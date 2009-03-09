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F.E.A.R. 2: Project Origin inceleme videosu

10 yıl
134,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Küçük bir kız çocuğu başınıza ne kadar bela olabilir? Korku dolu atmosferi ve yoğun çatışma ortamıyla FEAR geri döndü. Uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan oyun bizi tekrar Alma ile baş başa bırakıyor.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel Pentium IV 2.8 Ghz / AMD Athlon 64 3000 İşlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: NVIDIA 6800 / ATI X700 Ekran Kartı
Boş Alan: 12 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 7 yıl
o alma var ya küçükken üzerinde kırmızı elbise vardı büyüyünce çıplak hiç bakasım gelmiyo alma nın büyümüş haline
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DH Misafiri 8 yıl
SLM ARKADAŞALAR BEN OYUNDA BİR BÖLÜMDE TAKILDIM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ADAMLARI ÖLDÜRPTEELİNDEKİ ÇANTAYLA ADAMLARI DİRİLYEN BÖLÜMMDE ÇIKIŞI BULAMADIM ADAMLARI ÖLDÜRÜYORUM AMA YOLU BULAMIYORUM
LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN
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akraparma 9 yıl
eğer oynamadıysanız bnce heç sabah oynamayın gece insan manyak korkuo
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GöKHaN 35 9 yıl
İnceleme için teşekkürler. Psn'den indirdim demosunu bu kadar güzel olacağını beklemiyordum
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muratcan1981 10 yıl
bay e teşekkür ederim etkisileştirdim adblock plus u açıldı videolar
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darkdogan 10 yıl
F.E.A.R da malesef aksiyona dönüşmüş.nedir bu geçmişin kalite yapımlarının aksiyon saçmalığına bulaşması?nerde gerilim nerde yalnızlık hissi?.res5 daha da kötü!!koca bi
yapımcılara.yaw bunlar RAMBO değil,gerlim korku.tek işe yarayan gerilim oyunu şu an next gen de Silent hill Homecoming oynamayan kaçırmasın.bence değişmeyecek tek atmosfer silent hill oldu.
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muratcan1981 10 yıl
adobe flash playerin sor sürümünü çektim yinede video bende oynatmıyor firefox neden acaba varmı bir çözümü
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By_e 10 yıl
Orjinalden alıntı: muratcan1981

adobe flash playerin sor sürümünü çektim yinede video bende oynatmıyor firefox neden acaba varmı bir çözümü


Güncellemenize rağmen sorun hala devam ediyorsa, Firefox'da yer alan Adblock Plus eklentisi bunda etkili olabilir.

Aşağadaki başlığa göz atabilirsiniz.

forum.donanimhaber.com/...
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rapira_ 10 yıl
bende de acılmıyor...
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h!j@cker 10 yıl
5. bölümdeyim suana kadar geldiğim yer ile söylüyorum ilkini kesinlikle atmosfer olarak yakalayamamış normal seviye biraz daha iyileştirilmiş bombalar cerez gibi patlıyor yabancı forumlarda en fazla buna eleştiri getirilmiş bakalım grafikleri biraz daha iyi bekliyordum
bunlar benim düşüncelerim muhtemelen 2 gün içinde biter baska bir oyuna devam ederiz
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MCkay 10 yıl
İncelemede katılmadığım bazı hususlar var ;
- Duvarların scriptle parçalandığına dair bir söylem var. Teknik olarak duvarlar script ile parçalanmaz. Script alt yapısı olayları organize eder, fizik etkileşimlerini oyunun motoru üstlenir. Basitçe açıklamak gerekirse; yıkılması istenen duvar önceden oyunun editörü kullanılarak parça parça inşaa edilir. Ardından oyun motoruna script aracılığı ile duvar darbe aldığında random olarak duvarı yık komutu gönderilir. Burda duvarın etki ilişkisini düzenleyen script, tepki ilişkisini düzenleyen ise oyun motordur. Oyun motorunun sahip olduğu fizik alt yapsı kapsamında duvar yıkılır. Benzer bir uygulamada Call of Duty 4 de mevcuttur. Önceden parçalar halinde inşaa edilen duvar script iletişimi ile yıkılır, script ile yıkılmaz. Arada ince bir çizgi vardır ve bu anlaşılmadığında örnekteki gibi yapımcıya eleştiri olarak geri döner.
- "Kazandığınız ekstra puanlarla kapalı olan silahları ve aksesuarları açabilir sınıfları geliştirebilirsiniz." Böyle bir şey söz konusu değil. Oyunda herkese eşit olarak verilen bir puan var. Her silah ve aksesuarın kendi puanı var. Ekipmanları maksiumum puan limitinize göre seçerek size en uygun classı yaratabilirsiniz. Sanırım Multiplayer kısmında inceleme adı altında savsaklama söz konusu olmuş.
- "Fear 2 çok üst düzey grafikler sunmuyor" Evet, oyun CRYSIS düzeyinde bir grafik altyapsı sunmuyor. Zaten yapısı,hikayesi bakımından buna ihtiyacıda yok. Oyun 8800GT de 1680x1050 Full ayarda 60+ FPS sunarak neredeyse bir çok kişinin oynayabileceği makul bir seviyede kalmayı başarmış ve bu konuda taktiri hak etmiştir. Ayrıca yüksek kaplama kalitesi ve ilk oyuna göre daha detaylı olan mekanlar gerçekçilik hissini oldukça artırmış. Görsel efektlerde oldukça başarılı ve tatmin edici düzeyde.
- "Silah sesleri ise sınıfta kalıyor." Oyunda kullanılan silahlar günlük hayatta kullanılan cinste silahlar değiller. Buda silah seslerini eleştirirken %50 lik bir bilinmezlik doğuruyor. Ayrıca kalan %50 kısımda silah girdiği katagorinin sesini gayet de güzel bir şekilde yansıtıyor. Kulağı yormayan ve sizi oyunun genel atmosferinden düşürmeyen orta ölçekli bir desibel oranı ile hazırlanmışlar. Sınıfta kalan bir şey yok, komik olmanın hiç alemi yok.
- "Kapalı ve açık mekan ayrımını oyun pek hissetiremiyor." Aslında çok basit bir algı durumu söz konusu burada. Oyunun genel atmosferi koyu tonların çizgisinde ilerlediği için içerde ve dışarda aynı ruh halinde kalmanızı sağlıyor. Bir nevi sizi dışardayken oyundan kopmuş hissinden uzak tutmak adına, özellikle yapılmış bir mevzu.
Ayrıca oyundaki silah modellemelerinden pek bahsedilmemiş. Bu konuda gerçek bir inceleme yapacak olursak ilk oyundaki silah modellemeleri daha kaba ve hantaldı. FEAR 2 nin en güzel yeniliklerinden birisi daha soft ve zarif silah tasarımlarına sahip oluşu.
İncelemeniz de zaman zaman bilgi eksikliğinden zaman zaman ise tek düze düşünce sisteminden kaynaklanan eskikleri eleştirdim. Bazen dilim sivrilmiş olabilir, amacım kırıcı olmak değil aksine daha bilinçli incelemelere ön ayak olmaktır.
Saygı ve Sevgiyle
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By_e 10 yıl
MCkay

Eleştirilerin ve kendi yorumların için teşekkürler. Bunlar benim görüşlerim ve ben hala aynı şekilde düşünüyorum. Bana katılanlar olduğu gibi senin yorumlarınada katılanlar olacaktır. Farklı yorumlar duymak güzel.
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perspective 10 yıl

Orjinalden alıntı: MCkay

İncelemede katılmadığım bazı hususlar var ;

- Duvarların scriptle parçalandığına dair bir söylem var. Teknik olarak duvarlar script ile parçalanmaz. Script alt yapısı olayları organize eder, fizik etkileşimlerini oyunun motoru üstlenir. Basitçe açıklamak gerekirse; yıkılması istenen duvar önceden oyunun editörü kullanılarak parça parça inşaa edilir. Ardından oyun motoruna script aracılığı ile duvar darbe aldığında random olarak duvarı yık komutu gönderilir. Burda duvarın etki ilişkisini düzenleyen script, tepki ilişkisini düzenleyen ise oyun motordur. Oyun motorunun sahip olduğu fizik alt yapsı kapsamında duvar yıkılır. Benzer bir uygulamada Call of Duty 4 de mevcuttur. Önceden parçalar halinde inşaa edilen duvar script iletişimi ile yıkılır, script ile yıkılmaz. Arada ince bir çizgi vardır ve bu anlaşılmadığında örnekteki gibi yapımcıya eleştiri olarak geri döner.

- "Kazandığınız ekstra puanlarla kapalı olan silahları ve aksesuarları açabilir sınıfları geliştirebilirsiniz." Böyle bir şey söz konusu değil. Oyunda herkese eşit olarak verilen bir puan var. Her silah ve aksesuarın kendi puanı var. Ekipmanları maksiumum puan limitinize göre seçerek size en uygun classı yaratabilirsiniz. Sanırım Multiplayer kısmında inceleme adı altında savsaklama söz konusu olmuş.

- "Fear 2 çok üst düzey grafikler sunmuyor" Evet, oyun CRYSIS düzeyinde bir grafik altyapsı sunmuyor. Zaten yapısı,hikayesi bakımından buna ihtiyacıda yok. Oyun 8800GT de 1680x1050 Full ayarda 60+ FPS sunarak neredeyse bir çok kişinin oynayabileceği makul bir seviyede kalmayı başarmış ve bu konuda taktiri hak etmiştir. Ayrıca yüksek kaplama kalitesi ve ilk oyuna göre daha detaylı olan mekanlar gerçekçilik hissini oldukça artırmış. Görsel efektlerde oldukça başarılı ve tatmin edici düzeyde.

- "Silah sesleri ise sınıfta kalıyor." Oyunda kullanılan silahlar günlük hayatta kullanılan cinste silahlar değiller. Buda silah seslerini eleştirirken %50 lik bir bilinmezlik doğuruyor. Ayrıca kalan %50 kısımda silah girdiği katagorinin sesini gayet de güzel bir şekilde yansıtıyor. Kulağı yormayan ve sizi oyunun genel atmosferinden düşürmeyen orta ölçekli bir desibel oranı ile hazırlanmışlar. Sınıfta kalan bir şey yok, komik olmanın hiç alemi yok.

- "Kapalı ve açık mekan ayrımını oyun pek hissetiremiyor." Aslında çok basit bir algı durumu söz konusu burada. Oyunun genel atmosferi koyu tonların çizgisinde ilerlediği için içerde ve dışarda aynı ruh halinde kalmanızı sağlıyor. Bir nevi sizi dışardayken oyundan kopmuş hissinden uzak tutmak adına, özellikle yapılmış bir mevzu.

Ayrıca oyundaki silah modellemelerinden pek bahsedilmemiş. Bu konuda gerçek bir inceleme yapacak olursak ilk oyundaki silah modellemeleri daha kaba ve hantaldı. FEAR 2 nin en güzel yeniliklerinden birisi daha soft ve zarif silah tasarımlarına sahip oluşu.

İncelemeniz de zaman zaman bilgi eksikliğinden zaman zaman ise tek düze düşünce sisteminden kaynaklanan eskikleri eleştirdim. Bazen dilim sivrilmiş olabilir, amacım kırıcı olmak değil aksine daha bilinçli incelemelere ön ayak olmaktır.

Saygı ve Sevgiyle


vaay fear ın yapımcısından cevap gelmiş


eleştrin iyi olmuş da "komik olmanın hiç alemi yok" cümlesi çok savunmacı olmuş. olayı kişisel olarak algılamışsın izlenimi veriyor
videoyu ve oyunu dikkatli bir şekilde takip ettiğin de şüphesiz.

sizin de bir oyun incelemenizi dh de görmek isteriz.

saygıyla...
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V2 10 yıl

Orjinalden alıntı: MCkay

İncelemede katılmadığım bazı hususlar var ;

- Duvarların scriptle parçalandığına dair bir söylem var. Teknik olarak duvarlar script ile parçalanmaz. Script alt yapısı olayları organize eder, fizik etkileşimlerini oyunun motoru üstlenir. Basitçe açıklamak gerekirse; yıkılması istenen duvar önceden oyunun editörü kullanılarak parça parça inşaa edilir. Ardından oyun motoruna script aracılığı ile duvar darbe aldığında random olarak duvarı yık komutu gönderilir. Burda duvarın etki ilişkisini düzenleyen script, tepki ilişkisini düzenleyen ise oyun motordur. Oyun motorunun sahip olduğu fizik alt yapsı kapsamında duvar yıkılır. Benzer bir uygulamada Call of Duty 4 de mevcuttur. Önceden parçalar halinde inşaa edilen duvar script iletişimi ile yıkılır, script ile yıkılmaz. Arada ince bir çizgi vardır ve bu anlaşılmadığında örnekteki gibi yapımcıya eleştiri olarak geri döner.

- "Kazandığınız ekstra puanlarla kapalı olan silahları ve aksesuarları açabilir sınıfları geliştirebilirsiniz." Böyle bir şey söz konusu değil. Oyunda herkese eşit olarak verilen bir puan var. Her silah ve aksesuarın kendi puanı var. Ekipmanları maksiumum puan limitinize göre seçerek size en uygun classı yaratabilirsiniz. Sanırım Multiplayer kısmında inceleme adı altında savsaklama söz konusu olmuş.

- "Fear 2 çok üst düzey grafikler sunmuyor" Evet, oyun CRYSIS düzeyinde bir grafik altyapsı sunmuyor. Zaten yapısı,hikayesi bakımından buna ihtiyacıda yok. Oyun 8800GT de 1680x1050 Full ayarda 60+ FPS sunarak neredeyse bir çok kişinin oynayabileceği makul bir seviyede kalmayı başarmış ve bu konuda taktiri hak etmiştir. Ayrıca yüksek kaplama kalitesi ve ilk oyuna göre daha detaylı olan mekanlar gerçekçilik hissini oldukça artırmış. Görsel efektlerde oldukça başarılı ve tatmin edici düzeyde.

- "Silah sesleri ise sınıfta kalıyor." Oyunda kullanılan silahlar günlük hayatta kullanılan cinste silahlar değiller. Buda silah seslerini eleştirirken %50 lik bir bilinmezlik doğuruyor. Ayrıca kalan %50 kısımda silah girdiği katagorinin sesini gayet de güzel bir şekilde yansıtıyor. Kulağı yormayan ve sizi oyunun genel atmosferinden düşürmeyen orta ölçekli bir desibel oranı ile hazırlanmışlar. Sınıfta kalan bir şey yok, komik olmanın hiç alemi yok.

- "Kapalı ve açık mekan ayrımını oyun pek hissetiremiyor." Aslında çok basit bir algı durumu söz konusu burada. Oyunun genel atmosferi koyu tonların çizgisinde ilerlediği için içerde ve dışarda aynı ruh halinde kalmanızı sağlıyor. Bir nevi sizi dışardayken oyundan kopmuş hissinden uzak tutmak adına, özellikle yapılmış bir mevzu.

Ayrıca oyundaki silah modellemelerinden pek bahsedilmemiş. Bu konuda gerçek bir inceleme yapacak olursak ilk oyundaki silah modellemeleri daha kaba ve hantaldı. FEAR 2 nin en güzel yeniliklerinden birisi daha soft ve zarif silah tasarımlarına sahip oluşu.

İncelemeniz de zaman zaman bilgi eksikliğinden zaman zaman ise tek düze düşünce sisteminden kaynaklanan eskikleri eleştirdim. Bazen dilim sivrilmiş olabilir, amacım kırıcı olmak değil aksine daha bilinçli incelemelere ön ayak olmaktır.

Saygı ve Sevgiyle


katılıyorum. çok güzel noktalara değinmişsin
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saidss 10 yıl
Oynamak için zaman kaybetmeyeyim.
Güzel oyuna benziyor.
İnceleme için teşekkürler...
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meos_grmny 10 yıl
cok sevdegim bir oyundur her zamanda zevkle oynarim
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Batuist 10 yıl
video firefoxta adobe flash playerın son sürümü yüklüde olsa açılmıyor..
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