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    Sk Hynix, dünyanın en büyük mega fabrika kompleksine 6,8 milyar dolarla başlıyor

    Nvidia’nın başlıca tedarikçilerinden olan Sk Hynix, Güney Kore'deki dünyanın en büyük mega fabrika kompleksi için 6,8 milyar dolarlık ilk fabrika yatırımını yapıyor.
    Sk Hynix mega fabrika kompleksine 6,8 milyar dolarla başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bellek yongası devi SK Hynix tarafından kısa bir süre öne yapılan açıklamada Güney Kore'de gelişmekte olan dünyanın en büyük mega fabrika kompleksinde yeni bir yarı iletken üretim tesisi kurmak için 9.4 trilyon Kore wonu (6.8 milyar $) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

    Sk Hynix'ten dev yatırım

    Fabrikasyon tesisi Güney Kore'nin başkenti Seul'ün hemen güneyinde, hükümetin devasa bir çip operasyonları kompleksi kurmak istediği Yongin Semiconductor Cluster'da inşa edilecek. SK Hynix’in yeni yatırımı, şirketin buradaki ilk üretim tesisine dönülecek. İnşaatın ise gelecek yıl Mart ayında başlaması ve projenin Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor.

    Dizüstü bilgisayarlardan sunuculara kadar her şeye giren bellek yongalarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olan Sk Hynix, son zamanlarda Nvidia'ya tedarik ettiği HBM belleklerle yüksek gelirler elde etti. Hatırlanacağı üzere Sk Hynix, bu yıl Mart ayında bu kompleks için 90 milyar dolar harcamayı planladığını bildirmişti. Firma, bu mega kümede 4 üretim tesisi kuracak. Diğer üç tesisin üretimi için şimdilik tarihler verilmedi.

    Bu agresif yatırım, hem SK Hynix'in hem de Güney Kore’nin yapay zeka uygulamaları için önemli olan bellek alanında ülkenin liderliğini sürdürme amacını taşıyor. Güney Kore, kritik öneme sahip olan yarı iletkenlerde gücünü artırmak istiyor. Güney Kore aynı zamanda dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung'a da ev sahipliği yapıyor.  Öte yandan Yongin Semiconductor Cluster’da 50'den fazla küçük yerel şirketler bulunacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/sk-hynix-invest-68-bln-first-chip-plant-yongin-south-korea-2024-07-26/ https://news.skhynix.com/sk-hynix-board-approves-yongin-semiconductor-cluster-plan/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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