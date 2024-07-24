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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Samsung’un HBM3 belleklerini Çin’e özel H20 GPU’sunda kullanacak

    Nvidia, Samsung'un HBM3 yongalarını Çin pazarındaki işlemcilerde kullanmak için onayladı. Samsung’un bellekleri Nvidia’nın Çin’e özel H20 GPU’sunda kullanılacak.
    Nvidia, Samsung’un HBM3 belleklerini H20 GPU’sunda kullanacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarı için bazı yönleri kırpılmış GPU’lar geliştiriyor. Firma hâlihazırda H20, L20 ve L2 adı verilen hızlandırıcılarını Çin pazarında satışa sunmuş durumda. Ayrıca yeni bir bilgiye göre firma B20 olarak adlandırılan Blackwell tabanlı yeni bir ürün üzerinde de çalışıyor. Öte yandan Nvidia’nın H20 GPU’ları özelinde Samsung’un HBM3 belleklerini kullanacağı bildirildi. Bu, Güney Koreli şirket için oldukça iyi bir haber.

    Nvidia, sonunda Samsung'u tercih etti

    Nvidia, şimdiye kadar yapay zeka için geliştirilen GPU’larında Samsung’un HBM belleklerine yer vermemişti. Ancak şimdi, H20 GPU’ları için Samsung’un dördüncü nesil yüksek bant genişlikli bellek ya da HBM3 yongalarını kullanacak. Bununla birlikte Samsung'un HBM3 çiplerinin Nvidia’nın diğer yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik belirsiz.

    Nvidia, Samsung’un HBM3 belleklerini H20 GPU’sunda kullanacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan geçtiğimiz hafta Samsung’un beşinci nesil HBM3E yongaları için Nvidia’nın gerekliliklerini karşıladığı bildirilmişti. Ancak Reuters’in özel haberine göre Samsung, henüz standartları karşılamadı ve bu yongaların testleri devam ediyor. Bilmeyenler için HBM, alandan tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için çiplerin dikey olarak istiflendiği bir tür DRAM standardı konumunda. Çipleri dikey olarak istiflemek hem kapasite hem de bant genişliğini de önemli oranda artırıyor. Bu nedenle HBM bellekler AI GPU’ları için çok önemli.

    HBM bellekleri sadece SK Hynix, Micron ve Samsung üretiyor. Nvidia, SK Hynix ve Micron’dan tedarik sağlasa da üretken yapay zekada talep çok büyük ve firmalar yetişmekte zorlanıyor. Samsung ise rakiplerinden çok daha büyük üretim kapasitelerine sahip. Ayrıca HBM belleklerdeki lider SK Hynix, üretimini HBM3E’ye kaydırmayı planlıyor. Dolayısıyla HBM3 ihtiyacı daha da artacak.

    Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung ise geçen yıldan bu yana Nvidia'nın hem HBM3 hem de HBM3E testlerini geçmeye çalışıyor ancak ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle zorlanıyor. HBM3’ün H20 için bile olsa onaylanmış olması Samsung için değerli. Ayrıca Samsung’un HBM3 tedarikine Ağustos ayında başlayacağı da belirtiliyor. Bu arada H20, Nvidia’nın H100 çözümünün Çin kısıtlamalarına uyarlanmış hali konumunda. Teorik olarak H20, yaklaşık olarak 6 kat (295 TFLOPs vs 1979 TFLOPs) daha yavaş bir ürün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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