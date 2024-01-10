Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Yerli dizüstü bilgisayarlarıyla adından söz ettiren Monster Notebook yeni bir pazara adım atıyor. Monster Notebook, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2024 fuarında ilk ekran kartı modellerini tanıttı.

Monster Notebook’un ilk ekran kartları Monster Intel ARC 750 8 GB ve Monster Intel ARC 770 16 GB modelleri olacak. Monster ekran kartları 2024 yılında satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Monster Intel ARC 750 8GB ekran kartı, Nvidia’nın RTX 3060, AMD’nin RX 6600 ekran kartları ile benzer performans sunuyor. Fiyat olarak bu iki ekran kartından daha düşük fiyata satılması bekleniyor. Monster Intel ARC 770 16 GB ekran kartı ise RTX 3060 Ti ve RX6700 XT’ye rakip olarak geliyor. Monster Intel ARC 770’te RGB ışıklandırma bulunuyor.

Bütçe ekran kartları Intel Arc A750 ve AMD RX 6600 karşı karşıya! 11 ay önce eklendi

Her iki ekran kartında bulunan Intel Xe Süper Örnekleme teknolojisi (XeSS) sayesinde yapay zekadan güç alarak FPS artırılıyor. AV1 video kodlama yeteneği sayesinde içerik üreticiler tarafından da tercih edilecek.

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14. Nesil Intel Core i9 işlemcili Monster Tuplar T6 V1.2 tanıtıldı

Monster Notebook, CES 2024’teki lansmanda ayrıca 14. Nesil Raptor Lake Refresh Core i9 14900HX işlemciye sahip Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı, 16 inç 165 Hz ekran ve 12GB Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartıyla oyunseverlerin beğenesine sunulacak.

Buna ek olarak ince ve hafif bir tasarıma sahip yeni 14. Nesil Meteor Lake Intel Core Ultra mimarisini üzerinde barındıran bilgisayarlar tanıtıldı.. Dahili NPU (Neural Processesing Unit) ünitesiyle yapay zeka destekli model, ince hafif tasarımı ve yüksek işlem gücüyle İçerik üreticilerinin her ortamda yüksek performanslı notebook ihtiyacını karşılıyor.

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Monster Notebook, 2024’te ABD’ye giriş yapacak

Türkiye’den global arenaya çıkan ilk “gaming laptop” markası olan Monster Notebook, Türkiye pazarında oyun bilgisayarı alanında lider konumda ve markanın en önemli hedefi global bir teknoloji firması olmak. Bu strateji paralelinde; bulunduğu bütün pazarlarda teknoloji liderliği iddiasını güçlendirmeye devam eden Monster Notebook, Avrupa operasyonunu Almanya merkezli olarak DACH bölgesi ülkelerine ve diğer orta Avrupa ülkelerine doğru genişletmeyi hedefliyor. Monster Notebook Birleşik Krallık’ta da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Dubai’deki operasyonlarıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelere açılmayı amaçlayan Monster Notebook, Amerika pazarı için koyduğu 2024 hedefi doğrultusundaki hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

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Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini duyurdu