Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor

Nvidia’nın Çin’e özel çip
Blackwell B200 ve B100 çipleri ve dolayısıyla GB200 ile GB100 süperçipleri ABD yaptırımları nedeniyle önceki Hopper ailesi gibi Çin’de satılamıyor. Ancak Nvidia, B20 adlı bir varyant ile sorunların üstesinden gelecek. Henüz B20 çipinin teknik detaylarına dair bilgiler mevcut değil. Ancak ABD’nin kısıtlamaları gereği B20, TPP (Toplam İşlem Performansı) gereksinimlerini karşılamak zorunda. Dolayısıyla bantgenişliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda B20 çipleri kırpılacak.
Nvidia şimdiye kadar kısıtlamalarla uyumlu olan HGX H20, L20 ve L2 adı verilen hızlandırıcılarını Çin pazarına sundu. Bu üç çip arasındaki en güçlüsü olan H20, başlangıçta Huawei'nin rakip çipinin arkasında kalsa da son dönemlerde satışlarda hızlı bir şekilde büyüyor. Öyle ki, Nvidia bu yıl Çin'de 12 milyar dolar değerinde 1 milyondan fazla H20 yongası satma yolunda ilerliyor.
Öte yandan ABD’nin yarı iletkenlerle ilgili ihracat kontrolleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği beklentisi yüksek. Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi ABD, yaptırımları sıkılaştırmak için Hollanda ve Japonya'dan daha fazla destek bekliyor. Aktarılanlara göre ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.