Fermi mimarisi Apple platformunda: İşte Mac Pro'lar için hazırlanan Quadro 4000

Nvidia bugün yaptığı bir açıklamayla, Apple'ın profesyonelleri hedef alan Mac Pro sistemlerinde kullanılmak üzere hazırladığı Fermi tabanlı yeni grafik kartı Quadro 4000'ü duyurdu. Tek slot tasarıma sahip olan yeni çözüm, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Isıl güç tasarımı 142 Watt olarak açıklanan profesyonel grafik kartında, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Nvidia tarafından Apple'ın Mac Pro sistemleri için hazırlanan Quadro 4000, yurt dışında 1199 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.