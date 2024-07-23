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    Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu

    Elon Musk, sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI için Memphis Supercluster olarak adlandırılan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesinin kurulduğunu ve eğitime başladığını açıkladı.
    Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu Tam Boyutta Gör
    Çoklu şirket lideri Elon Musk, otomobil şirketi Tesla, uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uydu internet şirketi Starlink, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), beyin çipi şirketi Neuralink ve yapay zeka şirketi xAI’ı yönetiyor. Ve kısa bir süre önce teknoloji baronu, xAI için Memphis Supercluster olarak adlandırılan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesinin kurulduğunu ve eğitime başladığını açıkladı.

    En güçlü yapay zekayı eğitecek

    Bilmeyenler için xAI, 2023 yılında kurulan çok genç bir yapay zeka şirketi. Firma, Grok olarak adlandırılan büyük dil modelini geliştiriyor ve bu modeli aynı isimli sohbet robotuyla X aracılığıyla ücretli abonelere sunuyor. Musk, xAI’ı OpenAI’ın doğal rakibi olarak kurdu ve hedefi en gelişmiş yapay zekayı ortaya koymak.

    Bu hedef doğrultusunda Memphis Supercluster’ı devreye alınıyor. İnşa edilen yapay zeka eğitim kümesi tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlı 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU’dan oluşuyor. Bu GPU’lar şu sıralar altın değerinde ve herkes bunlardan binlerce almak istiyor.

    Nvidia, H100’lerden daha güçlü H200 çiplerini piyasaya bu yıl sürecek. Ayrıca yeni nesil çok daha gelişmiş Blackwell tabanlı B100 ve B200 GPU'lar da gelecek yıl seri üretime geçecek.

    Öte yandan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesi olarak nitelendirilen Memphis Supercluster, Musk’a göre her ölçütte dünyanın en güçlü yapay zekasını eğitmek için kullanılacak. Grok 1.5 zaten piyasaya sürülmüştü ve önümüzdeki aylarda Grok 2’nin çıkması bekleniyor. Musk, Grok 3’ün 2024 sonlarında çıkacağını daha önce açıklamıştı. Yeni paylaşımında da bu “en güçlü yapay zekanın” Aralık ayına kadar eğitimini tamamlayacağını söylüyor.

    Memphis Supercluster, açıkçası daha önce görmediğimiz bir ölçeğe sahip. Yeni kurulan küme, Top500 listesindeki tüm sistemleri rahatlıkla geride bırakıyor. Bu listenin işlem gücü açısından zirvesinde yer alan Frontier, 37.888 adet AMD GPU’su kullanıyor. Aurora (60.000 Intel GPU) ve Microsoft Eagle (14.400 Nvidia H100 GPU) gibi dünyanın en güçlü süper bilgisayarları da büyük ölçüde geride kalıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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