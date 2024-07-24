Nvidia, Samsung’un HBM3 belleklerini Çin’e özel H20 GPU’sunda kullanacak

Tam Boyutta Gör Nvidia, ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarı için bazı yönleri kırpılmış GPU’lar geliştiriyor. Firma hâlihazırda H20, L20 ve L2 adı verilen hızlandırıcılarını Çin pazarında satışa sunmuş durumda. Ayrıca yeni bir bilgiye göre firma B20 olarak adlandırılan Blackwell tabanlı yeni bir ürün üzerinde de çalışıyor. Öte yandan Nvidia’nın H20 GPU’ları özelinde Samsung’un HBM3 belleklerini kullanacağı bildirildi. Bu, Güney Koreli şirket için oldukça iyi bir haber.

Nvidia, sonunda Samsung'u tercih etti

Nvidia, şimdiye kadar yapay zeka için geliştirilen GPU’larında Samsung’un HBM belleklerine yer vermemişti. Ancak şimdi, H20 GPU’ları için Samsung’un dördüncü nesil yüksek bant genişlikli bellek ya da HBM3 yongalarını kullanacak. Bununla birlikte Samsung'un HBM3 çiplerinin Nvidia’nın diğer yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik belirsiz.

Tam Boyutta Gör Öte yandan geçtiğimiz hafta Samsung’un beşinci nesil HBM3E yongaları için Nvidia’nın gerekliliklerini karşıladığı bildirilmişti. Ancak Reuters’in özel haberine göre Samsung, henüz standartları karşılamadı ve bu yongaların testleri devam ediyor. Bilmeyenler için HBM, alandan tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için çiplerin dikey olarak istiflendiği bir tür DRAM standardı konumunda. Çipleri dikey olarak istiflemek hem kapasite hem de bant genişliğini de önemli oranda artırıyor. Bu nedenle HBM bellekler AI GPU’ları için çok önemli.

Nvidia, Çin’e özel yeni yapay zeka çipi hazırlıyor 1 gün önce eklendi

HBM bellekleri sadece SK Hynix, Micron ve Samsung üretiyor. Nvidia, SK Hynix ve Micron’dan tedarik sağlasa da üretken yapay zekada talep çok büyük ve firmalar yetişmekte zorlanıyor. Samsung ise rakiplerinden çok daha büyük üretim kapasitelerine sahip. Ayrıca HBM belleklerdeki lider SK Hynix, üretimini HBM3E’ye kaydırmayı planlıyor. Dolayısıyla HBM3 ihtiyacı daha da artacak.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung ise geçen yıldan bu yana Nvidia'nın hem HBM3 hem de HBM3E testlerini geçmeye çalışıyor ancak ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle zorlanıyor. HBM3’ün H20 için bile olsa onaylanmış olması Samsung için değerli. Ayrıca Samsung’un HBM3 tedarikine Ağustos ayında başlayacağı da belirtiliyor. Bu arada H20, Nvidia’nın H100 çözümünün Çin kısıtlamalarına uyarlanmış hali konumunda. Teorik olarak H20, yaklaşık olarak 6 kat (295 TFLOPs vs 1979 TFLOPs) daha yavaş bir ürün.

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