilmesini sağlayacak süperiletken malzemeler, ülke ekonomilerine de ciddi katkılar sunabilir.

    Aşağıda Ranga Dias’ın keşifle ilgili açıklamalarını izleyebilirsiniz.



    https://newatlas.com/materials/room-temperature-superconductor-world-first/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. en beğenilen
    Dusuk maliyetle pratik kullanimi mumkun super iletken demek dunyanin enerji sorununu cozmek demek. Yenilenebilir enerjide sorun maliyet yada tesis kurulumu degil, gunes ruzgar uygun fiyata bolca enerji uretebiliyor. Sorun gunun her saatinde yilin her mevsiminde ayni enerjiyi vermemesi ve elektrigin buyuk olcekde depolanamamasi. Ama ucuz super iletken mumkun olursa dunyanin butun elektrik sebekelerini birbirine baglayil global bir super grid olusturulabilir, gezenin farkli yerlerine uzak collere kurulan gunes panelleri gunun her saatinde tum gezegene kesintisiz enerji sagliyabilir
    Dusuk maliyetle pratik kullanimi mumkun super iletken demek dunyanin enerji sorununu cozmek demek. Yenilenebilir enerjide sorun maliyet yada tesis kurulumu degi...
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    Yanıtla +8
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    nebulabado 1 hf.
    14.5 derece oda sıcaklığı değil, 39 milyon PSI oda basıncı hiç değil, lazer bombardımanı olan oda bilen varsa söylesin.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Morphinz (Morphin ) 6 gün (düzenlendi)
    "hiçbir zaman pillere ihtiyaç duymayan bir topluluk haline getirebilir."

    Enerjiyi dönüştürerek kullanıyoruz. Dönüşen enerji her zaman enerji kaynağı gerektirir. Aynı elektronları bir hat üzerinde belirli bir hızda akmasını sağlayabilirsiniz fakat bu elektronları kullanmaya başladığınızda kayıp meydana gelecektir. Bu nedenle verilen bilgi yanlış ve video'da böyle bir bilgi verilmemiş. Nasıl bu sonucu çıkardığınızı merak ediyorum?

    Video'da belirtilen konu enerji aktarımı sırasında çok fazla kayıp meydana gelmesi ve bu kaybın önüne geçilerek mevcut potansiyelin kayıpsız kullanılması. Bir yerinizden element uydurmayın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    zildjiann (gökhan ) 6 gün Morphinz
    Merhaba,
    "hiçbir zaman pillere ihtiyaç duymayan bir topluluk haline getirebilir." ifadesi kaynakta yer aldığı için var. Kaynakta;
    “We live in a semiconductor society, and with this kind of technology, you can take society into a superconducting society where you’ll never need things like batteries again,” şeklinde yer alıyor. Teşekkürler.
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    V4LKyR 1 hf.
    Öyle bir fenomen ki, ya çok düşük sıcaklıklar gerekiyor, ya da çok yüksek basınç. İkisini de elde edebilmek çok yüksek maliyet.

    Oda sıcaklığında 1 atm basınç altında bir süperiletken keşfi bütün medeniyeti değiştirir.
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    okayynn (Okan Ü.) 1 hf.
    süper iletkeni bu sıcaklıklarda üretebilmek gerçekten çok güzel bir adım. Enerji sorunu için harika bir çözüm demiyelim hatta enerjinin %100'e yakın kullanımı için süper iletken şart zaten.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Yani bu şartları benim salonumda sağlıyorsa buyursun gelsin süper iletsin. Ama daha çok yol bar gibi.
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    darkaura 1 hf. en beğenilen
    Dusuk maliyetle pratik kullanimi mumkun super iletken demek dunyanin enerji sorununu cozmek demek. Yenilenebilir enerjide sorun maliyet yada tesis kurulumu degil, gunes ruzgar uygun fiyata bolca enerji uretebiliyor. Sorun gunun her saatinde yilin her mevsiminde ayni enerjiyi vermemesi ve elektrigin buyuk olcekde depolanamamasi. Ama ucuz super iletken mumkun olursa dunyanin butun elektrik sebekelerini birbirine baglayil global bir super grid olusturulabilir, gezenin farkli yerlerine uzak collere kurulan gunes panelleri gunun her saatinde tum gezegene kesintisiz enerji sagliyabilir
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 1 hf.
    14.5 derece oda sıcaklığı değil, 39 milyon PSI oda basıncı hiç değil, lazer bombardımanı olan oda bilen varsa söylesin.
    Yanıtla +5
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