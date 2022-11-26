Ekran kartı öğrenme yöntemleri: Bilgisayar ekran kartı özelliklerine nasıl bakılır?

- PC ekran kartı öğrenme yolları 🖥️
- Windows Sistem Ayarları ile ekran kartı modeli öğrenme
- Sistem bilgisi ile ekran kartı markası öğrenme
- Windows Görev Yöneticisi ile ekran kartı GB öğrenme
- DirectX tanı aracı ile ekran kartı sürücü sürümü öğrenme
- Denetim Masası üzerinden ekran kartı özelliklerine bakma
- En iyi 10 Ekran kartı öğrenme programı 💻
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En yeni oyunları oynamak istiyorsunuz ancak bilgisayarınızın oyunları kaldırabileceğinden emin değil misiniz? Ekran kartı, PC oyun deneyiminin büyük bir parçasıdır ama her bilgisayar piyasadaki en iyi oyunlar için tasarlanmamıştır. Bu noktada ekran kartı modelini bilmek önemlidir. Bilgisayar ekran kartı öğrenme çok kolay bir işlemdir. Ekran kartı markası ve modeli nasıl öğrenilir? adım adım anlatıyoruz.
PC ekran kartı öğrenme yolları 🖥️
Windows Sistem Ayarları ile ekran kartı modeli öğrenme
- Başlat menüsünden Ayarlar’ı açın ve Sistem’e tıklayın.
- Sistem ayarları menüsünden Ekran’ı seçin ve Gelişmiş ekran ayarlarına tıklayın.
- Ekran bilgileri altında, PC’nizde hangi ekran kartının bulunduğunu ve ekran kartının özelliklerini görebilirsiniz.
Sistem bilgisi ile ekran kartı markası öğrenme
- Başlat menüsünü açın veya masaüstü arama çubuğuna gidin ve sistem bilgileri yazın.
- Sol üstte Bileşenler’in yanındaki + sembolüne tıklayın.
- Genişletilmiş listede Görüntüle’ye tıklayın.
- Ekran kartı adı, türü, cihaz kimliğini göreceksiniz.
Windows Görev Yöneticisi ile ekran kartı GB öğrenme
- Ctrl + Alt + Del klavye kısayolu ile Görev Yöneticisi’ni açın.
- Görev Yöneticisi penceresinde, Performans sekmesine tıklayın ve listeden GPU’yu seçin.
- Buradan GPU belleği, GPU kullanımı, GPU sıcaklığı dahil detayları alabilirsiniz.
DirectX tanı aracı ile ekran kartı sürücü sürümü öğrenme
- DirectX tanı aracı’nı açmak için, masaüstü arama çubuğuna “dxdiag” yazın.
- Görüntü sekmesine tıklayın.
- Ekran kartı sürücü sürümünü öğrenmek için, sürücüler altına bakın.
Denetim Masası üzerinden ekran kartı özelliklerine bakma
- Masaüstü arama çubuğuna Denetim Merkezi yazın.
- Donanım ve Ses’e tıklayın.
- Seçenekler arasından NVIDIA Denetim Masası’na tıklayın.
- NVIDIA ekran kartı kontrol paneli çıktığında, sol alt köşedeki Sistem Bilgisi’ne tıklayın.
- Görüntü sekmesinden ekran kartı özellikleri dahil birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
En iyi 10 Ekran kartı öğrenme programı 💻
Bu programlar, ekran kartı modeli ve özellikleri dahil çeşitli ekran kartı bilgilerini (ekran kartı ddr kaç olduğunu öğrenme gibi) almak için kullanışlıdır. Programlar, NVIDIA, AMD ve Intel’in ekran kartlarını kolayca algılayabilir ve ekran kartınızın yanı sıra işlemci (CPU), bellek (RAM) ve sürücü gibi diğer sistem bileşenlerini de algılayabilir.
- GPU-Z
- CPU-Z
- HWMonitor
- Piriform Speccy
- Open Hardware Monitor
- CUDA Z
- PC Wizard
- AMD System Monitor
- HWinfo
- Wise System Monitor
Ekran kartı öğrenme rehberi, Windows 10 bilgisayar veya laptopta ekran kartının marka ve modelini öğrenmek isteyen kullanıcılara yöneliktir. Bilgisayarın ekran kartı nasıl öğrenilir? farklı yöntemlerle anlatılmıştır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam