Sk Hynix, dünyanın en büyük mega fabrika kompleksine 6,8 milyar dolarla başlıyor

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Tam Boyutta Gör Bellek yongası devi SK Hynix tarafından kısa bir süre öne yapılan açıklamada Güney Kore'de gelişmekte olan dünyanın en büyük mega fabrika kompleksinde yeni bir yarı iletken üretim tesisi kurmak için 9.4 trilyon Kore wonu (6.8 milyar $) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Sk Hynix'ten dev yatırım

Fabrikasyon tesisi Güney Kore'nin başkenti Seul'ün hemen güneyinde, hükümetin devasa bir çip operasyonları kompleksi kurmak istediği Yongin Semiconductor Cluster'da inşa edilecek. SK Hynix’in yeni yatırımı, şirketin buradaki ilk üretim tesisine dönülecek. İnşaatın ise gelecek yıl Mart ayında başlaması ve projenin Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor.

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Dizüstü bilgisayarlardan sunuculara kadar her şeye giren bellek yongalarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olan Sk Hynix, son zamanlarda Nvidia'ya tedarik ettiği HBM belleklerle yüksek gelirler elde etti. Hatırlanacağı üzere Sk Hynix, bu yıl Mart ayında bu kompleks için 90 milyar dolar harcamayı planladığını bildirmişti. Firma, bu mega kümede 4 üretim tesisi kuracak. Diğer üç tesisin üretimi için şimdilik tarihler verilmedi.

Bu agresif yatırım, hem SK Hynix'in hem de Güney Kore’nin yapay zeka uygulamaları için önemli olan bellek alanında ülkenin liderliğini sürdürme amacını taşıyor. Güney Kore, kritik öneme sahip olan yarı iletkenlerde gücünü artırmak istiyor. Güney Kore aynı zamanda dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung'a da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Yongin Semiconductor Cluster’da 50'den fazla küçük yerel şirketler bulunacak.

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Sk Hynix mega fabrika kompleksine 6,8 milyar dolarla başlıyor