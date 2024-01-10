Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini tanıttı

- 14. Nesil Intel Core i9 işlemcili Monster Tuplar T6 V1.2 tanıtıldı
- Monster Notebook, 2024’te ABD’ye giriş yapacak
- Yorumlar
Monster Notebook’un ilk ekran kartları Monster Intel ARC 750 8 GB ve Monster Intel ARC 770 16 GB modelleri olacak. Monster ekran kartları 2024 yılında satışa sunulacak.
Her iki ekran kartında bulunan Intel Xe Süper Örnekleme teknolojisi (XeSS) sayesinde yapay zekadan güç alarak FPS artırılıyor. AV1 video kodlama yeteneği sayesinde içerik üreticiler tarafından da tercih edilecek.
14. Nesil Intel Core i9 işlemcili Monster Tuplar T6 V1.2 tanıtıldı
Monster Notebook, CES 2024’teki lansmanda ayrıca 14. Nesil Raptor Lake Refresh Core i9 14900HX işlemciye sahip Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı, 16 inç 165 Hz ekran ve 12GB Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartıyla oyunseverlerin beğenesine sunulacak.
Buna ek olarak ince ve hafif bir tasarıma sahip yeni 14. Nesil Meteor Lake Intel Core Ultra mimarisini üzerinde barındıran bilgisayarlar tanıtıldı.. Dahili NPU (Neural Processesing Unit) ünitesiyle yapay zeka destekli model, ince hafif tasarımı ve yüksek işlem gücüyle İçerik üreticilerinin her ortamda yüksek performanslı notebook ihtiyacını karşılıyor.
Monster Notebook, 2024’te ABD’ye giriş yapacak
Türkiye’den global arenaya çıkan ilk “gaming laptop” markası olan Monster Notebook, Türkiye pazarında oyun bilgisayarı alanında lider konumda ve markanın en önemli hedefi global bir teknoloji firması olmak. Bu strateji paralelinde; bulunduğu bütün pazarlarda teknoloji liderliği iddiasını güçlendirmeye devam eden Monster Notebook, Avrupa operasyonunu Almanya merkezli olarak DACH bölgesi ülkelerine ve diğer orta Avrupa ülkelerine doğru genişletmeyi hedefliyor. Monster Notebook Birleşik Krallık’ta da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Dubai’deki operasyonlarıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelere açılmayı amaçlayan Monster Notebook, Amerika pazarı için koyduğu 2024 hedefi doğrultusundaki hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.