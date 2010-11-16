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Fermi mimarisi Apple platformunda: İşte Mac Pro'lar için hazırlanan Quadro 4000

8 yıl
7,8b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi mimarisi Apple platformunda: İşte Mac Pro'lar için hazırlanan Quadro 4000
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Nvidia bugün yaptığı bir açıklamayla, Apple'ın profesyonelleri hedef alan Mac Pro sistemlerinde kullanılmak üzere hazırladığı Fermi tabanlı yeni grafik kartı Quadro 4000'ü duyurdu. Tek slot tasarıma sahip olan yeni çözüm, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Isıl güç tasarımı 142 Watt olarak açıklanan profesyonel grafik kartında, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Nvidia tarafından Apple'ın Mac Pro sistemleri için hazırlanan Quadro 4000, yurt dışında 1199 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.

Fermi mimarisi Apple platformunda: İşte Mac Pro'lar için hazırlanan Quadro 4000
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::Ashes:: 8 yıl
Aslında oyunlarda bile yarışabilir 256bit gddr5 sonuçta :)
Video işlemede zaten en düşük sınıf fx380 bile 6870 vs tanımaz..
en düşük profesyonel kart en yüksek oyun kartını video işlemede geçer..
Araştırmak lazım bunlar oyunda nasıl oluyor diye..
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selahattın ısık 8 yıl
alt tarafı ekran kartı o ne fiyat öyle yaw.acaba bu hd 6870 i tokatlarmı:)
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adilazimdegilx 8 yıl

selahattin1987

alt tarafı ekran kartı o ne fiyat öyle yaw.acaba bu hd 6870 i tokatlarmı:)

Quadro bu kart. Oyun oynamak için değil. 6870'i de kendi sınıfında uygulamalarda yerden yere vurur rahat ol
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