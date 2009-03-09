F.E.A.R. 2: Project Origin inceleme videosu

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Küçük bir kız çocuğu başınıza ne kadar bela olabilir? Korku dolu atmosferi ve yoğun çatışma ortamıyla FEAR geri döndü. Uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan oyun bizi tekrar Alma ile baş başa bırakıyor.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Intel Pentium IV 2.8 Ghz / AMD Athlon 64 3000 İşlemci

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı: NVIDIA 6800 / ATI X700 Ekran Kartı

Boş Alan: 12 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=