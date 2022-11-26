Ekran kartı öğrenme yöntemleri: Bilgisayar ekran kartı özelliklerine nasıl bakılır?

En yeni oyunları oynamak istiyorsunuz ancak bilgisayarınızın oyunları kaldırabileceğinden emin değil misiniz? Ekran kartı, PC oyun deneyiminin büyük bir parçasıdır ama her bilgisayar piyasadaki en iyi oyunlar için tasarlanmamıştır. Bu noktada ekran kartı modelini bilmek önemlidir. Bilgisayar ekran kartı öğrenme çok kolay bir işlemdir. Ekran kartı markası ve modeli nasıl öğrenilir? adım adım anlatıyoruz.

Bilgisayar anakart modeli öğrenme nasıl yapılır? 2 hf. önce eklendi

En iyi 10 Ekran kartı öğrenme programı 💻

Tam Boyutta Gör PC ekran kartı öğrenme, Windows içinden mümkün olduğu gibi programlarla da mümkündür. Bir ekran kartı bulma programı ile bilgisayarınızda (laptop ve pc) hangi ekran kartının bulunduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Bu programlar, ekran kartı modeli ve özellikleri dahil çeşitli ekran kartı bilgilerini (ekran kartı ddr kaç olduğunu öğrenme gibi) almak için kullanışlıdır. Programlar, NVIDIA, AMD ve Intel’in ekran kartlarını kolayca algılayabilir ve ekran kartınızın yanı sıra işlemci (CPU), bellek (RAM) ve sürücü gibi diğer sistem bileşenlerini de algılayabilir.

GPU-Z

CPU-Z

HWMonitor

Piriform Speccy

Open Hardware Monitor

CUDA Z

PC Wizard

AMD System Monitor

HWinfo

Wise System Monitor

Ekran kartı öğrenme rehberi, Windows 10 bilgisayar veya laptopta ekran kartının marka ve modelini öğrenmek isteyen kullanıcılara yöneliktir. Bilgisayarın ekran kartı nasıl öğrenilir? farklı yöntemlerle anlatılmıştır.