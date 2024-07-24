Nvidia, Samsung’un HBM3 belleklerini Çin’e özel H20 GPU’sunda kullanacak

Nvidia, sonunda Samsung'u tercih etti
Nvidia, şimdiye kadar yapay zeka için geliştirilen GPU’larında Samsung’un HBM belleklerine yer vermemişti. Ancak şimdi, H20 GPU’ları için Samsung’un dördüncü nesil yüksek bant genişlikli bellek ya da HBM3 yongalarını kullanacak. Bununla birlikte Samsung'un HBM3 çiplerinin Nvidia’nın diğer yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik belirsiz.
HBM bellekleri sadece SK Hynix, Micron ve Samsung üretiyor. Nvidia, SK Hynix ve Micron’dan tedarik sağlasa da üretken yapay zekada talep çok büyük ve firmalar yetişmekte zorlanıyor. Samsung ise rakiplerinden çok daha büyük üretim kapasitelerine sahip. Ayrıca HBM belleklerdeki lider SK Hynix, üretimini HBM3E’ye kaydırmayı planlıyor. Dolayısıyla HBM3 ihtiyacı daha da artacak.
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung ise geçen yıldan bu yana Nvidia'nın hem HBM3 hem de HBM3E testlerini geçmeye çalışıyor ancak ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle zorlanıyor. HBM3’ün H20 için bile olsa onaylanmış olması Samsung için değerli. Ayrıca Samsung’un HBM3 tedarikine Ağustos ayında başlayacağı da belirtiliyor. Bu arada H20, Nvidia’nın H100 çözümünün Çin kısıtlamalarına uyarlanmış hali konumunda. Teorik olarak H20, yaklaşık olarak 6 kat (295 TFLOPs vs 1979 TFLOPs) daha yavaş bir ürün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.