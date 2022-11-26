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    Ekran kartı öğrenme yöntemleri: Bilgisayar ekran kartı özelliklerine nasıl bakılır?

    Bilgisayar ekran kartı öğrenme yöntemleri burada. İşte Windows PC ve laptoplarda ekran kartı modeli, markası ve özellikleri öğrenmek için yapmanız gerekenler:        
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    En yeni oyunları oynamak istiyorsunuz ancak bilgisayarınızın oyunları kaldırabileceğinden emin değil misiniz? Ekran kartı, PC oyun deneyiminin büyük bir parçasıdır ama her bilgisayar piyasadaki en iyi oyunlar için tasarlanmamıştır. Bu noktada ekran kartı modelini bilmek önemlidir. Bilgisayar ekran kartı öğrenme çok kolay bir işlemdir. Ekran kartı markası ve modeli nasıl öğrenilir? adım adım anlatıyoruz.

    PC ekran kartı öğrenme yolları 🖥️

    pc ekran kartı öğrenme Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarın ekran kartını öğrenme, birkaç yolla oluyor. Windows 10’da PC ekran kartı modeli ve markasını öğrenmek için, Ayarlar’a göz atabilir, sistem bilgilerine girebilir, DirectX tanı aracını kullanabilir, Denetim masasına bakabilir ve hatta Windows Görev Yöneticisi’ne girebilirsiniz. Farklı yollarla Windows 10 ekran kartı nasıl öğrenilir? görelim.

    Windows Sistem Ayarları ile ekran kartı modeli öğrenme

    ekran kartı modeli öğrenme Tam Boyutta Gör
    Sistem ayarları, ekran kartı markasını öğrenmenizi ve ekran kartı özelliklerine bakmanızı sağlar. Windows 10’da ekran kartı sorgulama ve ekran kartınızla ilgili bilgileri almak için Ayarlar uygulamasına göz atabilirsiniz. Windows sistem ayarları üzerinden ekran kartı nasıl öğrenilir? bakalım:
    1. Başlat menüsünden Ayarlar’ı açın ve Sistem’e tıklayın.
    2. Sistem ayarları menüsünden Ekran’ı seçin ve Gelişmiş ekran ayarlarına tıklayın.
    3. Ekran bilgileri altında, PC’nizde hangi ekran kartının bulunduğunu ve ekran kartının özelliklerini görebilirsiniz.

    Sistem bilgisi ile ekran kartı markası öğrenme

    ekran kartı markası öğrenme Tam Boyutta Gör
    Sistem bilgisi uygulaması, ekran kartınızı ve ekran kartı sürücülerini incelemek için harika bir araçtır. Sistem bilgisi ile ekran kartı üreticisi ve modelini öğrenmek için şu adımları izleyin:
    1. Başlat menüsünü açın veya masaüstü arama çubuğuna gidin ve sistem bilgileri yazın.
    2. Sol üstte Bileşenler’in yanındaki + sembolüne tıklayın.
    3. Genişletilmiş listede Görüntüle’ye tıklayın.
    4. Ekran kartı adı, türü, cihaz kimliğini göreceksiniz.

    Windows Görev Yöneticisi ile ekran kartı GB öğrenme

    ekran kartı kaç gb öğrenme Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı GB nereden, nasıl bakılır? çok soruluyor. Bilgisayarın ekran kartı kaç GB? öğrenmek için, Windows Görev Yöneticisi’ni kullanabilirsiniz.
    1. Ctrl + Alt + Del klavye kısayolu ile Görev Yöneticisi’ni açın.
    2. Görev Yöneticisi penceresinde, Performans sekmesine tıklayın ve listeden GPU’yu seçin.
    3. Buradan GPU belleği, GPU kullanımı, GPU sıcaklığı dahil detayları alabilirsiniz.

    DirectX tanı aracı ile ekran kartı sürücü sürümü öğrenme

    ekran kartı sürücü sürümü öğrenme Tam Boyutta Gör
    Windows’un yerleşik DirectX tanı aracı, ekran kartı sürümünü öğrenmenin en kolay ve hızlı yoludur. Bu araç, aynı zamanda ekran kartı modeli, üreticisi, bellek hızı ve sürücü sürümü dahil başka bilgilere de ulaşmanızı sağlar.
    1. DirectX tanı aracı’nı açmak için, masaüstü arama çubuğuna “dxdiag” yazın.
    2. Görüntü sekmesine tıklayın.
    3. Ekran kartı sürücü sürümünü öğrenmek için, sürücüler altına bakın.

    Denetim Masası üzerinden ekran kartı özelliklerine bakma

    ekran kartı özelliklerine bakma Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarda hangi ekran kartı olduğunu nasıl anlarız? diye soranlar için, bir yol daha var. Windows Denetim Masası’ndan hızlıca bilgisayarınızın ekran kartını öğrenebilirsiniz. NVIDIA ekran kartı kullanıyorsanız, sistem bilgilerini incelemek ve ayarları yapılandırmak üzere NVIDIA Denetim Masası’nı açmak için de Windows Denetim Masası’nı kullanabilirsiniz.
    1. Masaüstü arama çubuğuna Denetim Merkezi yazın.
    2. Donanım ve Ses’e tıklayın.
    3. Seçenekler arasından NVIDIA Denetim Masası’na tıklayın.
    4. NVIDIA ekran kartı kontrol paneli çıktığında, sol alt köşedeki Sistem Bilgisi’ne tıklayın.
    5. Görüntü sekmesinden ekran kartı özellikleri dahil birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

    En iyi 10 Ekran kartı öğrenme programı 💻

    ekran kartı öğrenme programı Tam Boyutta Gör
    PC ekran kartı öğrenme, Windows içinden mümkün olduğu gibi programlarla da mümkündür. Bir ekran kartı bulma programı ile bilgisayarınızda (laptop ve pc) hangi ekran kartının bulunduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

    Bu programlar, ekran kartı modeli ve özellikleri dahil çeşitli ekran kartı bilgilerini (ekran kartı ddr kaç olduğunu öğrenme gibi) almak için kullanışlıdır. Programlar, NVIDIA, AMD ve Intel’in ekran kartlarını kolayca algılayabilir ve ekran kartınızın yanı sıra işlemci (CPU), bellek (RAM) ve sürücü gibi diğer sistem bileşenlerini de algılayabilir.

    • GPU-Z
    • CPU-Z
    • HWMonitor
    • Piriform Speccy
    • Open Hardware Monitor
    • CUDA Z
    • PC Wizard
    • AMD System Monitor
    • HWinfo
    • Wise System Monitor

    Ekran kartı öğrenme rehberi, Windows 10 bilgisayar veya laptopta ekran kartının marka ve modelini öğrenmek isteyen kullanıcılara yöneliktir. Bilgisayarın ekran kartı nasıl öğrenilir? farklı yöntemlerle anlatılmıştır.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 21 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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