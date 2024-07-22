Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin yaptırımları altında Nvidia’nın Çin ile ticareti de sıkıntıya girmiş durumda. Firma bu yılın başlarında tanıttığı ve yılın ilerleyen dönemlerinde seri üretime geçecek olan Blackwell mimarili yeni çiplerini kısıtlamalar nedeniyle Çin pazarında satışa çıkaramıyor. Yeni gelen bilgiler ise firmanın, “B20” olarak adlandırılan bir versiyon ile Çin’e açılacağını gösteriyor.

Nvidia’nın Çin’e özel çip

Blackwell B200 ve B100 çipleri ve dolayısıyla GB200 ile GB100 süperçipleri ABD yaptırımları nedeniyle önceki Hopper ailesi gibi Çin’de satılamıyor. Ancak Nvidia, B20 adlı bir varyant ile sorunların üstesinden gelecek. Henüz B20 çipinin teknik detaylarına dair bilgiler mevcut değil. Ancak ABD’nin kısıtlamaları gereği B20, TPP (Toplam İşlem Performansı) gereksinimlerini karşılamak zorunda. Dolayısıyla bantgenişliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda B20 çipleri kırpılacak.

Nvidia şimdiye kadar kısıtlamalarla uyumlu olan HGX H20, L20 ve L2 adı verilen hızlandırıcılarını Çin pazarına sundu. Bu üç çip arasındaki en güçlüsü olan H20, başlangıçta Huawei'nin rakip çipinin arkasında kalsa da son dönemlerde satışlarda hızlı bir şekilde büyüyor. Öyle ki, Nvidia bu yıl Çin'de 12 milyar dolar değerinde 1 milyondan fazla H20 yongası satma yolunda ilerliyor.

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Öte yandan ABD’nin yarı iletkenlerle ilgili ihracat kontrolleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği beklentisi yüksek. Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi ABD, yaptırımları sıkılaştırmak için Hollanda ve Japonya'dan daha fazla destek bekliyor. Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.

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Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor