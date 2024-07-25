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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak

    Yapay zekaya akın yavaşlamış görünmüyor. Nvidia’nın Blackwell GB200 yapay zeka sunucularının bu nedenle çok yüksek bir taleple karşılanması ve adeta para basması bekleniyor.
    Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekaya olan açlık doyurulmuş değil ve firmalar yeni harcamalara olumlu bakıyor. Alanında ünlü bir yatırım bankası olan Morgan Stanely’ye göre ise 2025’te daha yüksek siparişler görülecek ve bunların büyük çoğunluğu Nvidia tarafından karşılanacak. Özellikle bazı firmalar yeni veri merkezleri için Nvidia’nın yaklaşan Blackwell mimarili yapay zeka çözümlerini bekliyor. Ve tahminler Blackwell GB200 yapay zeka sunucularının Nvidia için para basacağına işaret ediyor.

    Nvidia Blackwell GB200 bekleniyor

    Aktarılanlara göre Nvidia, Blackwell GB200 sunucuları için 60.000 ile 70.000 adet sevkiyat gerçekleştirecek. Bu inanılmaz yüksek bir rakam zira bir sunucunun 2 milyon ila 3 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu da basit bir matematikle Nvidia’nın sadece Blackwell GB200 sunucuları sayesinde 210 milyar dolar gelir elde edeceğine işaret ediyor.

    Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Nvidia’nın GB200 özelinde NVL72 ve NVL36 gibi farklı konfigürasyonlar sunması bekleniyor. Çoğu firma maliyetler nedeniyle hâlihazırda NVL36 kabinleri için sıraya girmiş veya satın almış durumda. Ancak gelecek yıl ile birlikte firmalar NVL72 AI kabinlerine daha fazla ağırlık verecektir. Bununla birlikte Nvidia, GB200 konfigürasyonunun yanında B100 ve B200 GPU’larını da üretiyor. Firmanın “GB” çözümleri iki GPU (Blackwell) ve bir CPU’nun (Grace) tek yapıda kullanıldığı platformlara işaret ediyor. Ayrıca HGX B200 platformunu da sunacak. Dolayısıyla Blackwell çözümlerinin getirisi beklenenden de çok olabilir.

    Nvidia, 2024’ün son çeyreğinde Blackwell'i piyasaya sürmeye başlayacak ve H100/H200 tabanlı çözümlerin yerini alacak. Morgan Stanely ayrıca TSMC’nin Nvidia’nın Blackwell GPU’larında kullanılan CoWoS üretim kapasitesinin de aylık 35 bin seviyesine, 2025’te ise 70 bin noktasına çıkmasını bekliyor. Nvidia’nın ise TSMC’den 340 bin adetlik CoWoS üretim kapasitesi satın alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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