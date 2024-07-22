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    Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor

    ABD’nin yaptırımları sonrasında Nvidia, Çin pazarına yeni ve güçlü yapay zeka donanımlarını satamıyor. Şimdi ise firmanın kısıtlamalarla uyumlu Çin’e özel bir çip hazırladığı söyleniyor.
    Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yaptırımları altında Nvidia’nın Çin ile ticareti de sıkıntıya girmiş durumda. Firma bu yılın başlarında tanıttığı ve yılın ilerleyen dönemlerinde seri üretime geçecek olan Blackwell mimarili yeni çiplerini kısıtlamalar nedeniyle Çin pazarında satışa çıkaramıyor. Yeni gelen bilgiler ise firmanın, “B20” olarak adlandırılan bir versiyon ile Çin’e açılacağını gösteriyor.

    Nvidia’nın Çin’e özel çip

    Blackwell B200 ve B100 çipleri ve dolayısıyla GB200 ile GB100 süperçipleri ABD yaptırımları nedeniyle önceki Hopper ailesi gibi Çin’de satılamıyor. Ancak Nvidia, B20 adlı bir varyant ile sorunların üstesinden gelecek. Henüz B20 çipinin teknik detaylarına dair bilgiler mevcut değil. Ancak ABD’nin kısıtlamaları gereği B20, TPP (Toplam İşlem Performansı) gereksinimlerini karşılamak zorunda. Dolayısıyla bantgenişliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda B20 çipleri kırpılacak.

    Nvidia şimdiye kadar kısıtlamalarla uyumlu olan HGX H20, L20 ve L2 adı verilen hızlandırıcılarını Çin pazarına sundu. Bu üç çip arasındaki en güçlüsü olan H20, başlangıçta Huawei'nin rakip çipinin arkasında kalsa da son dönemlerde satışlarda hızlı bir şekilde büyüyor. Öyle ki, Nvidia bu yıl Çin'de 12 milyar dolar değerinde 1 milyondan fazla H20 yongası satma yolunda ilerliyor.

    Öte yandan ABD’nin yarı iletkenlerle ilgili ihracat kontrolleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği beklentisi yüksek. Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi ABD, yaptırımları sıkılaştırmak için Hollanda ve Japonya'dan daha fazla destek bekliyor. Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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