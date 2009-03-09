F.E.A.R. 2: Project Origin inceleme videosu

Haber Editörü
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Küçük bir kız çocuğu başınıza ne kadar bela olabilir? Korku dolu atmosferi ve yoğun çatışma ortamıyla FEAR geri döndü. Uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan oyun bizi tekrar Alma ile baş başa bırakıyor.
Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel Pentium IV 2.8 Ghz / AMD Athlon 64 3000 İşlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: NVIDIA 6800 / ATI X700 Ekran Kartı
Boş Alan: 12 GB disk alanı
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bunlar benim düşüncelerim muhtemelen 2 gün içinde biter baska bir oyuna devam ederiz
- Duvarların scriptle parçalandığına dair bir söylem var. Teknik olarak duvarlar script ile parçalanmaz. Script alt yapısı olayları organize eder, fizik etkileşimlerini oyunun motoru üstlenir. Basitçe açıklamak gerekirse; yıkılması istenen duvar önceden oyunun editörü kullanılarak parça parça inşaa edilir. Ardından oyun motoruna script aracılığı ile duvar darbe aldığında random olarak duvarı yık komutu gönderilir. Burda duvarın etki ilişkisini düzenleyen script, tepki ilişkisini düzenleyen ise oyun motordur. Oyun motorunun sahip olduğu fizik alt yapsı kapsamında duvar yıkılır. Benzer bir uygulamada Call of Duty 4 de mevcuttur. Önceden parçalar halinde inşaa edilen duvar script iletişimi ile yıkılır, script ile yıkılmaz. Arada ince bir çizgi vardır ve bu anlaşılmadığında örnekteki gibi yapımcıya eleştiri olarak geri döner.
- "Kazandığınız ekstra puanlarla kapalı olan silahları ve aksesuarları açabilir sınıfları geliştirebilirsiniz." Böyle bir şey söz konusu değil. Oyunda herkese eşit olarak verilen bir puan var. Her silah ve aksesuarın kendi puanı var. Ekipmanları maksiumum puan limitinize göre seçerek size en uygun classı yaratabilirsiniz. Sanırım Multiplayer kısmında inceleme adı altında savsaklama söz konusu olmuş.
- "Fear 2 çok üst düzey grafikler sunmuyor" Evet, oyun CRYSIS düzeyinde bir grafik altyapsı sunmuyor. Zaten yapısı,hikayesi bakımından buna ihtiyacıda yok. Oyun 8800GT de 1680x1050 Full ayarda 60+ FPS sunarak neredeyse bir çok kişinin oynayabileceği makul bir seviyede kalmayı başarmış ve bu konuda taktiri hak etmiştir. Ayrıca yüksek kaplama kalitesi ve ilk oyuna göre daha detaylı olan mekanlar gerçekçilik hissini oldukça artırmış. Görsel efektlerde oldukça başarılı ve tatmin edici düzeyde.
- "Silah sesleri ise sınıfta kalıyor." Oyunda kullanılan silahlar günlük hayatta kullanılan cinste silahlar değiller. Buda silah seslerini eleştirirken %50 lik bir bilinmezlik doğuruyor. Ayrıca kalan %50 kısımda silah girdiği katagorinin sesini gayet de güzel bir şekilde yansıtıyor. Kulağı yormayan ve sizi oyunun genel atmosferinden düşürmeyen orta ölçekli bir desibel oranı ile hazırlanmışlar. Sınıfta kalan bir şey yok, komik olmanın hiç alemi yok.
- "Kapalı ve açık mekan ayrımını oyun pek hissetiremiyor." Aslında çok basit bir algı durumu söz konusu burada. Oyunun genel atmosferi koyu tonların çizgisinde ilerlediği için içerde ve dışarda aynı ruh halinde kalmanızı sağlıyor. Bir nevi sizi dışardayken oyundan kopmuş hissinden uzak tutmak adına, özellikle yapılmış bir mevzu.
Ayrıca oyundaki silah modellemelerinden pek bahsedilmemiş. Bu konuda gerçek bir inceleme yapacak olursak ilk oyundaki silah modellemeleri daha kaba ve hantaldı. FEAR 2 nin en güzel yeniliklerinden birisi daha soft ve zarif silah tasarımlarına sahip oluşu.
İncelemeniz de zaman zaman bilgi eksikliğinden zaman zaman ise tek düze düşünce sisteminden kaynaklanan eskikleri eleştirdim. Bazen dilim sivrilmiş olabilir, amacım kırıcı olmak değil aksine daha bilinçli incelemelere ön ayak olmaktır.
Saygı ve Sevgiyle
Eleştirilerin ve kendi yorumların için teşekkürler. Bunlar benim görüşlerim ve ben hala aynı şekilde düşünüyorum. Bana katılanlar olduğu gibi senin yorumlarınada katılanlar olacaktır. Farklı yorumlar duymak güzel.
vaay fear ın yapımcısından cevap gelmiş
eleştrin iyi olmuş da "komik olmanın hiç alemi yok" cümlesi çok savunmacı olmuş. olayı kişisel olarak algılamışsın izlenimi veriyor
videoyu ve oyunu dikkatli bir şekilde takip ettiğin de şüphesiz.
sizin de bir oyun incelemenizi dh de görmek isteriz.
saygıyla...
katılıyorum. çok güzel noktalara değinmişsin
Güzel oyuna benziyor.
İnceleme için teşekkürler...