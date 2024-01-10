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    Anlık Bildirim

    Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini tanıttı

    Monster Notebook, Intel iş birliğiyle geliştirilen ilk ekran kartlarını tanıttı. Monster Intel Arc 750 ve Monster Intel Arc 770 ekran kartları bu sene piyasaya sürülecek.
    Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yerli dizüstü bilgisayarlarıyla adından söz ettiren Monster Notebook yeni bir pazara adım atıyor. Monster Notebook, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2024 fuarında ilk ekran kartı modellerini tanıttı.

    Monster Notebook’un ilk ekran kartları Monster Intel ARC 750 8 GB ve Monster Intel ARC 770 16 GB modelleri olacak. Monster ekran kartları 2024 yılında satışa sunulacak.

    Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Monster Intel ARC 750 8GB ekran kartı, Nvidia’nın RTX 3060, AMD’nin RX 6600 ekran kartları ile benzer performans sunuyor. Fiyat olarak bu iki ekran kartından daha düşük fiyata satılması bekleniyor. Monster Intel ARC 770 16 GB ekran kartı ise RTX 3060 Ti ve RX6700 XT’ye rakip olarak geliyor. Monster Intel ARC 770’te RGB ışıklandırma bulunuyor.

    Her iki ekran kartında bulunan Intel Xe Süper Örnekleme teknolojisi (XeSS) sayesinde yapay zekadan güç alarak FPS artırılıyor. AV1 video kodlama yeteneği sayesinde içerik üreticiler tarafından da tercih edilecek. 

    Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    14. Nesil Intel Core i9 işlemcili Monster Tuplar T6 V1.2 tanıtıldı

    Monster Notebook, CES 2024’teki lansmanda ayrıca 14. Nesil Raptor Lake Refresh Core i9 14900HX işlemciye sahip Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Tulpar T6 V1.2 dizüstü bilgisayarı, 16 inç 165 Hz ekran ve 12GB Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartıyla oyunseverlerin beğenesine sunulacak.

    Buna ek olarak ince ve hafif bir tasarıma sahip yeni 14. Nesil Meteor Lake Intel Core Ultra mimarisini üzerinde barındıran bilgisayarlar tanıtıldı.. Dahili NPU (Neural Processesing Unit) ünitesiyle yapay zeka destekli model, ince hafif tasarımı ve yüksek işlem gücüyle İçerik üreticilerinin her ortamda yüksek performanslı notebook ihtiyacını karşılıyor.

    Monster Notebook, CES 2024’te ilk ekran kartı modellerini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Monster Notebook, 2024’te ABD’ye giriş yapacak

    Türkiye’den global arenaya çıkan ilk “gaming laptop” markası olan Monster Notebook, Türkiye pazarında oyun bilgisayarı alanında lider konumda ve markanın en önemli hedefi global bir teknoloji firması olmak. Bu strateji paralelinde; bulunduğu bütün pazarlarda teknoloji liderliği iddiasını güçlendirmeye devam eden Monster Notebook, Avrupa operasyonunu Almanya merkezli olarak DACH bölgesi ülkelerine ve diğer orta Avrupa ülkelerine doğru genişletmeyi hedefliyor. Monster Notebook Birleşik Krallık’ta da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Dubai’deki operasyonlarıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır gibi ülkelere açılmayı amaçlayan Monster Notebook, Amerika pazarı için koyduğu 2024 hedefi doğrultusundaki hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 12 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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