Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak

Nvidia Blackwell GB200 bekleniyor
Aktarılanlara göre Nvidia, Blackwell GB200 sunucuları için 60.000 ile 70.000 adet sevkiyat gerçekleştirecek. Bu inanılmaz yüksek bir rakam zira bir sunucunun 2 milyon ila 3 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu da basit bir matematikle Nvidia’nın sadece Blackwell GB200 sunucuları sayesinde 210 milyar dolar gelir elde edeceğine işaret ediyor.
Nvidia, 2024’ün son çeyreğinde Blackwell'i piyasaya sürmeye başlayacak ve H100/H200 tabanlı çözümlerin yerini alacak. Morgan Stanely ayrıca TSMC’nin Nvidia’nın Blackwell GPU’larında kullanılan CoWoS üretim kapasitesinin de aylık 35 bin seviyesine, 2025’te ise 70 bin noktasına çıkmasını bekliyor. Nvidia’nın ise TSMC’den 340 bin adetlik CoWoS üretim kapasitesi satın alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.