Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu

En güçlü yapay zekayı eğitecek
Bilmeyenler için xAI, 2023 yılında kurulan çok genç bir yapay zeka şirketi. Firma, Grok olarak adlandırılan büyük dil modelini geliştiriyor ve bu modeli aynı isimli sohbet robotuyla X aracılığıyla ücretli abonelere sunuyor. Musk, xAI’ı OpenAI’ın doğal rakibi olarak kurdu ve hedefi en gelişmiş yapay zekayı ortaya koymak.
Bu hedef doğrultusunda Memphis Supercluster’ı devreye alınıyor. İnşa edilen yapay zeka eğitim kümesi tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlı 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU’dan oluşuyor. Bu GPU’lar şu sıralar altın değerinde ve herkes bunlardan binlerce almak istiyor.
Nvidia, H100’lerden daha güçlü H200 çiplerini piyasaya bu yıl sürecek. Ayrıca yeni nesil çok daha gelişmiş Blackwell tabanlı B100 ve B200 GPU'lar da gelecek yıl seri üretime geçecek.
Öte yandan dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim kümesi olarak nitelendirilen Memphis Supercluster, Musk’a göre her ölçütte dünyanın en güçlü yapay zekasını eğitmek için kullanılacak. Grok 1.5 zaten piyasaya sürülmüştü ve önümüzdeki aylarda Grok 2’nin çıkması bekleniyor. Musk, Grok 3’ün 2024 sonlarında çıkacağını daha önce açıklamıştı. Yeni paylaşımında da bu “en güçlü yapay zekanın” Aralık ayına kadar eğitimini tamamlayacağını söylüyor.
Memphis Supercluster, açıkçası daha önce görmediğimiz bir ölçeğe sahip. Yeni kurulan küme, Top500 listesindeki tüm sistemleri rahatlıkla geride bırakıyor. Bu listenin işlem gücü açısından zirvesinde yer alan Frontier, 37.888 adet AMD GPU’su kullanıyor. Aurora (60.000 Intel GPU) ve Microsoft Eagle (14.400 Nvidia H100 GPU) gibi dünyanın en güçlü süper bilgisayarları da büyük ölçüde geride kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.