Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu

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Tam Boyutta Gör Çoklu şirket lideri Elon Musk, otomobil şirketi Tesla, uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uydu internet şirketi Starlink, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), beyin çipi şirketi Neuralink ve yapay zeka şirketi xAI’ı yönetiyor. Ve kısa bir süre önce teknoloji baronu, xAI için Memphis Supercluster olarak adlandırılan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesinin kurulduğunu ve eğitime başladığını açıkladı.

En güçlü yapay zekayı eğitecek

Bilmeyenler için xAI, 2023 yılında kurulan çok genç bir yapay zeka şirketi. Firma, Grok olarak adlandırılan büyük dil modelini geliştiriyor ve bu modeli aynı isimli sohbet robotuyla X aracılığıyla ücretli abonelere sunuyor. Musk, xAI’ı OpenAI’ın doğal rakibi olarak kurdu ve hedefi en gelişmiş yapay zekayı ortaya koymak.

Bu hedef doğrultusunda Memphis Supercluster’ı devreye alınıyor. İnşa edilen yapay zeka eğitim kümesi tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlı 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU’dan oluşuyor. Bu GPU’lar şu sıralar altın değerinde ve herkes bunlardan binlerce almak istiyor.

Nvidia, H100’lerden daha güçlü H200 çiplerini piyasaya bu yıl sürecek. Ayrıca yeni nesil çok daha gelişmiş Blackwell tabanlı B100 ve B200 GPU'lar da gelecek yıl seri üretime geçecek.

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Öte yandan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesi olarak nitelendirilen Memphis Supercluster, Musk’a göre her ölçütte dünyanın en güçlü yapay zekasını eğitmek için kullanılacak. Grok 1.5 zaten piyasaya sürülmüştü ve önümüzdeki aylarda Grok 2’nin çıkması bekleniyor. Musk, Grok 3’ün 2024 sonlarında çıkacağını daha önce açıklamıştı. Yeni paylaşımında da bu “en güçlü yapay zekanın” Aralık ayına kadar eğitimini tamamlayacağını söylüyor.

Memphis Supercluster, açıkçası daha önce görmediğimiz bir ölçeğe sahip. Yeni kurulan küme, Top500 listesindeki tüm sistemleri rahatlıkla geride bırakıyor. Bu listenin işlem gücü açısından zirvesinde yer alan Frontier, 37.888 adet AMD GPU’su kullanıyor. Aurora (60.000 Intel GPU) ve Microsoft Eagle (14.400 Nvidia H100 GPU) gibi dünyanın en güçlü süper bilgisayarları da büyük ölçüde geride kalıyor.

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Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu