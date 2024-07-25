Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekaya olan açlık doyurulmuş değil ve firmalar yeni harcamalara olumlu bakıyor. Alanında ünlü bir yatırım bankası olan Morgan Stanely’ye göre ise 2025’te daha yüksek siparişler görülecek ve bunların büyük çoğunluğu Nvidia tarafından karşılanacak. Özellikle bazı firmalar yeni veri merkezleri için Nvidia’nın yaklaşan Blackwell mimarili yapay zeka çözümlerini bekliyor. Ve tahminler Blackwell GB200 yapay zeka sunucularının Nvidia için para basacağına işaret ediyor.

Nvidia Blackwell GB200 bekleniyor

Aktarılanlara göre Nvidia, Blackwell GB200 sunucuları için 60.000 ile 70.000 adet sevkiyat gerçekleştirecek. Bu inanılmaz yüksek bir rakam zira bir sunucunun 2 milyon ila 3 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu da basit bir matematikle Nvidia’nın sadece Blackwell GB200 sunucuları sayesinde 210 milyar dolar gelir elde edeceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Nvidia’nın GB200 özelinde NVL72 ve NVL36 gibi farklı konfigürasyonlar sunması bekleniyor. Çoğu firma maliyetler nedeniyle hâlihazırda NVL36 kabinleri için sıraya girmiş veya satın almış durumda. Ancak gelecek yıl ile birlikte firmalar NVL72 AI kabinlerine daha fazla ağırlık verecektir. Bununla birlikte Nvidia, GB200 konfigürasyonunun yanında B100 ve B200 GPU’larını da üretiyor. Firmanın “GB” çözümleri iki GPU (Blackwell) ve bir CPU’nun (Grace) tek yapıda kullanıldığı platformlara işaret ediyor. Ayrıca HGX B200 platformunu da sunacak. Dolayısıyla Blackwell çözümlerinin getirisi beklenenden de çok olabilir.

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Nvidia, 2024’ün son çeyreğinde Blackwell'i piyasaya sürmeye başlayacak ve H100/H200 tabanlı çözümlerin yerini alacak. Morgan Stanely ayrıca TSMC’nin Nvidia’nın Blackwell GPU’larında kullanılan CoWoS üretim kapasitesinin de aylık 35 bin seviyesine, 2025’te ise 70 bin noktasına çıkmasını bekliyor. Nvidia’nın ise TSMC’den 340 bin adetlik CoWoS üretim kapasitesi satın alması bekleniyor.

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Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak