Sk Hynix, dünyanın en büyük mega fabrika kompleksine 6,8 milyar dolarla başlıyor

Sk Hynix'ten dev yatırım
Fabrikasyon tesisi Güney Kore'nin başkenti Seul'ün hemen güneyinde, hükümetin devasa bir çip operasyonları kompleksi kurmak istediği Yongin Semiconductor Cluster'da inşa edilecek. SK Hynix’in yeni yatırımı, şirketin buradaki ilk üretim tesisine dönülecek. İnşaatın ise gelecek yıl Mart ayında başlaması ve projenin Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor.
Dizüstü bilgisayarlardan sunuculara kadar her şeye giren bellek yongalarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olan Sk Hynix, son zamanlarda Nvidia'ya tedarik ettiği HBM belleklerle yüksek gelirler elde etti. Hatırlanacağı üzere Sk Hynix, bu yıl Mart ayında bu kompleks için 90 milyar dolar harcamayı planladığını bildirmişti. Firma, bu mega kümede 4 üretim tesisi kuracak. Diğer üç tesisin üretimi için şimdilik tarihler verilmedi.
Bu agresif yatırım, hem SK Hynix'in hem de Güney Kore’nin yapay zeka uygulamaları için önemli olan bellek alanında ülkenin liderliğini sürdürme amacını taşıyor. Güney Kore, kritik öneme sahip olan yarı iletkenlerde gücünü artırmak istiyor. Güney Kore aynı zamanda dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung'a da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Yongin Semiconductor Cluster’da 50'den fazla küçük yerel şirketler bulunacak.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/sk-hynix-invest-68-bln-first-chip-plant-yongin-south-korea-2024-07-26/ https://news.skhynix.com/sk-hynix-board-approves-yongin-semiconductor-cluster-plan/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.